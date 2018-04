Výměna telefonních karet možná skončí u soudu

Vedoucí úseku telefonních automatů Českého Telecomu Jan Ander přiznal, že doba potřebná na protelefonování karty může být až dva roky. Podle dostupných údajů jen za poslední rok a půl uvedl Telecom do prodeje 5 930 000 telefonních karet. Platnost karet tohoto typu přitom operátor omezil do konce letošního roku, protože zavedl nové karty Trick. Společnost však současně odmítá vyměnit zákazníkům karty, které jsou vyjmuté z originálního obalu a tedy již používané. Přitom je z uvedených údajů zřejmé, že jich je většina.

S ohledem na to, že na kartách, jejichž platnost Telecom ukončuje, nebyla nikde uvedena doba platnosti, dožaduje se Sdružení na ochranu spotřebitelů (SOS) výměny či kompenzace všech karet bez ohledu na jejich vyjmutí z obalu. V úterý jsme se poprvé vývoji celé záležitosti věnovali, včera (středa) dostala kauza další rozměr, když SOS ohlásilo, že zvažuje podání žaloby na Český Telecom. Impulsem k tomu je neúspěšné jednání místopředsedy sdružení Karla Pavlíka s výkonným ředitelem pro podnikatelské aktivity Českého Telecomu ing. Milošem Novákem, které bylo ze strany Telecomu jen hrou o čas. Jejich případné podání by zřejmě mělo slušnou šanci na úspěch, protože na internetových stránkách sdružení Svět spotřebitelů se píše: "Německý spolkový soud v srpnu 2000 řešil v odvolacím řízení žalobu německé Spotřebitelské centrály na Deutsche Telekom. Z rozsudku vydaného pod označením XI ZR 274/00 vyplývá: Deutsche Telekom vydával nejdříve karty s neomezenou platností, ovšem v roce 1998 přešel na karty s platností omezenou, která byla na kartách jasně vyznačena, po jejímž uplynutí by kredit na kartě propadnul. Spotřebitelská centrála požadovala pozastavení tohoto omezení, které vede k nepřiměřenému znevýhodnění zákazníka. Spolkový soud se ztotožnil s výrokem soudu nižší instance, který označil propadnutí bez náhrady za nepřiměřenou smluvní podmínku, a zakázal její aplikaci.

V důsledku tohoto rozhodnutí musí Deutsche Telekom v případě omezené časové platnosti umožnit přenesení zbývajícího kreditu na novou kartu, což je na nyní vydávaných kartách jasně vyznačeno. Přenesení kreditu může spotřebitel docílit v prodejnách Deutsche Telekom a na řadě pošt. Zbývá jen otázka, proč se Český Telecom chová jinak?"

Karel Pavlík ze SOS je přesvědčen, že současná situace u nás je velmi podobná té v roce 2000 v Německu, a sdružení proto uvažuje o podání žaloby na Český Telecom. Z toho důvodu Pavlík vyzývá všechny uživatele, kteří mají problémy s výměnou karet a zvažují soudní řešení sporu, aby kontaktovali Sdružení obrany spotřebitelů České republiky na adrese Rytířská 10,110 00 Praha 1, nebo na mailové adrese karty@spotrebitele.cz a sdělili své poznatky k věci a kontakt pro případnou koordinaci právních kroků.

Zákazníkům s rozbalenými starými kartami zatím zbývá 12 dnů do konce roku k jejich protelefonování. Další informace o výměně starých karet za nové typu Trick najdete zde. Pokud se SOS skutečně obrátí na soud, je pravděpodobné, že se vyplatí si případně „načatou“ neprovolanou kartu ponechat i po 31. prosinci letošního roku.

Mimochodem, před časem jsme doporučovali zbylé jednotky použít jako příspěvek na konto SOS povodně prostřednictvím volání na linku 900 609040, avšak i ta je v současné době nefunkční. Podle informací od čtenářů však není možné tímto způsobem poslat peníze ani nadaci Kapka naděje, protože na její linku není možné volat z kartových telefonních automatů. Že by to byl důkaz pro naše opakované tvrzení, že věčné telefonní karty jsou pro Český Telecom opravdovým problémem?