Mobil se neztratí ani v tunelu Blanka. Zkusili jsme testovací majáky Waze

Navigační systém GPS spolu s nástupem chytrých mobilních telefonů způsobil revoluci v oblasti osobní navigace. Kdekoli máte výhled na oblohu, víte díky americkým (a brzy také evropským nebo ruským) satelitům přesně, kde jste. Jenže když s autem zajedete, kam slunce nesvítí - třeba do tunelu - máte problém. Signál GPS se ztratí.

Navigace se s tím vždycky musely nějak vypořádat. Některé prostě podle aktuální rychlosti odhadly, jak rychle se budete pohybovat tunelem, a průjezd „nasimulovaly“. Pokud jste však zpomalili nebo zrychlili, navigace se obvykle s realitou rychle rozešla. Pomoci mohl jedině nepřesný odhad podle akcelerometru nebo (u vestavěných navigací) podle tachometru.

U kratších tunelů na tom nezáleží. Ale když máte tunel dlouhý několik kilometrů, s mnoha vjezdy a výjezdy, přesná navigace může hrát velkou roli. Takovým tunelem je třeba pražská Blanka. A právě zde (ve směru z Tróji) nyní česká komunita kolem navigace Waze testuje majáky Waze Beacon.

Přesná poloha díky krabičkám na baterky

V zásadě je maják Waze Beacon návratem ke kořenům rádiové navigace. Nevyužívá totiž rádiové vlny ze satelitu, ale rádiové vlny z pevně umístěného vysílače. Tyto vlny navíc umí přijímat prakticky každý chytrý telefon.

Není navíc potřeba žádné „párování“. Telefon si totiž s krabičkou nevyměňuje žádné informace. Maják pouze vysílá své identifikační číslo. Aplikace Waze zná přesnou polohu těchto majáků na mapě, a když tedy telefon toto číslo zachytí, ví, kde se nachází.

Upozornění navigace Waze: tunel na trase, zapněte Bluetooth pro přesnější navigaci.

Aby byla navigace v tunelu přesnější, jsou majáky umístěny ve 40metrových rozestupech. Telefon tak v každém okamžiku „slyší“ alespoň dva majáky a podle měnící se síly signálu ještě upřesní svou polohu.

Výhody přesné navigace v tunelu za zlomek ceny

„Výhodou navigace podle majáků je vysoká přesnost. Řidiči tak mohou i v tunelu sledovat svou přesnou polohu na mapě, což má řadu výhod. Vidí svou rychlost, což znamená, že i navigace Waze má přehled o rychlosti v tunelu. Nezmeškají svůj výjezd, protože vždy vědí, kde jsou. Mohou v reálném čase nahlásit zácpu nebo nehodu. A pokud vede tunel pod silnicí, navigace okamžitě ví, zda je pod zemí, nebo nad zemí,“ vyjmenovává výhody Vít Jelínek, jeden z představitelů české dobrovolnické komunity „wazerů“.

Maják Waze Beacon v tunelu Blanka v Praze

Majáky Waze Beacon jsou dělané pro navigaci Waze, ale v budoucnu je může využít i jakákoliv jiná aplikace. Informace o identifikaci a poloze majáků totiž budou volně k dispozici a kdokoli tak může do své aplikace implementovat podobou funkci. Nehrozí tedy, že by se pro každou aplikaci musel celý tunel vybavit majáky.

Čeká se na výsledek testu a reakci magistrátu

Zatím jsou majáky rozmístěny jen na několika stovkách metrů tunelu Blanka, takže se nedá mluvit o tom, že by byl tunel touto technologií vybaven. Po necelém půl kilometru, tedy po asi dvaceti sekundách, minete poslední maják a navigace opět neví, kde je.

Aplikace Waze Více v našem testu

Deset majáků na vyzkoušení dostala česká komunita od firmy Waze zdarma, aby bylo možné technologii otestovat. Další už si bude muset provozovatel tunelu nebo město koupit. Jeden maják stojí cca 28 dolarů, tedy asi 610 korun. Na pokrytí tunelu Blanka by jich podle hrubého odhadu redakce Technet.cz bylo potřeba 25 na každý kilometr, tedy asi 300 majáků na celý tunel (v obou směrech 150).

Funkce je zatím v neveřejné fázi testování. Pokud se pilotní experiment osvědčí a město zakoupí majáků více, mohli by lidé získat přesnější informace o poloze i pod zemí. Město by na oplátku získalo další přesná data o provozu po pražském okruhu (a to nejen v tunelu). V rámci projektu Waze Connected Citizens totiž Waze umožňuje městům přístup k detailním datům o provozu v daném městě.