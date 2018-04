Zahltí naše mobily nevyžádané SMS?

Během listopadu a prosince na konci minulého roku provedla švýcarská univerzita St. Gallen výzkum zaměřený na zkušenosti uživatelů s mobilním spamem. Výsledky studie jsou na první pohled zarážející: 8 z 10 uživatelů již obdrželo nevyžádanou textovou zprávu. Nejednalo se přitom o pár dotazníků vyplněných před místním hypermarketem, ale rozsáhlý průzkum, ve kterém odpovídalo na otázky více než 1800 profesionálů z oborů a běžných uživatelů ze všech koutů světa.

Co lze vůbec brát jako mobilní spam? Nejednoduší definice říká, že spam je cokoliv, co za něj majitel telefonu nebo e-mailové schránky považuje. Zástupci švýcarské univerzity definovali pro svůj výzkum mobilní spam jako nevyžádanou zprávu, která se snaží něco prodat, žádá adresáta, aby někam zavolal, nebo jednoduše narušuje soukromí uživatele.

Mobilní spam je přitom mnohem zákeřnější způsob šíření reklamních sdělení než e-mail. Poštovní schránka zahlcená inzeráty na Viagru sice nikoho nepotěší, ale nepronásleduje vás alespoň na každém kroku. Výzkumy také ukazují, že uživatelé chápou své mobilní číslo i telefon jako velmi osobní věc a o to je případná reklamní masáž více nepříjemná.

Má-li firma zájem uspořádat mobilní marketingovou akci, musí nejdříve někde sehnat telefonní čísla. Operátor jim je samozřejmě nedá, ale na trhu působí firmy, které se prodejem podobných uživatelských databází zabývají. Chcete-li tedy předejít případnému obtěžování reklamou, dávejte si dobrý pozor na různé SMS soutěže ve stylu: „Vsaď boty, vyhraješ tužku“. Jejich cílem často není pobavit nebo dokonce obdarovat uživatele, ale vydolovat maximum informací a získat cenné telefonní číslo. V mnoha případech je navíc nutné odeslat textovou zprávu na číslo se zvláštní tarifikací (tzv. Premium SMS) z jejichž výdělku provozovatel částečně nebo zcela hradí náklady na marketingovou akci.

S telefonní číslem na papírku si ovšem mobilní spammer nevystačí. Chce-li totiž začít hromadně rozesílat zprávy, musí získat levné propojení do sítě operátora. Provoz bezplatných internetových SMS bran se operátoři snaží proti automatům zabezpečit a firmám nabízí přímé propojení do sítě za poplatky. Mobilní operátor je tedy ten, kdo z velké části drží ruku na kohoutku, kterým mohou začít do vašeho telefonu proudit nevyžádané zprávy. Výzkum univerzity St. Gallen také ukázal, že většina uživatelů za nevyžádané zprávy vinní právě svého operátora a raději by měnila poskytovatele než telefonní číslo.

Úspěšnost je malá

E-mailový spammer počítá s tím, že úspěšnost jednoho emailu je téměř nulová. Pokud jich rozešle miliony, pár duší se chytí. V případě textových nebo dokonce multimediálních zpráv by jeho náklady rostly úměrně s množstvím. Specializované agentury sice udávají, že úspěšnost mobilního marketingu je až pětinásobná, ale bezhlavé rozesílání by se za současné situace mohlo jen těžko zaplatit (pokud by samozřejmě operátor nenabídl neomezený přístup do sítě za paušál).

Největšími rozesilateli nevyžádaných zpráv jsou tak u nás samotní operátoři. Budoucnost ovšem jistá není, 83 % z dotazovaných expertů se totiž domnívá, že v horizontu dvou let se může stát z mobilního spamu vážný problém. Kromě klasických zpráv se také objevují nová řešení postavená na technologii Bluetooth. Její dosah se sice pohybuje v řádech maximálně několika desítek metrů, ale firmám dává možnost bezplatně cílit uživatele, kteří se například potulují okolo prodejny.

Na místo, kde se zrovna nacházíte, je vázaný i další způsob šíření reklamy do mobilů: tzv Cell Info. Jedná se o celkem nevinný text, který se zobrazuje na displeji pod logem operátora. V Tescu jste se tak při pohledu na mobil mohli například dozvědět, že zlevnili šampón, Kenvelo zase lákalo na slevy oděvů. V okamžiku, kdy se vzdálíte od příslušné základnové stanice, vás ovšem tato reklama zase opustí. Cell Info i Bluetooth má navíc oproti klasickým zprávám velkou výhodu, dá se vypnout.

Ačkoliv tedy situace s mobilním spamem u nás zatím není nijak závažná, je třeba mít na paměti, že mobilní telefon představuje velmi osobní a otevřený komunikační kanál. Objeví-li se tedy cesta, jak s přijatelnými náklady naše mobily zahrnout reklamou, najde se někdo, kdo to i udělá.

