Dívka nabízí své panenství za iPhone. Natruc otci

Podle světových serverů nesděluje z opatrnosti ani svůj věk. Zmínila pouze to, že se narodila v devadesátých letech. Její věk tedy může být v rozmezí od 21 let dolů až po nezletilost. Svůj inzerát uveřejnila na Weibo, čínské obdobě Twitteru.

Napsala, že velmi touží po telefonu od Apple, ale otec jí ho nechce koupit. Možná jako formu protestu proti rodičovské autoritě zvolila tuto formu získání telefonu. Zároveň by finanční závislost na rodičích ukazovala na její nižší věk. Vzhledem k tomu, že po případných zájemcích žádá některé osobní údaje, mohlo by to ale také nasvědčovat podvodu právě s cílem získat tyto údaje.

Nabídka vyvolala vlnu pohoršených reakcí veřejnosti i odborníků. Ve světě se již ovšem několik podobných mediálně známých případů odehrálo. Například Američanka Natalie Dylanové dražila své panenství před dvěma lety na internetu, zde se ovšem jednalo o úplně jiné částky.

Produkty Apple jsou zřejmě mezi mladými tak populární, že jsou schopní kvůli nim udělat opravdu leccos. Není tomu dlouho, co mladík z čínské provincie Anhui prodal svoji ledvinu za asi 57 000 korun. Účel obchodu byl ale jediný: mladík si chtěl vydělat na iPad 2.