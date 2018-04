Navigace Waze řidičům zobrazuje aktuální data o dopravě. Policii to vadí

„Silniční radar před vámi!“ varuje aplikace a na displeji mobilu ukáže ikonku kamerky měřící rychlost, případně ikonu zobrazující policistu. Informaci nemá navigace Waze z oficiálních zdrojů, do systému ji nahrávají sami řidiči.

Nahlášená dopravní nehoda v aplikaci Waze

Vzniká tak komunitní mapa, kterou každý projíždějící řidič používající Waze neustále vylepšuje. Už jen samotnou jízdou dává systému informaci o tom, jak je to s průjezdností v dané ulici. Mapa tak může ostatním řidičům lépe spočítat trasu a pomůže jim vyhnout se zácpám.

Americké policii se však tato funkce nelíbí. Objevují se obavy, že by „aplikace mohla umožnit útoky na policisty, jejichž poloha je přes ni vyzrazena“. Oficiálně byly americkou policií vzneseny tyto připomínky:

30. prosince 2014 poslal šéf losangeleské policie dopis šéfovi Googlu a požádal jej, aby zvážil zrušení možnosti sledovat polohu policie. „Věřím, že nebylo cílem této funkce dát zločincům nástroj, jak se vyhnout policii,“ uvedl Charlie Beck, šéf policejního oddělení LA. Beck zároveň uvedl, že ví o případu, kdy byl Waze použit ke „stopování strážníků krátce před jejich zavražděním“. Podle NPR jde pouze o hypotézu, nikoli prokázaný fakt.

Koncem ledna 2015 Národní asociace šerifů vyjádřila znepokojení nad funkcí aplikace Waze, kterou lze použít „k plánování a provedení útoků“. Domnívají se navíc, že „používání aplikace Waze bude mít negativní dopad na zlepšování dopravní situace na silnicích“. Než Google jejich požadavkům vyhoví, bude asociace pořádat pro své členy semináře, aby je o možnostech aplikace informovala.

Nejnovější je otevřený dopis Edwarda Mullinse, prezidenta odborů newyorských policistů. Také on žádá přímo Larrryho Page, aby „udělal správnou věc a odstranil tuto funkci z aplikace Waze“. Jinak přistoupí policie NY „k opatřením pro zajištění bezpečnosti svých lidí, a to včetně veřejných oznámení i soudních a legislativních kroků.“

Dopis Edwarda Mullinse, prezidenta policejních odborů v New Yorku, šéfovi společnosti Google. Mullins líčí nebezpečnost aplikace Waze pro policisty a žádá nápravu.

Policisté zdůrazňují především nebezpečí, které aplikace představuje pro osamělé policisty, jejichž polohu si mohou uživatelé najít. „V prosinci jsem viděl, jak moje žena označila na mobilní mapě polohu policisty, a říkám jí: podívej, tohle není v pořádku,“ vzpomíná Sergio Kopelev, jeden s šerifů, kteří proti aplikaci Waze protestují. Ale podle Davea Maasse z organizace EFF bojující za občanské svobody je označování policistů na mapě celkem stará záležitost. Zatímco dříve si lidé dávali vědět amatérským rádiem, dnes to dělají na mapě. Ale to byla jiná doba, oponují šerifové. Tehdy nikdo nepodnikal cílené útoky na osamělé policisty.

Waze odpovídá, že s policisty o těchto funkcích hovoří. Podle tiskové mluvčí Julie Mosslerové aplikace Waze „napomáhá bezpečnosti a snižuje dopravní zácpy“. Dodává, že policisté jsou často rádi za to, že o nich lidé vědí, protože „lidé řídí opatrněji, když vědí, že jsou strážci pořádku v okolí.“

Netradiční a do detailů promyšlená navigace

Aplikace Waze působí už na první pohled mnohem hravěji než konkurence. Vyžaduje po vás registraci, protože se jako uživatel stáváte „wazerem“, členem komunity, která pomáhá udržovat mapy aktuální. Už jenom tím, že někam jedete a máte navigaci zapnutou, podáváte serveru hlášení o tom, jaká je na daném místě průjezdnost. Můžete také použít tlačítko a rychle nahlásit zácpu, dopravní nehodu nebo dokonce ceny benzinu na čerpacích stanicích.

Řidič (nebo spolujezdec) může nahlásit zácpu, policistu, nehodu, měření rychlosti a další události. Vámi nahlášený údaj je na mapě označen vaší přezdívkou a časem nahlášení.

Při používání oceníte příjemné detaily. Navigace od vás vyžaduje velmi málo kliknutí, některé volby se potvrdí samy, pokud je nezrušíte, což šetří čas a nemusíte se rozptylovat při řízení. V USA a Kanadě funguje i celá řada hlasových instrukcí, v Evropě je zprovoznění hlasového ovládání dost složité a nedostatečně zdokumentované (dokumentaci formou Wiki najdete i v češtině). Interface aplikace je promyšlený a přitom hravý. Na první pohled připomíná spíše dětskou hru, ale funkčně je naprosto vyhovující.

Kromě klasické navigace nabízí třeba funkci ETA: můžete kamarádům jednoduše poslat zprávu s odhadem toho, za jak dlouho dorazíte. To se hodí, třeba pokud někoho vyzvedáváte před domem nebo před hotelem. Pak jim už nemusíte volat, že dorazíte za pět minut nebo že máte zpoždění (vidí to na mapě). Bohužel se nám nepodařilo zprovoznit hlasové ovládání, které by aplikaci ještě vylepšilo.

Aplikace Waze se od aplikace Mapy Google liší především přístupem k uživateli. Waze se zaměřuje čistě na navigaci do auta a nabízí řidičům možnost účastnit se práce na mapách.

Při našem testování volil Waze stejné trasy jako Google Mapy (což je celkem pochopitelné, když jde nyní o jednu firmu), ale Waze je subjektivně příjemnější na ovládání. Zobrazuje také více informací, například místa nehod, dopravních omezení, dopravních kamer nebo policistů. Google Mapy naopak lépe zvládají přerušení GPS signálu, zato Waze se v tunelu tak trochu ztratí. Po výjezdu se naštěstí chytí, ale pro nezkušeného řidiče to může být nepříjemné.

Google Mapy také lépe zobrazují alternativní trasy během jízdy, což Waze udělá jen na začátku (poté je potřeba zvolit alternativy v menu a ani pak nám neukáže náhled na mapě, jen informace o čase, vzdálenosti, dopravní situaci a jméno ulic, což ovšem většinou stačí). Lidé, kteří se rádi spoléhají na svůj orientační smysl, jistě ocení možnost nastavit zobrazení mapy „sever vždy nahoře“, což řidičům může pomoci k lepší orientaci v mapě.

Waze - izraleský globální úspěch v rukou Googlu

Aplikace Waze je neobvyklá nejen funkcemi, ale především aktivní komunitou. Zatímco ostatní mapové aplikace (v čele s Google Maps nebo Nokia HERE) dávají uživateli hotové mapy, Waze se už od začátku profilovala spíše jako navigační komunitní síť. Tomu odpovídá i zobrazování jednotlivých uživatelů na mapě, což je něco, co by bylo u „mainstreamové“ navigace nemyslitelné.

Na mapách Waze se ukazují nejen informace o rychlosti jízdy v případě neobvyklého zpomalení, ale také ostatní uživatelé (“wazers“), kteří data poskytují. Uživatel si může nastavit, aby nebyl vidět.

Izraelský start-up založili Uri Levine, Ehud Shabtai a Amir Shinar v roce 2008 původně pod názvem LinQmap. V roce 2011 už zaměstnávali 90 lidí (z toho desítku v Palo Alto v Kalifornii). Jejich navigace uměla velmi dobře pracovat s daty od uživatelů, a pomáhala tak řidičům lépe odhadnout čas, dopravní situaci i změnu trasy. „Abychom v nějaké zemi uspěli, potřebujeme se tam dostat přes tři procenta uživatelů,“ uvedl Levine. Pak už se o růst postará komunita.

V Izraeli začali nabízet aplikaci Waze v roce 2009. O dva roky později už zde podle Levina měli 1,5 milionu uživatelů (tuto informaci se nám nepodařilo ověřit, jde o interní statistiky, pozn. red.). Na globálním trhu je Waze od roku 2010 a počet uživatelů narostl ze sedmi milionů v roce 2011 až na 50 milionů v roce 2013. To už se Waze přehoupl z nenápadné aplikace do mainstreamu a o jeho akvizici se pokoušel i Facebook, který byl údajně připraven zaplatit miliardu dolarů.

Nakonec ho však přeplatil Google: za necelých 1,1 miliardy dolarů koupil izraelský start-up v červnu 2013. „U nás ve Waze se tím nic praktického nezmění - zachováme si značku, služby, komunitu i organizaci,“ slíbil tehdy šéf Waze Noam Bardin. A aplikace skutečně zatím stále žije samostatně a stále připomíná spíše hravý start-up než výsledek korporátního úsilí. Waze pochopitelně využívá podklady a zázemí Googlu a Google se zase od Waze naučil lépe odhadovat okamžitou dopravní situaci.

Tlak ze strany amerických policistů by však mohl Waze poškodit, i když samozřejmě také přitáhne více nových uživatelů, kteří se teprve nyní dozvěděli, že jim aplikace pomůže vyhnout se pokutám. Pete Tenereillo, autor aplikace Trapster ukazující dopravní kamery na mapě, se domnívá, že by Google mohl přistoupit i k zavření Waze. Inženýry, tým i technologii Waze už má, aplikaci tedy nepotřebuje. Tenereillo tak trochu ví, o čem mluví, protože jeho aplikaci zakázal Apple a skončila v prosinci 2014. Bude zajímavé sledovat, jak se spor o komunitní mapy bude vyvíjet v případě, kdy jde o mnohem větší množství uživatelů a mediálně exponovanou společnost Google.

Aktualizováno: Někteří američtí policiste podle NBC bojují proti aplikaci Waze po svém. Nainstalovali si aplikaci a mapu Miami zaplavili falešnými pozorováními policejních hlídek. Aplikace Waze má funkci, kterou mohou řidiči použít k nahlášení „již neauktuálního jevu“, takže nejde o zásadní problém, spíše o gesto vzdoru.