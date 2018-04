O2 výrazně vylepšuje studentský tarif. Nově nabídne až 10 GB dat za 499 Kč

Na novou tarifní nabídku zaměřenou na uživatele do 26 let upozornil server Mobilmania. Nové studentské tarify budou do nabídky zařazeny 1. května.

Operátor, stejně jako doposud, uvede dvě varianty ryze studentských tarifů. Lišit se budou základním datovým objemem. Vyšší tarif [:kůl:] 10 GB, jak název napovídá, bude obsahovat 10 GB dat, tedy o 8 GB více než stávající [:kůl:] 2 GB. Navýšení FUP se navíc nikterak nepromítne do výše měsíčního paušálu - [:kůl:] 10 GB vyjde měsíčně na 499 Kč (649 Kč bez úvazku).

Výrazného vylepšení se dočká i základní studentský tarif. Oproti stávajícím 200 MB nabídne 5 GB. Avšak v tomto případě se navýšení FUP do měsíčního paušálu promítne. Základní tarif [:kůl:] 5 GB bude oproti stávajícímu [:kůl:] o stokorunu dražší, operátor si naúčtuje 399 Kč (549 Kč bez úvazku).

Studentské tarify [:kůl:] od O2 platné do 30. dubna 2018 Studentské tarify [:kůl:] od O2 platné od 1. května 2018

Co se ostatních služeb obsažených v měsíčních paušálech týče, tak ty zůstávají beze změny. I oba nové tarify budou obsahovat 120 volných minut do všech sítí a neomezené SMS do O2. Po provolání volných minut minutový hovor vyjde na 3,50 Kč, za SMS do ostatních sítí si operátor naúčtuje 1,50 Kč.

Tarifem [:kůl:] 10 GB se O2, co se dat týče, přibližuje studentskému tarifu konkurenčního Vodafonu. Nicméně tarif #jetovtobě za stejný měsíční poplatek (499 Kč) kromě shodného FUP (10 GB) obsahuje i neomezené hlasové a textové služby. V případě Vodafonu jde ovšem o jediný studentský tarif v nabídce tohoto operátora.



Splňujete-li věkovou hranici 26 let a zvažovali jste pořízení některého ze studentských tarifů O2, pak se vám do května vyplatí počkat.