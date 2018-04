Rekord v odeslaných SMS Češi nepokořili, triumf slaví v počtu hovorů

Vyplývá to z údajů tří největších tuzemských mobilních operátorů. „Nejoblíbenější formou vánočního přání zůstává textová zpráva, letos jich SMS centrum zpracovalo 29,4 milionu, což představuje meziroční nárůst o 0,8 %,“ uvedl za tuzemskou operátorskou jedničku Lukáš Hrabal z tiskového oddělení T-Mobilu.

Zákazníci O2 pak poslali 27 milionů zpráv. „Největší počet SMS, 2 504 272, byl přenesen mezi 13. a 14. hodinou. Nejvytíženější minutou, během které zákazníci O2 poslali přes 45 tisíc SMS zpráv, je čas 12:45,“ doplnila zajímavosti ze sítě operátora O2 Kateřina Mikšovská.

Vodafone zaznamenal 18,6 milionu textových vzkazů či přání. V součtu tak českými mobilními sítěmi v jeden den proteklo 75 milionu SMS, loni to přitom bylo 75,44 milionu. „SMS provoz se o Vánocích příliš nenavýšil. Zákazníci používali především jiné elektronické možnosti komunikace, jakou jsou například sociální sítě, instant messaging a podobně,“ říká mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová.

Výraznější nárůst naopak zaznamenaly multimediální zprávy. Zatímco loni jich sítě evidovaly zhruba 900 tisíc, letos jich Češi zaslali přes milion (1,08). Nejvíc hlásí opět T-Mobile (459 tisíc), druhé je O2 (429 tisíc), Vodafone uvádí 188 tisíc MMS. Podle O2 letos vykázaly MMS zprávy špičku do odpoledních hodin, zatímco v předchozích letech ji měly krátce po šesté hodině. „Zákazníci zřejmě využívají MMS zprávy k posílání vánočních přání. Fotky od štědrovečerní večeře a stromečku spíše sdílí na sociálních sítích,“ říká Mikšovská.

Popřáli jste letos ke Štědrému dni svým známým či blízkým skrze mobilní telefon?

Rekord padl u hovorů, volalo se nejvíc v historii

O rekord přesto tuzemské sítě nepřišly. Češi jej pokořili v počtu uskutečněných hovorů. Celkem jich operátoři zaznamenali 44 milionů, o dva miliony víc než loni. Jen v síti T-Mobile to bylo 18,3 milionu hovorů, u O2 16,2 milionu a u Vodafonu 9,5 milionu spojení. „Rozložení hovorů v čase zůstává stejné jako v předchozích letech: největší hlasový provoz se odehrál mezi 10:00 a 11:00, kdy bylo uskutečněno víc než 1,9 milionu hovorů,“ doplnil za T-Mobile Hrabal.

„Hovorů jsme spojili víc než 9,5 milionu, což je o jedenáct procent více než loni. Špička nastala mezi 10 a 11 hodinou,“ potvrzuje konzervativní chování Čechů také Kuklová. Doby, kdy si Češi volají nejvíce, se totiž po dlouhá léta příliš nemění.

Zákazníci Vodafonu krom Česka volali také do Polska, Německa, na Slovensko, do Španělska, Maďarska, Vietnamu a Itálie. Nejvíce cizinců, kteří byli do sítě na Štědrý večer přihlášeni, bylo Holanďanů, Němců, Švédů, Slováků, Britů, Rakušanů, Italů, a Rusů, dodala mluvčí Vodafonu Kuklová.

Roste samozřejmě i provoz v mobilních datových sítích, podle Hrabala o 24 procent ročně, což je nejvyšší meziroční nárůst v síti T-Mobilu. O2 sice konkrétní čísla neuvedlo, vzhledem k rostoucí popularitě mobilního internetu však lze očekávat taktéž dvouciferný nárůst provozu. „Letos lidé o Štědrém dni přenesli o 319 % víc dat než loni. Špička nastala mezi 21 a 22 hodinou,“ potvrdila extrémní nárůst zájmu o datové přenosy mluvčí Vodafonu Kuklová.