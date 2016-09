To se slavným značkám nepovedlo. Výbuchy, ohýbání, falešné sliby

Vybuchujícími bateriemi u modelu Note 7 si Samsung zadělal na pořádné problémy. Nejenom, že je nutné vyměnit všech 2,5 milionu prodaných kusů co nejdříve, situaci zhoršil i prudký pád jeho akcií. Spekuluje se, že aby rychle napravil svoje ztráty, bude muset uspíšit výrobu modelu Galaxy S8.

Paradoxní je, že exploze baterií Samsungu zachránily od stejného trapasu čínské Xiaomi. To se v současnosti také potýká s defektními bateriemi u modelů Mi4c a Mi4i, zaznamenáno bylo hned několik případů, kdy telefony explodovaly. Xiaomi si však svoje problémy řeší v tichosti a poškozeným telefony mění za nové kusy. Co způsobuje exploze přístrojů, se zatím neví.

Vybuchující baterie ovšem nejsou záležitostí jen poslední doby. Podobný problém ještě daleko větších rozměrů zažila dnes už zapomenutá značka Nokia, tehdy mobilní gigant. V roce 2007 se zjistilo, že baterii, která se může nebezpečně přehřívat, má asi 46 milionů jejích různých modelů.

Na vině byl tehdy japonský výrobce Matsuhita, který baterie do telefonů Nokia dodával. Náklady za nové baterie částečně pokryl on, Nokia se však snažila situaci co nejdříve a bez velkých průtahů vyřešit. Akcie firmy tehdy spadly o 1,2 procenta.

Ani to však nebyly první případy, Nokia se s explozemi baterií potýkala už mezi lety 2004 a 2005, a to i v ČR. Firma se však tehdy bránila, že na vině jsou neoriginální baterie.

První velké iPhony se ohýbaly

Fiasko musel před dvěma roky řešit také Apple. Jeho tehdy nejnovější model, iPhone 6 Plus přinesl pro mobilní odvětví této firmy dosud něco nevídaného - mobil s 5,5palcovým displejem. Dosud měly iPhony maximálně 4palcovou obrazovku. Právě ona nezkušenost s výrobou většího telefonu zároveň se štíhlým designem způsobily, že se telefony v kapse ohýbaly.

Počet takto zničených modelů se záhy vyšplhal do stovek případů. Apple ovšem tehdy strčil hlavu do písku a problém bagatelizoval. Údajně bylo na vině pouze „nesprávné používání“ s tím, že se odvolával na vlastní standardní testy, kterými musí každý jejich nový telefon projít a které byly v pořádku.

Kauza „bendgate“ sice nevedla k rozsáhlým odškodněním nebo výměnám zařízení, ale Apple si tehdy utrhl pořádnou ostudu a stal se terčem jak internetových vtipálků, tak narážek ze strany konkurence.



Jak dopadlo ohýbání iPhonu, Samsungu a HTC? Video z dubna 2015:

Vodotěsné Sony zakázal výrobce používat pod vodou

Loni čelilo trapasu také japonské Sony. Firma totiž uvedla na trh hned několik modelů se stupněm krytí IP68, včetně své vlajkové lodi Xperia Z5. Záhy se však objevila řada stížností ze strany uživatelů, že ačkoliv používali mobil ve vodě v souladu s tím, co výrobce uvádí jako neškodné, zničili si ho.

Podobně jako Apple, i Sony se k problému obrátilo zády a pouze změnilo doporučení pro používání jeho modelů. Záhy se mobil nesměl dostat do kontaktu s mořskou či chlorovanou vodou a už vůbec se pod hladinou vody nesměl používat fotoaparát. A nadšení z voděodolného telefonu bylo to tam.



Sony se pak na nějakou dobu distancovalo od utěsnění proti vodě a prachu, v současnosti jej poslední řada X nemá. Nastávající topmodel, Xperia XZ, se ale opět odolnosti proti vodě a prachu dočkala, takže doufáme, že se Sony od minulého roku poučilo.