Nejnovější iPhone jako odměna za sex. Chlípný učitel má co vysvětlovat

19:24 , aktualizováno 19:24

Do křížku se zákonem se dostal učitel ze střední školy v městě Islip v americkém státě New York. Podle policie dvěma studentkám nabízel peníze za kompromitující snímky. To mu ovšem nestačilo, a tak zašel mnohem dál.