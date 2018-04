Pozor na voděodolné mobily. I ty utopíte a někdy vám je ani neopraví

Samsung Galaxy S7, iPhone 7, Sony Xperia XZ jsou nejnovější topomodely a všechny jsou ve větší či menší míře odolné proti vniknutí vody a prachu.

U Samsungu jsme se s touto vlastností vyjma specializovaných telefonů setkali spíše vzácně - poprvé s příchodem Galaxy S5 a vrátilo se s letošním Galaxy S7. Naopak Sony už si drží ve voděodolnosti jistý standard a jeho topmodely jsou pravidelně utěsněny už od Xperie Z z roku 2013. Apple je v tomto ohledu nováčkem, voděodolný je zatím pouze poslední iPhone 7. Zajímavostí je, že loňský iPhone 6s, který oficiálně žádné krytí neměl, odolával vodě někdy i déle než telefony, které se voděodolností chlubily.

Jak je to ovšem doopravdy? Když tedy telefon obdržel patřičnou certifikaci, můžete jej vesele máchat ve vodě? Paradoxní totiž je, že byste se v některých případech měli i s voděodolným telefonem radši držet od vody dále.

Co znamená která certifikace?

Standardem u mobilů je označení IP se dvěma číslicemi. Zkratka IP znamená International Protection marking, tedy mezinárodní značení odolnosti. Určující jsou vždy právě ony dvě číslice. První z nich se týká utěsnění proti pevným částicím (převážně prachu), druhá z nich udává utěsnění proti vniknutí vody.

Nejčastější je dvojice IP67 a IP68, v minulosti jsme se také setkali s certifikacemi IP57 a IP58. Nově se také dá narazit i na certifikaci IP52, kterou začala používat zejména Motorola.

Co se týče první číslice, tedy utěsnění proti pevným částicím, zde není moc co řešit. Pětka znamená, že sice není garantováno, že se do telefonu nedostane vůbec nic, ale s jistotou se dá říci, že to nikdy nebude takové množství, aby jakkoliv poškodilo elektroniku uvnitř těla. Šestka je poté naprosté utěsnění - do zařízení se prach zkrátka nedostane vůbec.

U vody, tedy druhého čísla, začněme onou podezřele vypadající dvojkou. Jde o utěsnění proti kapající vodě. Tato odolnost je vyzdvihována v souvislosti s deštěm, tedy zkrátka že nevadí, když si telefon dáte k uchu, i když zrovna jdete v dešti po ulici a nemáte deštník. Konkrétně třeba u Motoroly nejde tolik o samotnou konstrukci telefonu, jako spíše o ochrannou vrstvu. Na ponoření do vody to ovšem zdaleka nestačí.

Certifikace IP67 znamená, že telefon vydrží až metr pod hladinou vody po dobu 30 minut, aniž by voda jakkoliv porušila jeho funkčnost. IP68 pak tyto hodnoty rozšiřuje na delší časové intervaly, popřípadě větší hloubku ponoření. Horní hranici si ovšem dále stanovuje výrobce a v praxi tak telefon může reálně vydržet zhruba stejně jako ten s certifikací IP67. V několika případech jsme se třeba setkali s tím, že IP68 jen zvýšilo hloubku ponoření na 1,5 metru po dobu 30 minut.

Apple utopený mobil ani neopraví

Hlavním neduhem spojeným s voděodolností je právě celá řada výjimek, doporučení, ale také i přístupu „ruce pryč“ ze strany některých výrobců. Třeba právě Apple sice u posledního iPhonu 7 nadšeně vyzdvihuje certifikaci IP67, ovšem dodává, že na poškození vodou se nevztahuje záruka. Takže pokud náhodou telefon utopíte, je to v podstatě váš problém. To ve výsledku odrazuje od jakéhokoliv používání pod vodou.

Upozornění na správné používání ve vodě se objevují i v reklamách. Drobým písmem po zlomek sekundy.

Samsung má také co dohánět. Se svou certifikací IP68 předvedl přesně výše zmíněnou taktiku, když oproti nižšímu, „sedmičkovému“ krytí jen zvýšil hloubku ponoru o dalších 30 centimetrů. Ale to pořád to znamená, že telefon třeba na dně hlubšího bazénu nebo jezera moc dlouho nevydrží. Individuální testy navíc prokázaly, že modelu Galaxy S7 se i ve stanovených podmínkách může poškodit reproduktor.

Výrobce, který měl s voděodolností svých telefonů zdaleka největší problémy, je ovšem Sony. Loňský model Z5 totiž navzdory certifikaci IP68 zaznamenal celou řadu případů, kdy uživatelé i za daných podmínek telefon utopili. A výsledek? Sony pomyslně strčilo hlavu do písku a pouze zpětně doporučilo zcela zamezit kontaktu s vodou. Nově tak začalo platit, že pokud telefon utopíte, propadá vám záruka.

Že to chce Sony zkusit podruhé, naznačuje nový topmodel Xperia XZ. Ten je opět opatřen certifikací IP68, ovšem s doporučením: „Všechny porty by měly být před používáním ve vodě patřičně uzavřeny. Zařízení neponořujte do vody celé.“ Takže ani s novým Sony radši do bazénu neskákejte. Ostatně to platí i pro majitele nejnovějšího iPhonu či Samsungu.