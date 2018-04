Nový supersmartphone od Samsungu má archaickou konstrukci

Rozevírací samsungy jsou zajímavé samy o sobě, takové smartphony se jinde ve světě prakticky neprodávají. Novinka pro příští rok pak zaujme navíc fotoaparátem. A ten je pro nás zajímavější než samotný telefon, který se mimo Čínu prodávat nebude. Ovšem pokročilý fotoaparát by se měl dostat i do běžných celosvětové prodávaných modelů.

Zajímavostí je nejen rekordně nízké clonové číslo f/1,5, nový fotoaparát umí totiž navíc změnit clonu na hodnotu f/2,4. To by mělo zaručit skvělé fotky za všech podmínek. Nutno dodat, že funkce to není unikátní, už ji měla stařičká Nokia N86 8MP. Ta dokonce umožňovala tři stupně světelnosti (více o unikátní nokii zde).

Nový 12megapixelový fotoaparát od Samsungu jinak nabízí dual pixel autofokus nebo optickou stabilizaci obrazu. Přední kamerka s pětimegapixelovým rozlišením má skvělou světelnost f/1,9. Skener oční duhovky je dostupný pouze při otevřeném telefonu.

Je pravděpodobné, že se s novým fotoaparátem setkáme i v dalších smartphonech od Samsungu. Možná už u modelu Galaxy S9. Ale ten má mít ve zvětšené verzi Plus dvojitý fotoaparát, a tak by by ho dostal pouze základní model (více o chystaném samsungu zde).

Jinak je Samsung W2018 skvěle vybavený dvousimkový smartphone, který ničím nezaostává za konvenčními konkurenty. Oba Super AMOLED displeje s Full HD rozlišením jsou 4,2palcové. Použit je stále vrcholný procesor Snapdragon 835 a operační paměť má více než dostatečnou kapacitu 6 GB.

V prodeji bude verze s 64GB pamětí, nebo vrcholné provedení s 256 GB. Paměť je dále rozšiřitelná pomoci paměťových karet. Nechybí USB-C konektor či podpora technologie NFC. Baterie se do rozevíracího smartphonu nevešla velká, má kapacitu jen 2 300 mAh.

Jak už bylo uvedeno, nový Samsung W2018 je určen výhradně pro Čínu, konkrétně pro operátora China Telecom. Cena by měla překročit hranici 1 500 dolarů, v přepočtu tedy bude toto zajímavé véčko stát více než 32 tisíc korun. Což z něj dělá dost drahý suvenýr z výletu do Číny.