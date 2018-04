To by byl obchod roku. Vodafone potvrdil, že se zajímá o koupi UPC

Vodafone má zájem o převzetí byznysu Liberty Global v kontinentální Evropě. Vodafone by chtěl společnost koupit, nikoliv se s ní spojit. To se totiž už na jednom z trhů stalo v roce 2016, kdy se spojila mobilní síť Vodafonu a kabelová služba Ziggo společnosti Liberty Global v Nizozemí. Ve společném podniku mají obě společnosti padesátiprocentní podíl.

Ostatně Vodafone a Liberty Global diskutovaly o spojení už v roce 2015, ale nakonec k žádné dohodě nedošlo. Nyní se tedy Vodafone pokouší o přímé převzetí části společnosti. Podle vyjádření Vodafonu by se převzetí mělo týkat trhů v kontinentální Evropě. Tam Liberty Global působí v Belgii (Telenet), v Německu (UnityMedia), v Nizozemí (již zmíněný společný podnik s Vodafonem Ziggo) a pak je zde několik operátorů UPC. Ty působí v Česku, na Slovensku, v Polsku, Švýcarsku a Rumunsku.

Rakouskou pobočku pak Liberty Global prodal loni před koncem roku rakouskému T-Mobilu za dvě miliardy eur (asi 50 miliard korun). V Evropě Liberty Global působí ještě v Británii a v Irsku pod značkou Virgin Media. Podle všeho by se ale těchto dvou zemí obchod týkat neměl. Ale konkrétně se k tomu ani jedna společnost nevyjádřila.

Logicky by se Vodafonu hodily pobočky Liberty Global v těch zemích, kde sám podniká. Což je Česká republika, Německo, Nizozemí, Maďarsko a Rumunsko.

Pokud by k obchodu došlo, zcela jistě by se to týkalo české pobočky UPC, což přímo zmiňuje deník Finacial Times. Právě na mediální spekulace ohledně obchodu reagoval v pátek Vodafone prohlášením, kde jednání připustil, ale dodal, že jsou na začátku a nelze předjímat, kdy a jestli vůbec k obchodu dojde.

Česká pobočka Vodafone nechtěla informaci komentovat, odvolává se na tiskovou zprávu centrály. Žádné informace k obchodu nemá ani česká pobočka UPC. „Prohlášení společnosti Vodafone jsme zaznamenali a nebudeme se k němu nijak vyjadřovat,“ dodává Jaroslav Kolár, tiskový mluvčí UPC.

Pokud se zaměříme na český trh, tak by převzetí UPC Vodafonem mělo rozhodně smysl. Vodafone by se dostal ke zhruba 600 000 aktivních přípojek (a přibližně k dalším 800 000 zákazníkům, kam má UPC přivedené kabely) internetu a kabelové televize a mohl by služby kombinovat se svými. V současné době může Vodafone jen přeprodávat ADSL přípojky a má internetovou televizi.

Spojením služeb by mohl Vodafone nabídnout atraktivnější balíčky a především u pevného připojení k internetu a u televize by mohl zatlačit na ceny těchto služeb na trhu.