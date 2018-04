Týden plný ikon (1) - Kde se vzaly?

Naše téma bude mít celkem pět pokračování:

Týden plný ikon s Palmare

Kde se vzaly? - o ikonkách trošku obecně a historii jejich formátu

- o ikonkách trošku obecně a historii jejich formátu Kam s nimi? - o aplikacích, kde můžete ikony používat a k čemu je to dobré

- o aplikacích, kde můžete ikony používat a k čemu je to dobré Kde je vzít a nekrást? - kde si stáhnout ikony zdarma

- kde si stáhnout ikony zdarma Chcete superkvalitu? Plaťte! - i ve světě ikon existuje několik komerční produktů. Co nabízejí a vyplatí se do nich investovat?

- i ve světě ikon existuje několik komerční produktů. Co nabízejí a vyplatí se do nich investovat? Udělejte si sami! - jak si můžete sami zhotovit krásné ikonky a jak ty stávající spravovat, evidovat, upravovat?

Pár kapitol z "ikonní" historie

Ikonky se na programech pro PalmOS objevily již na konci minulého století (to je působivý obrat, co?), a to u diářů, jejichž rivalita je příslovečná - Agendus (tehdy se ještě jmenoval Action Names) a DateBk.

Ikony DateBk měly tehdy rozlišení 8x8 pixelů a hezčí ikony Iambicu 10x9 pixelů. Zatímco Action Names měl od počátku svůj vlastní vestavěný editor ikon, pro DateBk existovalo ve své době několik externích editorů ikon - například IcoEdit, DB Icon Editor, DB Iced, Icon Editor. Editace byla tehdy docela snadná - jednalo se jen o černobílé ikony, bez práce s barvou.

Formáty Iambicu 10x9 a DateBk 8x8 nebyly ovšem ve své době jediné. Samotný Iambic tehdy šířil finanční aplikaci AllMoney s vlastními ikonami - ty měly rovněž vlastní editor a vyšší rozlišení, než ikony v Action Names. Program AllMoney se ale neprosadil a firma jej v roce 2003 stáhla ze své nabídky. Svoje vlastní formáty ikon se pokusil zavést u svého diáře DateMan i StandAlone.

Nové kapitoly ve vývoji ikon - barva a hi-res zobrazení

Nástup modelů s barevnými displeji v roce 2000 a Hi-Res zobrazením v roce 2001 znamenal i převrat ve světě ikon. Ikony jako nositelé přehlednosti informací se samozřejmě brzy obarvily rovněž a nástup HiRes displejů přinesl další problém - rozlišení ikon. V souboji diářů odstoupil naštěstí od svého méně dokonalého formátu Pimlico Software s ve verzi DateBk5 se již objevuje formát ikon 10x9 pixelů. Po roce již DateBk 5.1 přinesl Hi-Res ikony 20x18 pixelů. Postupem času se HiRes ikon dočkal i Agendus.

Barevné ikony se postupně objevují i v dalších produktech - nabízí je třeba u svých produktů firma SplashData, jsou však ve firemním formátu a nelze je třeba editovat. Samostatné ikony nabízí i TealPoint třeba u TealSafe, jsou u bezpečnostní aplikace eWallet, můžeme je vidět u outlinerů MindManager, Mind Image, či u programu QuickID od Mobile Systems.

20x18 (10x9) vítězí

Od loňského roku je patrný trend ve sjednocení používání ikon na formátu Iambicu 20x18 (10x9 na low-res). Tento formát postupně přebírají nové produkty, které ikony používají a do nových verzí je postupně zapracovali i autoři aplikací, které původně používal jiný formát ikon (Pimlico Software u DateBk4, SplashData u SplashID3, StandAlone u DateMan2).

Formát 20x18 pixelů představuje HiRes verzi původního systému Iambicu 10x9 pixelů a tento systém umožňuje vytvářet sady ikon pro handheldy s klasickým rozlišením 160x160 pixelů i vyšším HiResovým (320x320 a 320x480). Ikony mohou být v jedné sadě a spustitelné na většině handheldů. Univerzalita a vzájemná kompatibilita umožňuje navíc používat stejné sady ikon v několika programech současně. Doufejme, že k trendu se časem přidají i autoři dalších, výše zmíněných, programů.

O těchto aplikacích, a taky o tom, jak ikony využívají ke své "práci", si budeme povídat zase zítra.