Z vlaku si ještě dlouho nezavoláte

Zatímco české silnice, dálnice a nyní i pražské metro jsou celkem slušně pokryty signálem mobilních operátorů, cestování železnicí je možno nazvat telekomunikačním horrorem. Vlak by přitom mohl představovat téměř ideální místo pro telefonování, používání WAPu či mobilního internetu: bývá v něm menší tlačenice než v metru a mobil vás nemůže rušit při řízení. Vinou zpoždění a nenavazujících spojů zbývá ostatně na telefonování spousta času...

Vlaková trať může být pokryta signálem v zásadě třemi způsoby: v otevřené krajině lze použít klasické BTS, uvnitř tunelů vyzařovací kabel a, pokud je železnice pokryta signálem GSM-R (u nás zatím ne), je možno uvnitř vlaku nainstalovat opakovače pro síť GSM. Situaci mohou ještě zkomplikovat pokovená okna některých typů vagonů, která signál hůře propouštějí. Z ekonomického hlediska nevychází pokrývání železnic příliš dobře: zatímco na dálnici sviští jedno auto za druhým, vlaky jezdí s relativně velkými časovými rozestupy. Není pak divu, že podle Eurotelu i T-Mobile není pokrývání železnice rentabilní, i když podle mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše "je v západní Evropě jiné využití železnice a jiný profil cestujících, tam by to možná smysl mělo, ale u nás bohužel ne." Martina Kemrová z T-Mobile dodává: "T-Mobile má uspokojivě pokrytu trať Praha-Drážďany, uvažoval též o zlepšení situace na trati Praha-Ostrava, nicméně investice do pokrytí lesů zvláště v moravské části trati byly vyhodnoceny jako nenávratné." V tunelech je situace ještě horší, na pokrytí vyzařovacími kabely od Eurotelu si můžeme nechat zajít chuť a ani T-Mobile nepotěší o mnoho více: v Praze je sice jediným operátorem, který pokryl vinohradský železniční tunel a tunel Bílá skála, denně jsou tam ovšem uskutečňovány pouze jednotky hovorů, takže i tyto investice jsou hodnoceny jako nevratné a o dalším pokrývání tunelů se neuvažuje.

Zbývá poslední možnost: pokrytí postřednictvím opakovačů ve vagonech a GSM-R. Vzhledem k nákladům na opakovače nelze předpokládat, že by jimi byla osazena významná část vlaků, a projekt GSM-R u nás ještě nezačal.

Zatelefonují si alespoň železničáři?

V současné době u nás ještě stále pokračuje výstavba analogové trunkové sítě v pásmu 470 MHz. Zavedení moderního systému GSM-R (popis najdete v tomto článku), který je naprosto nutný zejména pro mezinárodní využití našich železničních koridorů, se stále opožďuje. Předchozí tendr na výstavbu sítě GSM-R byl pro hrubé nesrovnalosti a závažná podezření při výběru vítěze zrušen po stížnostech společnosti Siemens a vyšetřování generální inspekcí Českých drah (zde tisková zpráva). Jak uvedl šéf drážních inspektorů Zdeněk Žák, "tuto důležitou soutěž provázely hrubé nedostatky a její průběh byl celkově velmi podezřelý. Nejenže zvítězila nejdražší nabídka, ale jednotliví členové výběrové komise si v různých vysvětleních absolutně protiřečili."

I když by tentokrát pokus o zavedení GSM-R na našich tratích dopadl úspěšněji, zatím nelze odhadnout, zda, kdy a které vlaky budou pokryty signálem GSM z opakovačů napojených na GSM-R. Určité zlepšení by mohlo teoreticky přinést alespoň sdílení anténních stožárů mezi sítěmi GSM-R a GSM. Otázkou zůstává, kdo by to zaplatil.