RECENZE: Nokia N86 s 8Mpix fotoaparátem potrápí i top model N97

Nokia N86 8MP není zcela nový model, vychází totiž z oblíbeného telefonu Nokia N85. Vzhledově ani po stránce výbavy se oba telefony příliš neliší, několik podstatných rozdílů se ale najde. Jde především o první model finského výrobce s osmimegapixelovým fotoaparátem. Nokia N86 8MP se tak staví vedle modelu N97 na samý vrchol nabídky Nokie.

Katalog mobilů:

Nokia N86 8MP a její stájové sestry N85, N97, N96, N78 a N82

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:



Nokia N86 je smartphone s operačním systémem Symbian a bohatou výbavou - včetně wi-fi a GPS navigace. Jde o první přístroj výrobce s osmimegapixelovým fotoaparátem.

Současní majitelé N85 zřejmě nenajdou příliš důvodů, proč tento povedený telefon nahradit právě modelem N86 8MP. Najde se však možná více takových, kteří původně pokukovali po vrcholném modelu N97 a nakonec skončí u první osmimegapixelové nokie. Ne každý totiž potřebuje mít dotykový displej a dá raději přednost kompaktnějším rozměrům, kvalitnějšímu fotoaparátu a především nižší ceně.

Nokia N86 8MP působí na první pohled kompaktním dojmem. Ten se však trochu vytrácí poté, co vezmete telefon poprvé do rukou. Tloušťka 17 mm totiž nepatří mezi nejmenší, a o milimetr dokonce překonává předchůdce N85 i novou N97. Zanedbatelná není ani hmotnost, která svou hodnotou 149 g patří mezi nejvyšší u modelů z řady Nseries. V současnosti je těžší jen vlajková loď N97, a to pouze o jeden gram. V její prospěch pak hovoří i velký dotykový displej a plnohodnotná klávesnice. Po této stránce je tak pro nás Nokia N86 8MP malým zklamáním.

Design telefonu vychází ze svého předchůdce a nutno říci, že je velmi povedený. Zatímco u modelu N85 jsme si stěžovali na použité materiály, Nokia N86 nám na toto dala zapomenout a získala si nás především použitím kovového rámu kolem těla přístroje. Drobnou výtku máme jen k dílenskému zpracování, vysouvací mechanismus totiž už od začátku vykazoval drobné vůle.

Nokia N86 8MP běží samozřejmě na operačním systému Symbian S60 3rd edition ve verzi s Feature Pack 2. Prostředí telefonu je prakticky totožné s modelem N85 a nabídne všechna drobná vylepšení, která Feature Pack 2 přinesl. Nechybí tak telefonní seznam omezený jen volnou pamětí přístroje nebo několik možností zobrazení pohotovostní obrazovky.

U Nokie N86 stejně jako u předchůdce musíme pochválit rychlost. Telefon nabídne velmi rychlou odezvu i při větším množství doinstalovaných aplikací a zaplněné paměti. Pochlubit se totiž může procesorem ARM11 s frekvencí 434 MHz, který najdeme také u modelu N97.

Že si model N86 vzal ze svého předchůdce jen to nejlepší, dokazuje i přítomnost stále ještě unikátního displeje s technologií AMOLED. Na první pohled působí displej trochu rozostřeným dojmem a zdá se, jako by mu chyběl větší kontrast. Jednoduše řečeno, displej není tak efektní jako běžné panely TFT.

Nové technologii ovšem nelze upřít vyšší čitelnost na slunci a také výrazně větší pozorovací úhel. AMOLED displej se také podstatně rychleji rozsvěcí a zhasíná. Displej je prakticky totožný s modelem N85, nabízí tedy úhlopříčku 2,6 palce a zobrazí až 16 milionů barev s rozlišením QVGA. Nechybí samozřejmě ani čidlo, které přetáčí zobrazení na displeji podle aktuální polohy telefonu.

Přední část telefonu působí jednoduchým a velmi nenápadným dojmem. Plocha pod displejem je věnována rozmístění ovládacích kláves, ke kterým nemáme sebemenší výhrady. Na první pohled zde vidíme dvojici barevně odlišených tlačítek pro ovládání hovorů, čtyřsměrnou klávesu a také tlačítko pro vstup do menu. Samozřejmě nechybí ani dvojice kontextových kláves a tlačítko C.

Zatímco tlačítka na přední straně telefonu ve tvaru úzkých proužků evokují vzpomínku na výbornou klávesnici modelu N82, klasická alfanumerická klávesnice Nokie N86 pak připomíná spíše některý ze Sony Ericssonů. Tlačítka jsou však výrazně povedenější než u modelu N85, může za to především jejich snadná hmatová rozlišitelnost. Snad jen uživatelé s většími prsty si mohou stěžovat na horší přístup k tlačítkům umístěným v horní řadě.

Nokia N86 v sobě ukrývá Li-Ion baterii (BL-5K), která nabídne velmi slušnou kapacitu 1 200 mAh. Ta by měla podle údajů výrobce udržet telefon na příjmu po 315 hodin (tedy 13 dní) a telefonovat byste měli být schopni více než 6 hodin (390 minut).

K hodnotám udávaným výrobcem se nám samozřejmě nepodařilo ani zdaleka přiblížit, i tak jsme se ale při běžném používání s telefonem vydali k zásuvce jen jednou za tři dny. Při častějších datových přenosech, a především pak při navigaci není problém vybít telefon i za několik málo hodin.

Nokia N86 nabídne čtyři pásma GSM a telefon nabízí také podporu sítí třetí generace. Samotné funkce pro telefonování se nijak neodlišují od N85 ani od dalších modelů z řady Nseries. Nechybí tedy propracovaný adresář, který není nijak omezen a používá dynamicky přidělovanou paměť. Do přístroje lze uložit bezpočet jmen, k nimž lze přidat mnoho detailů, jako jsou různá telefonní čísla, e-mailové adresy nebo poštovní adresy.

Kontakty lze třídit do skupin a těm lze nastavit speciální vyzvánění. Samozřejmostí je také hlasové vytáčení či možnost rychlé volby přiřazením kontaktů k některé z numerických kláves. O to, aby se telefon choval vždy, jak má, se postarají vyzváněcí profily. Ty je navíc možné přesně načasovat.

Telefon umí pracovat s SMS a MMS zprávami, to ale asi nikoho nepřekvapí. Ani e-mailový klient s podporou POP3 a IMAP4 není už dnes ničím výjimečným. Při psaní zpráv můžeme použít český slovník T9, který sice píše znaky s diakritikou, ale odešle jen čistý text. Díky tomu tak máte k dispozici plný počet znaků v SMS. Stejně jako u modelu N85 i zde se menu zpráv mírně odlišuje od zbytku telefonu. Jedině v něm je totiž možné změnit velikost písma v několika úrovních. Proč ale tuto funkci nepoužila Nokia pro celý telefon, můžeme jen hádat.

Dalším podstatným rozdílem, kterým se tato novinka odlišuje od svého předchůdce, je vestavěná paměť s kapacitou 8 GB. Pokud by vám tento prostor pro uložení multimediálních souborů přesto nestačil, je možné jej rozšířit paměťovými kartami SDHC o dalších 16 GB. Pro toho, kdo používá telefon s operačním systémem Symbain S60 třetí generace, není mezi organizačními funkcemi co představovat. Kalendář je totiž jako již tradičně na výborné úrovni, lze jej také jednoduše synchronizovat. A to nejen lokálně, ale také bezdrátově na dálku pomocí nejrůznějších byznys aplikací.

Líbí se nám také vyhledávací aplikace, která během chvíle prohledá celý obsah přístroje, a usnadní tak práci s dokumenty, zprávami či kontakty. Nokia N86 8MP nepostrádá prohlížeč souborů Adobe PDF ani aplikaci QuickOffice. Ta ovšem neumožní vytváření, zvládne pouze prohlížení souborů Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Telefon si poradí i s bezdrátovým tiskem na kompatibilních tiskárnách.

Spojení s počítačem pak zajistí kromě Bluetooth také kabel s micro USB konektorem, který slouží i pro nabíjení. To, že Nokia N86 8MP patří na samý vrchol nabídky finského výrobce, dokazuje i podpora prakticky všech představitelných datových přenosů. Kromě GPRS a EDGE je tady i 3G, a to včetně rychlého internetu v podobě HSDPA (až 3,6 Mb/s).

Telefon si poradí také s wi-fi. Díky celé této škále datových technologií je možné výborně využít internetový prohlížeč nebo odesílat pořízené fotografie přímo z telefonu na komunitní sítě nebo na servery, jako je Ovi, Flikr nebo Facebook.

Fotoaparát u modelu Nokia N86 8MP se chlubí optikou Carl Zeiss z řady Tesar a rozlišením 8 Mpix. Samozřejmostí je automatické ostření, automatická clona a mechanická závěrka, která zvládne nejkratší čas až jednu tisícinu sekundy. Fotoaparát doplňuje videokamera s maximálním rozlišením VGA. Pro fotoaparát a videokameru je připraven duální LED blesk.

Nechybí ani stojánek na zádi telefonu, který usnadní například prohlížení fotografií ve více lidech najednou. Jeho konstrukce však nepůsobí příliš bytelným dojmem. U telefonu cenou převyšujícího hranici deseti tisíc korun bychom očekávali trochu víc než jen úzký proužek plastu.

Nokia N86 nabídne i vestavěný FM vysílač, díky kterému se hudba z telefonu snadno přenese například do reproduktorů v automobilu. Nechybí ani vestavěný GPS modul a aplikace Nokia Mapy 3.0. Součástí telefonu je i patnáct instalačních souborů nejrůznějších her standardu N-Gage, další lze stáhnout z internetu. Výrobce přibalil i jeden aktivační kód, u nejoblíbenější hry tak získáte její plnou verzi zdarma.

Nokia N86 8MP je také výborný hudební telefon. Při vysunutí na druhou stranu nechybí speciální tlačítka pro ovládání hudebního přehrávače a na horní hraně najdeme i klasický 3,5mm konektor. Pokud si tedy nevystačíte s kvalitou standardně dodávaných sluchátek, není problém připojit libovolná vlastní. Díky stereo Bluetooth profilu A2DP můžete zvuk přenést také do bezdrátových sluchátek nebo pro hlasitou reprodukci využít poměrně kvalitní stereo reproduktory na pravé straně telefonu.

Nokia N86 8MP je bezesporu špičkově vybavený multimediální telefon, který se chlubí vedle osmimegapixelového fotoaparátu také netradičním displejem, vysouvací konstrukcí na obě strany a také nekompromisní multimediální a datovou výbavou. Nenabídne sice dnes tolik populární dotykový displej, na druhou stranu ale možná to bude pro mnoho zájemců jedním z hlavních lákadel.

Model N86 zde není proto, aby zamířil do kapes současných majitelů N85. Pro ně totiž nepřináší mnoho důvodů, proč po necelém roce používání zaplatit za trochu vylepšený model takřka čtrnáct tisíc korun. Bude ale zřejmě vhodnou alternativou pro ty, kteří chtějí špičkovou multimediální nokii a kvůli dotykovému displeji nebo velmi vysoké ceně nesáhnou po modelu N97.