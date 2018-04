Zákazníci asi zlobili, protože operátorský Ježíšek je letos chudý

Doba, kdy vánoční nabídky tuzemských operátorů potěšily většinu zákazníků, je patrně minulostí. V posledních letech se zaměřují především na aktuální dění, letos jím je bezesporu rozvoj sítí čtvrté generace. Podle toho také vypadají vánoční bonusy, které letos operátoři přichystali.

Zákazníci, kteří upřednostňují hlasové či textové služby, tak opět přijdou zkrátka. Poohlédnout se mohou pouze po nabídce zvýhodněných smartphonů, především modelů s podporou LTE. Možná tak i oni přijdou do příští vánoční nabídky datům na chuť.

Kontroverzní Data nad rámec balíčku po dva měsíce zdarma

Vodafone pro věrné paušální zákazníky připravil sedm smartphonů s podporou LTE s počáteční platbou od jedné koruny, a to včetně novinky Huawei Ascend Y550 či top smartphonu Samsung Galaxy S5. Letošní nabídkou pak operátor potěší hlavně ty zákazníky, pro něž je vyčerpání datového limitu spíše noční můrou než nedosažitelným cílem. Až do 15. ledna nebude totiž účtovat poplatky za službu Data nad rámec balíčku (více čtěte zde).

Její zavedení se přitom nesetkalo zrovna s kladným ohlasem. Spočívá totiž v automatické aktivaci datového balíčku po vyčerpání FUP využívaného tarifu. Zákazník si tak službu musí případně sám deaktivovat, nicméně pro využití vánoční nabídky je nutné ji mít aktivní. Každé navýšení dat po vyčerpání FUP pak mají zákazníci až do poloviny ledna zdarma, na konec bonusu bude operátor informovat prostřednictvím SMS. Opětovnou deaktivací služby tak bude možné předejít nevyžádaným nákladům, nenastanou-li do té doby vzhledem k zahájenému správnímu řízení ze strany ČTÚ nějaké změny (více o se dočtete zde).

Sleva rozúčtovaná na šest měsíců

Také O2 vánoční nabídkou nepřímo odkazuje na rozšiřující se síť čtvrté generace. Zákazníkům letos naděluje vybrané telefony a tablety s podporou LTE za výhodnější ceny. Realita je však taková, že jde o úspory v řádech stokorun. Nejvíce lze ušetřit při pořízení Samsungu Galaxy Core LTE, oproti té standardní se zvýhodněná prodejní cena liší o 1 035 korun.

Další sleva, kterou lze u operátora v rámci vánoční nabídky získat, je podmíněna sjednáním, či obnovou úvazku datového tarifu. V takovém případě lze získat bonus až tři tisíce korun, a to v případě tarifu s FUP 10 GB a vyššího. U tarifu s FUP 1 GB a 1,5 GB sleva činí tisíc korun, dva tisíce pak u tarifů s FUP 3 GB a 5 GB. Sleva však není jednorázová, operátor ji totiž rozpočítá do šesti následujících měsíčních vyúčtování. A pokud o ni nechcete přijít, tak zapomeňte na jakoukoli změnu tarifu či odstoupení od smlouvy na koupi telefonu v průběhu jejího čerpání.

Nový mobil za starý i výhry v interaktivní soutěži

T-Mobile zvolil jinou vánoční strategii, avšak ani v jeho nabídce nejsou data opomenuta. V rámci vánoční kampaně operátor spustil službu, která zájemcům z řad zákazníků umožní výměnu starého mobilu za nový. Při splnění poměrně komplikovaných podmínek (více se dočtete zde) klidně i každý rok.

Jenže služba Fresh není zdarma. Jde de facto o pojistku proti odcizení a poškození přístroje s přidanou hodnotou v podobě možnosti výměny starého mobilu za nový. Zákazník tak v závislosti na pořizovací ceně zařízení bude hradit měsíčně částku od 49 do 199 korun, a to po dobu dvou let. Kratší doba možná není, na tu lze sjednat pouze klasické pojištění. Tedy službu bez možnosti výměny telefonu.

Operátor nezapomněl ani na zákazníky s předplacenou kartou, kteří si až do konce ledna mohou nově aktivovat měsíční Twist balíček STO. Za částku 100 korun tak získají 100 minut na volání na čísla v síti a 100 MB dat. Na první měsíc zdarma lze pak tento balíček získat pořízením karty Twist MNĚSTO limitované edice.

Pro soutěživé zákazníky pak operátor 1. prosince spustí vánoční soutěž, v níž bude úkolem během virtuálního závodu na běžkách udržet kmitavým pohybem telefonu tempo s tělocvikářem Radimem Pikešem v podání Ivana Trojana. Avšak soutěže se mohou zúčastnit pouze uživatelé s telefony či tablety s Androidem nebo iOS, pro něž je aplikace Vánoční závod k dispozici v příslušných aplikačních obchodech. Každý den až do 21. prosince ocení T-Mobile 192 nejúspěšnějších soutěžících. Ve hře jsou například telefony Samsung Galaxy S5 mini, tablety Samsung Galaxy Tab4 10.1 LTE, hodinky SmartWatch a řada dalších cen.

Operátorský Ježíšek býval štědřejší

Poslední opravdu štědré Vánoce ze strany operátorů zažili zákazníci v roce 2011, ač z pohledu dnešních neomezených tarifů jde spíše již o úsměvnou vzpomínku (zavzpomínejte v dřívějším článku). Vodafone tehdy zlevnil neomezený tarif, cena 1 490 korun pak platila nastálo. Stejně jako O2 pak navíc u vybraných tarifů zdvojnásobil počty volných minut.

T-Mobile tehdy odměnil nové zákazníky i ty, kteří si prodloužili stávající závazek, bezplatným víkendovým voláním a SMS ve vlastní síti. O rok dříve rozdával notebooky a televizory, tradičně oproti úpisu (více zde).

Loňské vánoční nabídce kraloval operátor O2 s akcí 1+1, v níž ke čtyřem telefonům přidával dárek v podobě mobilu, či tabletu zdarma. T-Mobile pak loni poskytl například minimálně tisícikorunovou slevu na vybraná zařízení při prodloužení smlouvy, u Vodafonu bylo možné k nové aktivaci tarifu s minimálním plněním 690 korun pořídit tarif pro partnera se slevou (více zde).

Opravdu štědré Vánoce zažili zákazníci Vodafonu v roce 2007. Tehdy mohli soutěžit mimo jiné i o sedm automobilů, ve vánoční soutěži byly ceny v celkové hodnotě 15 milionů korun (více se dočtete zde).

Nejčastěji však čeští zákazníci slyší na věci zdarma. V této souvislosti nelze nevzpomenout akci T-Mobilu, který o Vánocích v letech 2003 a 2005 přidal ke každé nové aktivaci tarifu či Twistu zdarma sportovní tašku. Kvůli velkému zájmu musel operátor v roce 2005 upravit podmínky této akce.