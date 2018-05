Další cenový hit. Xiaomi Redmi S2 ovšem dělá menší ústupky

Xiaomi Redmi S2 je velmi zajímavý smartphone nižší střední třídy, který značka představila velmi nezvyklým způsobem. Ačkoli se o jeho přípravách vědělo, jakoby mimochodem se telefon poprvé na veřejnosti objevil během nedávného otevření oficiálního obchodu Xiaomi v Centru Černý Most.

Úplně první dojmy jsou velmi pozitivní. V krabici najdeme elegantní smartphone s kovovým tělem v hezké šedé barvě. Zpracování potěší, velmi zajímavým detailem je provedení proužků pro prostup signálu, které jsou taženy dvojitou linkou a vytváří poměrně výrazný prvek. Dvojitý fotoaparát je vystouplý, ale to není nic neobvyklého, tělo je příjemně tenké a na danou velikost přístroje padne dobře do ruky. Zatím stále neznáme cenu, jen víme, že Redmi S2 se jistě vejde pod hranici pěti tisíc korun. Tipujeme, že vzhledem k výbavě to budou čtyři tisíce korun.

Ve výbavě Xiaomi sáhlo k několika ústupkům. Displej s úhlopříčkou 5,99 palce a moderním poměrem stran 18:9 a zaoblením rohů má rozlišení pouze

1 440 x 720 pixelů. Na dané úhlopříčce už je znát, že je displej méně ostrý. IPS panel se navíc nechlubí kdovíjak čitelností na přímém slunci. Dalším ústupkem ve výbavě je starší microUSB konektor.

Co se hardwaru týče, procesor Qualcomm Snapdragon 625 a 3 GB RAM nejsou špatnou sestavou, telefon je s nimi svižný. Telefon má duální fotoaparát s rozlišením 12 a 5 megapixelů. Sestava slouží k hrátkám s hloubkou ostrosti a druhý snímač možná pomáhá i při fotografování v horším světle.

Hlavní foťák však není u tohoto modelu hlavní hvězdou: označení S2 znamená, že model patří do selfie edice modelů Xiaomi, důležitější je tedy čelní foťák. Ten má rozlišení 16 megapixelů, lepší světelnost (2.0 oproti 2.2) a nechybí mu diodový blesk.

Pokud bude cena skutečně na úrovní 4 000 korun, má Redmi S2 šanci na úspěch. Ale úplně jednoduché to mít nebude. Lepší volbou je populární model Mi A1, který stojí jen o tisíc korun víc. Přitom má stejný procesor, ale víc RAM, má moderní USB-C konektor, lepší duální foťák s dvojnásobným zoomem a velkým trumfem je u něj čistý Android v rámci iniciativy Android One. Pravda, jeho displej má „normální“ poměr stran 16:9, úhlopříčku 5,5 palce a selfie foťák je jen pětimegapixelový, ale to jsou věci, které dovedeme oželet.

O dalších tisíc korun víc stojí model Redmi Note 5, který láká na ještě výkonnější hardware s využitím umělé inteligence a mnohem větší baterii.