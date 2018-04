Vládo, nenech se okrást aneb nesouhlasím s redakcí Mobil.cz

KKč - tisíce korun

MKč - miliony korun

GKč - miliardy korun

TKč - biliony korun

Hodnota UMTS licence jinak

Podívejme se, jaké jsou argumenty toho, kdo žádá prodej licencí na provoz UMTS za minimálně 20 miliard korun. Text přetiskujeme bez úprav, včetně mezititulků. Pro snadnější orientaci v textu přidáváme vysvětlivky použitých zkratek:Tomáš Švec

V poslední době jsem si přečetl mnoho článků na téma ceny licence pro UMTS. To, že se operátoři snaží snížit cenu licencí, je pochopitelné. Nepochopitelné pro mě pak zůstává to, že většina novinářů prakticky pouze opakuje to, co operátoři tvrdí v účelových tiskových prohlášeních, místo toho, aby si vzali kalkulačku a provedli si vlastní výpočet. Korunu všemu nakonec nasadil pan Souček (Proč operátoři nechtějí evropské licence na UMTS? a Opravdu může ČR získat 20 miliard korun za UMTS?), kde zcela absurdně tvrdí, že uživatelé UMTS by museli platit cca 4000 Kč měsíčně, aby operátoři alespoň neprodělali. Náklady na provoz 4 UMTS sítí za 10 let pan Souček napočítal na cca 1 500 000 000 000 Kč (1,5TKč) Zdá se vám to absurdně mnoho? Právem. Částka je minimálně o dva řády (!!!) špatně.

Jak to vypadá finančně s GSM operátory

Pan Souček se pokusil tvrdit, že stávající operátoři mají ještě závazky z minula. To jistě platí pro Oskara, ale jak je na tom Radiomobil s Paegasem a Telecom s Eurotelem? Radiomobilu se výsledky daří tajit (minimálně přede mnou), ale data o Eurotelu lze najít díky tomu, že se jedná o dceřinou společnost Českého Telecomu.Z výsledků je možno vyčíst, že Eurotel za rok 1998 vygeneroval zisk ve výši cca 6,5 mld Kč a v roce 1999 ve výši cca 8,5 mld Kč. S trochou nadsázky lze říct, že Eurotel má již dávno našetřeno na několik UMTS licenci. Radiomobil na tom bude srovnatelně. Jinými slovy, oba operátoři jsou schopni si licenci okamžitě koupit, a to dokonce ze zdaněných peněz a ani si nemusejí půjčovat. Problém by samozřejmě měl Oskar, ale to je o něčem trochu jiném. Oblíbenou dezinformací je poukazování na vysoké náklady za budování sítě. Ty jsou však v zisku již zahrnuty a navíc i tak odpovídají přibližně dvouletému zisku. Operátoři pouze mistrně manipulují s velkými čísly, která si málokdo dovede představit. Už ale neříkají, že velká čísla jsou nejen na straně nákladů, ale že dvojnásob velká jsou na straně výnosů.

Můj malý bussines plán na UMTS operátora

Operátoři stále skuhrají, jak jsou na tom špatně a že se jim licence nevyplatí. Pokusím se tedy nastínit, jak bych na to šel já. Předem upozorňuji, že se jedná o velmi hrubý nástřel, a proto do něj úmyslně vložím velké rezervy.

Začnu tím, že připravím základní tarif, který osloví dostatek zákazníků:

Měsíční paušál 1 000 Kč

Telefonování ve vlastní síti zcela zdarma. Možná by stačilo 10 volných minut v každé hodině - to aby se nepřetěžovala síť. Jistě by se dal najít i jiný, ale pro zákazníky stejně zajímavý model. Detaily ale teď nejsou podstatné.

Hovory do cizích sítí za dvojnásobek propojovacích poplatků (1-4Kč/min)

Pevná datová linka o rychlosti 64kbps včetně 1GB limitu v ceně paušálu.

No neměli byste o takovýto tarif zájem? Já tedy rozhodně ano. Z fleku bych ušetřil pár tisícovek za pevnou linku a nejednu stokorunu za telefonní poplatky. U Paegasu bych nezůstal ani minutu. Zdá se vám to jako čirý a nesplnitelný populismus? Proč? Stačí pouze přestat se chovat k zákazníkům tak, že mají platit co nejvíc za co nejméně služeb. Lepší strategie je poskytnout maximum služeb a vytvořit tak nabídku, kterou zákazník nemůže odmítnout, a donutit jej tak utratit víc peněz než za "jiných" podmínek.

Co je k tomu potřeba?

Nákup licence 5 000 000 000 Kč Vybudování UMTS sítě 30 000 000 000 Kč Roční náklady na provoz sítě a firmy 2 000 000 000 Kč Celkové náklady za 5 let 45 000 000 000 Kč Počet klientů 1 000 000 měsíční paušál 1 000 Kč Celkové tržby za 5 let 60 000 000 000 Kč Zisk po 5 letech 15 000 000 000 Zisk každý další rok 10 000 000 000

Zdá se vám to nereálné? Myslíte, že síť takto velkorysou nabídku neutáhne? Přidáme do ní 10 GKč a stále se investice vrátí dřív než za 5 let. Zdá se vám, že 2 GKč na provoz je málo? Já si to nemyslím. Nicméně stále můžeme něco přidat. Rozhodně si ale myslím, že na takovouto nabídku bych získal víc než 1 000 000 zákazníků. Dále jsem nepočítal, že ze zákazníků lze vytáhnout i více než oněch 1 000 Kč měsíčně. I když třeba ne ze všech. Třeba za přenos dat nad 1 GB. Hovory můžou být za 1 Kč/minutu a přitom nabídka bude stále velmi zajímavá a o tom, že to výrazně vylepší výsledek, snad netřeba diskutovat. Jak zpoplatníme videotelefonování? Když už telefony budou umět zobrazit "pohyblivé obrázky", tak proč do nich neposlat běžný televizní signál? To všechno jsou peníze navíc. Zjednodušeně řečeno, na straně nákladů i na straně výnosů jsou výrazné rezervy.

Pokud jste někdo ředitel solventní banky a chcete udělat dobrý obchod, tak se ozvěte. Na tomhle se nedá prodělat. Pokud se stávajícím operátorům zdá být 5 000 000 000 moc, tak ať nekupují. Nikdo je nenutí. Já to považuju za dobrou investici.

Proč dopadly některé aukce na UMTS fiaskem?

Co by bylo ideální pro stávající operátory?

Ve světle zpráv z Evropy by bylo možné pochybovat o cenách licencí. To je ale opět chyba pohledu. Většina "aukcí" vybuchla na tom, že se operátoři dopředu dohodli a při samotné aukci už pak nebojovali. To je však neschopnost vlád uspořádat jasnou a transparentní aukci. Pokud jsou dopředu známi účastníci aukce, tak se není moc co divit. Aukce není ani o tom, že vláda vyhlásí, že chce XY mld. a basta. Představte si aukční síň, kde se draží obraz. Aukce se zúčastní omezený počet zájemců, a přitom je známo, že prodávající prostě MUSÍ dřív nebo později prodat. Jak to může skončit? Špatně. Aukce je o tom, že zájemci mezi sebou bojují. Všichni něco moc chtějí a zároveň nechtějí, aby to získal ten druhý. Jinak to nemá smysl. Nemůže to dobře skončit. Přitom není nic jednoduššího než dopředu stanovit závazná (a reálná) pravidla, která musí splnit každý "vydražitel", a pak prostě bez jakýchkoliv diskusí přidělit licenci tomu, kdo dá nejvíc, ať už to bude jakákoliv suma. Pokud se někdo pokusí licenci koupit nečistě příliš lacino, však on už se najde někdo, kdo dá víc. Další, s prominutím, pitomost je vytvořit pro 3 ze 4 vítězů nápadně výhodnější podmínky a pak očekávat, že o to 4. místo bude kdovíjaká rvačka. Dát někomu licenci zadarmo (ET,RM) nebo skoro zadarmo (OS). Nechat jej vydělat si na budoucí síť a tu mu pak za zvýhodněných podmínek (asi jako odškodnění za utrpěný zisk) přidělit. To je také ukázková cesta do pekel. Už jenom čekám, kolik Železný dostane za to, že se obětuje a nechá si prodloužit licenci na televizní vysílání.To je jednoduché. Žádné UMTS licence nepřidělovat. GSM sítě jsou prakticky vybudované a teď ponesou každému cca 10 GKč bezpracného zisku ročně. Časem zavedeme GPRS s cenou 30 000 Kč za GB dat. Každý rok pak slevíme 10%. V roce 2010 začne testovací provoz CellBroadcastingu. Když budeme muset, tak v roce 2020 zprovozníme informace o cenách hovorů (AoC).

Prostě pohoda, veget. Mezi sebou se vždycky nějak dohodneme. Hlavně ne cenovou válku. Tu přece nechce nikdo. Myslím, že je jasné, v čím zájmu bude UMTS licence co nejvíce oddalovat.

Komentář redakce:

Respektujeme samozřejmě názor autora, leč nesouhlasíme s ním. Především proto, že své závěry staví na odhadech, které nevycházejí z reálných údajů.Například zcela opomíná skutečnost, že síla technologie UMTS má spočívat především v přenosové rychlosti a možnostech, které rychlost přináší. Proto bude ještě dlouho skupina uživatelů UMTS méně početná než skupina uživatelů GSM, kterým většinou stačí pouze přenos hlasu a práce s textovými zprávami. To významně zpochybňuje odhad milionu uživatelů u každého operátora.Bohužel ani další čísla uváděná v textu nemají podklad ve zjištěných faktech. Odhady investiční náročnosti výstavby sítě jsou běžně dostupné. Nevycházejí přitom jen z tiskových zpráv operátorů, jak nám autor podsouvá, ale i z údajů dodavatelů technologie. Stejně tak na nejistou návratnost investic do UMTS poukazují nejen operátoři a analytici poradenských společností, ale také banky, které operátorům půjčují peníze.Bohužel autor není sám, kdo k udělování licencí na provoz UMTS přistupuje spíše emotivně. Kvůli tomu zřejmě vznikl nejeden podobně jednostranný pohled na celou problematiku.