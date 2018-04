Vodafone má tajný tarif s 10 GB dat. Stojí jen 500 korun místo 2 000

Nový neomezený tarif #jetovtobě s 10GB porcí dat je totiž určen výhradně pro studující uživatele mladší 27 let, kteří jsou držiteli platného průkazu ISIC. Ale nelze ho získat běžným způsobem, je nutná úspěšná registrace do klubu Je to v tobě. K objednávce se lze dostat jen prostřednictvím speciální mikrostránky kampaně Je to v tobě podporující cílevědomost mladých lidí, kteří by ani přes těžké začátky neměli přestat věřit v sebe sama.

Platnost tarifu je 12 měsíců od jeho aktivace, po uplynutí této lhůty dojde k automatickému prodloužení. Avšak jen v případě, splňuje-li uživatel stále podmínky platného ISIC průkazu a věku do 27 let.

K tarifu lze navíc zdarma objednat datovou SIM, s níž lze sdílet jeho 10GB datový objem. Pozor však na drobný, nicméně důležitý detail. U datové SIM totiž funguje klasický dokup dat, každých 250 MB dat tak po vyčerpání datového limitu tarifu vyjde na 49 korun. Měsíční útrata tak může být ve finále i výrazně vyšší. V případě potřeby dalších dat se proto vyplatí využít službu Zvětšení datového balíčku, v tomto případě vyjde 1 GB dat na 99 Kč.

„Tajný“ studentský tarif #jetovtobě je základní skladbou služeb srovnatelný s běžným tarifem Red LTE Premium, který je však v bezúvazkové variantě, a to i vzhledem k dalším službám v něm obsaženým, téměř čtyřnásobně dražší. Operátor si za něj totiž řekne 1 973 Kč (při úvazku pak 1 599 Kč).

Nový tarif je výrazně výhodnější i ve srovnání s běžnou nabídkou operátora pro mladé uživatele do 26 let (včetně). Standardní Tarif pro mladé totiž při měsíčním paušálu 494 Kč obsahuje pouze 600 volných minut do všech sítí a FUP je 1,2 GB (s možností navýšení o 1 GB za 99 Kč). Neomezené jsou tak pouze SMS, nicméně v tomto případě není podmínkou vlastnictví ISIC karty.

Tarif S námi pro mladé od T-Mobilu vyjde měsíčně na 399 korun, obsahuje neomezené hovory a SMS a FUP je 700 MB. Není problém přiobjednat více dat, při maximálním možném datovém limitu (3,7 GB) se však cena vyšplhá na 848 korun. U O2 mají uživatelé mladší 26 let na výběr ze tří tarifů: Kůl za 299 Kč, Kůl data 2 GB za 499 Kč a Free CZ za 749 Kč (běžný tarif bez zvýhodnění).

Koncem srpna ještě O2 představilo program Datomat, v němž mohou zákazníci mladší 27 let s vybranými tarify získat až 5 GB dat měsíčně navíc. Ze samotnou registraci získají navíc jednorázově 20 GB dat (více zde).