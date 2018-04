Véčko, o jakém jste snili - Nokia 6131

Úspěch konzervativního a praktického véčka Nokia 6101 ukázal, že i v segmentu, který vždy patřil ryze asijským značkám, se dokáže finská jednička prosadit. V Evropě se Nokia 6101 vyhoupla na pozici třetího nejprodávanějšího modelu a mezi véčky podlehla jen zcela suverénní Motorole RAZR. Stačilo se přitom posunout od extrémního designu k ryze praktické image – velká tlačítka s čitelnými popisky, obstojná výbava, slušný displej a moderní design, který přesto nikoho neurazí. Zní to tak snadně.

Přání uživatelů jsou velmi vrtkavá a je proto velmi těžké předpovídat prodejní trháky. Podle nás bude horkým favoritem podzimu a vánočního trhu véčko, které vám představíme dnes – model 6131. Nokia jej uvařila podle stejné kuchařky jako zmiňované 6101. Přidala k němu efektní vystřelovací mechanismus a moderní tenký design, který ovšem nepřekračuje hranici praktické užitnosti.



Klasická véčka Nokia: 6131, 6101, 6103, 6136

Vzhled – láska na druhý pohled

První reakce při pohledu na tento model bývají u většiny uživatelů trochu váhavé. Ze spodní části telefonu vykukuje solidní předkus a nic není tak výrazné, aby vás to posadilo do křesla. Z vlastní zkušenosti ovšem víme, že nápadné věci se stejně rychle okoukají a břehy odemele příslovečná tichá voda.

Nokia 6131 je ryze praktickým přístrojem. S rozměry 92 × 47 × 20 mm tak bude patřit mezi větší véčka, ale vzhledem k šířce působí mobil docela štíhle. Testujeme černo-stříbrnou a bílou variantou, ale existuje i červená a béžová. Kompaktní konstrukci není co vytknout, naopak chválíme sametový soft-touch povrch a imitaci kůže na zadním krytu baterie.

Po stranách telefonu najdete možná až příliš zapušťená tlačítka a po paměti se tak trochu hůře hledají. Nechybí zde kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti, rychlé přepínání profilů ani aktivace fotoaparátu. Při stisku posledního jmenovaného se v zavřeném stavu promění barevný externí displej v hledáček. Externí displej je velmi kvalitní a co je důležité, zmeškané události i čas jsou docela dobře vidět i v okamžiku, kdy zhasne kvůli úspoře baterie.

Na pravém horním rohu snadno nahmátnete palcem vystouplé boční tlačítko. Pro jeho stisk je třeba vyvinout o poznání větší silu než u těch ostatních. Vystřeluje totiž vrchní část telefonu, a tak se nesmí zmáčknout jen tak samo v kapse. Při prvním otevření telefonu si uvědomíte, proč je jeho spodní část větší – díky předkusu drží telefon bezpečně v dlani a síla pružinky vám jej nechtěně nevyrazí z ruky.

Při zavírání je třeba znovu pružinku natáhnout, a tak je tento pohyb o trošku namáhavější. Samozřejmě se vynořuje otázka na životnost takového mechanismu. Nezbývá než se spolehnout na kvalitu materiálu. Pokud si telefon pořídíte a pružina po čase praskne, budeme samozřejmě rádi, pokud nám dáte vědět.

S baterií o kapacitě 820 mAh slibuje Nokia 6131 až 12 dnů v pohotovosti nebo 6 hodin hovoru. Během testování vydržela baterie v průměru přes tři dny. Telefon jsme přitom nevypínali na noc.

Displej - patří ke špičce

Uvnitř telefonu se nezbývá než usmát nad kvalitou použitého displeje. Nebudeme vám nalhávat, že na první pohled rozeznáme všech 16 miliónů barev, ale opravdu patří k těm nejlepším na trhu. Rozlišení QVGA (240 × 320 bodů) stačí pro komfortní prohlížení fotografií a dojem dělají i trojrozměrné Java hry.

Opravdovým trumfem tohoto modelu bude klávesnice. Pokud holdujete moderním mobilům, možná už jste - stejně jako my – zapomněli, jaký je to komfort mít na mobilu obrovská tlačítka a vůbec nepřemýšlet o tom, jestli omylem nezmáčknete i dvě okolní. Prostorná tlačítka s výrazným profilem se navíc pochlubí i velkými popisky. Pro člověka se tak zdá klávesnice téměř dokonalá.

Grafické prostředí S40 třetí edice doplňuje image telefonu velmi dobře. Menu reaguje příjemně svižně, jen občas na okamžik zakolísá například při otevření editoru zpráv nebo při práci v telefonním seznamu. Menu je jinak stejné jako u jiných nových Nokií. Nabízí několik základních vzhledů, různá barevná schémata a i položky se dají přemísťovat podle libosti. Protože nic není úplně dokonalé, i tady se najde vada na kráse. Systémový font je totiž zbytečně malý. Větší písmo by se sem s přehledem vešlo, a tak je škoda, že jej lze měnit jen v editoru zpráv. - více o menu v recenzi Nokie 7370

Telefonování a zprávy

Paměť telefonu na 1000 kontaktů by měla stačit každému. Ke každému kontaktu lze přiřadit nepřeberné množství položek včetně fotografie, která se při příchozím hovoru zobrazí přes celou plochu displeje. Nechybí skupiny volajících, filtrování hovorů ani hlasitý odposlech.

Klávesnici jsme již chválili, a tak nemá smysl popisovat, jak dobře se píší textové zprávy. Do telefonu se jich vejde pravděpodobně 150. E-mailový klient zůstává bohužel jako externí aplikace. Sice dokáže odesílat fotografie v plném rozlišení, ale například při průchodu galerií, vám možnost „Odeslat e-mailem“ telefon nenabídne. Při psaní T9 také testovaný vzorek odesílá zprávy včetně diakritiky. V menu nastavení zprávy lze ovšem podporu všech znaků vypnout.

Kalendář a to ostatní

Praktický kalendář zobrazuje ve spodní části poznámky na aktuální den. Z hlediska propracovanosti mu není co vytknout. Nechybí samozřejmě kompletní organizační sestava včetně poznámek, úkolů a opakovaného budíku, který vás může vzbudit skladbou ve formátu MP3 nebo rádiem.

Nokia 6131 si s hudbou jako v podstatě každý nový mobil rozumí. MP3 soubory se dají samozřejmě nastavit jako vyzvánění. Nechybí ani hlasový záznamník omezený pouze sdílenou pamětí. Telefon nabídne také integrované FM rádio.

O prostor pro fotografie nebo hudbu se postará slot na miniaturní MicroSD karty. Ten se sice schovává až pod krytem baterie, ale u tak malé karty stejně nehrozí nějaké časté výměny. V základním balení bohužel žádnou nenajdete a budete se muset prozatím spokojit s vnitřní pamětí 25 MB. Výrobce udává o něco vyšší, ale rozdíl je patrně zaplněn systémem a vnitřními aplikacemi.

Java a také Flash

Kromě Javy MIDP 2.0 podporuje telefon také Flash. Obě platformy umožňují nahrát do telefonu další aplikace nebo hry. Schopnosti Flashe můžete vyzkoušet na předinstalovaném Sudoku. Zbylá dvojice her patří do kategorie 3D. První pohled na ně ve spojení se skvělým displejem ohromí, ale moc dlouho nám nevydržel. Trojrozměrný had je podle nás mnohem méně zábavný než jeho černobílý prapředek. Ani impozantní trojrozměrný fotbal nás nepřesvědčil, že by podstata mobilních her nespočívala spíše v dobrém nápadu.

Novou aplikací, která se začne objevovat v telefonech Nokia s Bluetooth, je Sensor. Umožňuje vytvořit profil uživatele, který využijete pro chatování nebo seznámení přes Bluetooth. Profil se zobrazuje jako jednoduchá internetová stránka s vaší fotkou a popisem. Aplikace musí být nainstalována na obou telefonech. Stáhnout ji můžete ze stránek Nokie.

Fotoaparát - žádná špička, ale stačí

Fotoaparát nabízí maximální rozlišení 1024 × 1280 bodů. Fotografie v plném rozlišení mají při normální kvalitě velikost okolo 300 kB. Nechybí zde možnosti barevných efektů, noční režim, samospoušť nebo sekvence obrázků. V maximálním rozlišení se obraz po stisknutí spouště zpracovává asi 5 vteřin.



Náhledy vedou nasnímky v plném rozlišení (okolo 300 kB)

Z dalších zajímavých funkcí stojí za zmínku aplikace pro ovládání prezentace nebo WAP ve verzi 2.0. Pro připojení na internet poslouží GPRS i EDGE třídy 10 (4+2). Pro spojení s počítačem nabídne novinka datový kabel (konektor je umístěn nezvykle na horní hraně), infraport i Bluetooth. S Bluetooth jsme bohužel měli menší problémy. Při přenosu větších souborů došlo několikrát k selhání spojení.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? výborná klávesnice

design

bohatá výbava

displej Proč ho nekoupit? zlobí Bluetooth Kdy? květen 2006 Za kolik? cca 7 500 Kč včetně DPH

Nokia 6131 je opravdu véčko, které stojí za zvážení. Výbava nemá zásadních nedostatků. I když fotoaparát s rozlišením 1,3 Mpix není zrovna výkřikem poslední módy, pro účely tohoto mobilu stačí. UMTS příliš mnoho uživatelů postrádat nebude.

Opravdu luxusní klávesnice navíc vytváří komfortní pocit při práci s telefonem a displej patří také k tomu nejlepšímu. Jedinou výtku máme k drobnějšímu systémovému fontu, který by mohl být o fous větší. S přimhouřeným okem však máme před sebou sympaticky tenký mobil se všemi předpoklady stát se prodejním hitem.