Obchod pětiletky finišuje. Spojení Vodafonu a UPC ovlivní i trh v Česku

Podle Financial Times je obchod před dokončením. Vodafone by převzal německou pobočku Liberty Global a aktivity ve střední a východní Evropě. Obchod má podle deníku hodnotu 16,5 miliardy eur, v přepočtu 412 miliard korun. To by byl největší telekomunikační obchod v Evropě za posledních pět let.

O obchodu se mluví už od začátku roku a Vodafone jednání potvrdil. Obě firmy jednají o spolupráci už několik let. Spolupráce se zatím promítla do společného podniku v Nizozemsku, kde mají obě firmy poloviční podíl. Aktuální obchod by se pravděpodobně nizozemských aktivit netýkal.

Naopak by se určitě otiskl na českém trhu. Pokud se smlouva podepíše, získá Vodafone českou pobočku UPC (a k tomu pravděpodobně i maďarskou a rumunskou). V Česku má UPC 600 000 zákazníků a dalších 800 000 má domů přivedené kabely.

UPC nabízí rychlé připojení k internetu a kabelovou televizi. Využívá optické kabely, takže rychlost přípojek je až 500 Mbit/s. Vodafone doposud nabízí jen přeprodej ADSL přípojek, vlastní síť by operátora výrazně zvýhodnila.

Soupeření s Deutsche Telekom

Z globálního hlediska je pro Vodafone nejdůležitější německý trh. Ale i středo a východoevropské pobočky jsou zajímavé. Zde i v Německu je velmi silná skupina Deutsche Telekom, která je velmi aktivní a v regionu skupuje různé telekomunikační firmy, v Česku to bylo GTS.

Vodafone je podle tržní kapitalizace zatím menším hráčem než Deutsche Telekom, ale po převzetí poboček Liberty Global by mohl T-Mobile přeskočit. Evropský trh je velmi fragmentovaný, na rozdíl od situace v USA nebo v Číně, odkud pocházejí i největší světoví operátoři.

I další letošní výrazný telekomunikační obchod se týkal Česka, byť nepřímo. Česká skupina PPF koupila od operátora Telenor skupinu pěti mobilních operátorů ve střední a východní Evropě. Pokud PPF akviziční apetit nepřejde, mohla by se z firmy stát významná evropská telekomunikační firma.