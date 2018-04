Světová premiéra Xiaomi v pražském nákupním centru. Podívejte se na S2

O modelu Xiaomi Redmi S2 se spekuluje už delší dobu, ale podrobné informace chyběly. Tedy až do soboty, kdy se telefon objevil vystavený v nově otevřeném obchodě Xiaomi v nákupním centru v Praze na Černém Mostě. Což je poněkud neobvyklé místo světové premiéry, ale proč ne.

Redmi S2 je přístroj na pomezí low-endu a nižší střední třídy s šestipalcovým displejem (5,99 palce) v dnes módním prodlouženém provedení s poměrem stran 18:9. Rámečky jsou sice zmenšené, ale vlastně telefon vypadá klasicky, má proužek nad i pod displejem. Rozlišení HD+ (1 440 x 720 pixelů) odpovídá třídě, do které telefon patří.

Plastové tělo je dobře zpracované, telefon je sice větší, ale drží se dobře a čtečka otisků prstů na zádech je umístěná v ideální pozici. Nad ní je dvojitý fotoaparát s rozlišením 12 + 5 Mpix. Přední pak má rozlišení 16 Mpix.

Telefon pohání předloňský procesor Qualcomm Snapdragon 625, ale pro plynulý výkon je to dostatečná pohonná jednotka. Operační paměť má hodnotu 3 GB, uživatelská pak 32 GB. Telefon má microUSB konektor, což se dnes už moc nenosí, ale na druhou stranu mu zůstal sluchátkový konektor, což se mnoha zákazníkům bude líbit. Baterie má kapacitu 2 080 mAh, prodávat se bude dvousimková verze a ve výbavě je třeba i infraport.

Cena zatím nebyla stanovena, odhadem se zcela určitě vejde pod 5 000 korun, odhadujeme to spíš lehce nad 4 000 korun. Dostupnost výrobce ani dovozce zatím nezveřejnil, ale do léta by se na pultech obchodů měl objevit.

V prodejně Xiaomi je k vidění i luxusní model Mi Mix 2S, která má keramické tělo a bezrámečkovou konstrukci. S tou už má Xiaomi zkušenosti a dodržuje vlastní styl, takže i Mi Mix 2S má displej protažení až k hornímu rámečku. Přední fotoaparát se tak musel přesunout dolů, což je netradiční řešení.

Mi Mix 2S bude novým top modelem značky, ale zatím se neprodává a nemá ještě ani stanovenou cenu. Výbava odpovídá nejvyšší třídě. Telefon pohání procesor Snapdragon 845, což je letošní špička od Qualcommu. Paměti budou ve variantách 6/64 GB, respektive 8/128 GB (operační/uživatelská).

Šestipalcový displej má rozlišení FHD+ (2 160 x 1 080 pixelů) a hlavním lákadlem telefonu je dvojitý hlavní fotoaparát. Oba snímače mají rozlišení 12 Mpix, jeden je širokoúhlý, druhý zoom. Podle DxO Mark je to nejlépe fotící Xiaomi a jeden z top mobilních fotoaparátů. Takže se už těšíme na test.

Čtečka otisků je na zadním keramickém krytu. Telefon podporuje bezdrátové nabíjení, baterie má kapacitu 3 400 mAh. Cena asi nebude úplně nízká, i když podle tradice značky nižší než u konkurence v podobě Samsungu nebo Huaweie. Odhadujeme 17 až 18 000 korun.