T-Mobile přifoukl data studentského tarifu. Za konkurencí stále pokulhává

V základu studentský tarif T-Mobilu obsahuje 2 GB dat, a to při měsíčním paušálu 399 Kč. Za tuto částku zákazník dostane rovněž 100 volných minut do všech sítí a neomezené SMS. Studentská nabídka T-Mobilu tak, co se základních dat týče, výrazně zaostávala za konkurencí. To se s příchodem letních prázdnin částečně změnilo, operátor od 2. července až do konce října nabízí i variantu s vyšším datovým objemem. Upozornil na to server Mobilmania.

Vylepšený tarif Student nabídne 6 GB mobilních dat, tedy trojnásobně vyšší FUP oproti základní variantě. S tím je spojen samozřejmě i vyšší měsíční paušál, za 4GB datový balíček si ale operátor naúčtuje jen 50 korun navíc. Tarif Student s FUP 6 GB tak vyjde na 449 korun měsíčně.

To je o 149 korun méně, než na kolik stejný tarif vyšel loni v květnu. Tehdy si totiž T-Mobile za stejný datový balíček účtoval 199 korun, tarif s 6 GB dat tak vycházel na 598 Kč (více viz T-Mobile má nový studentský tarif. Konkurence ovšem nabízí více).

T-Mobile si sice za vylepšený studentský tarif účtuje méně než například O2 za vyšší variantu svého tarifu [:kůl:], ale rozdíl v datové porci obou uvedených tarifů je propastný. Vyšší tarif O2 vyjde sice na 499 korun měsíčně, ale obsahuje podstatně více dat: 10 GB. Bližší akční nabídce T-Mobilu je tak s ohledem na datovou porci základní varianta tarifu [:kůl:]. Obsahuje totiž 5 GB dat, vyjde ovšem jen 399 korun měsíčně. O2 si za něj účtuje tedy shodnou částku jako T-Mobile za základní variantu tarifu Student, ten přitom obsahuje o 3 GB méně dat.

Dodejme, že součástí obou variant studentského tarifu O2 je 120 minut do všech sítí, ale neomezené SMS se vztahují pouze na vlastní síť. Za textovku do ostatních sítí si pak O2, které studentskou nabídku vylepšilo letos v dubnu (více viz O2 výrazně vylepšuje studentský tarif. Nově nabídne až 10 GB dat za 499 Kč), účtuje 1,50 Kč.

Nejzajímavější nabídkou pro studenty tak zůstává i nadále tarif #jetovtobě od Vodafonu. Při shodné ceně s vyšší variantou studentského tarifu O2 (499 Kč) totiž kromě shodné datové porce (10 GB) obsahuje i neomezené hovory a SMS do všech sítí. Vodafone má ovšem oproti konkurenci zásadní podmínku: tarif si může pořídit pouze student mezi 6 a 26 lety s platným průkazem ISIC nebo ISIC Scholar.