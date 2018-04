Týden 25. - 29. června na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 25. do 29. června.

Pondělí

Oskar měl problémy na Zlínsku

Kapacita sítě Oskar byla na Zlínsku dočasně snížena. Zákazníci to pocítili problémy při uskutečňování hovorů – ty se nepovedlo spojit vždy na poprvé. Teď už by měly být problémy odstraněny.

25.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - operátoři

Nextra zprovozní hlasové služby v červenci

V současné době jsou hlasové služby testovány u pilotních zákazníků. Nextra zamýšlí nabídnout hlasové služby nejdříve svým stávajícím klientům. ostatní si budou muset počkat o něco déle.

25.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Jaké jsou nové Siemensy A40, S45 a ME45? (preview)

Nové mobily od Siemensu - A40, S45 a ME45 - by se měly objevit na našem trhu v horizontu nejbližších týdnů až měsíců (rozhodně v létě). Měli jsme možnost si tyto telefony v redakci vyzkoušet – a můžeme říct, že především S45 a ME45 nás velmi zaujaly.

25.6.2001, Rostislav Kocman, Jan Matura, rubrika Siemens

Český Telecom nasadil k ofenzívě, výrazně zlevnil volání na mobily

Český Telecom snížil s platností od 1. července cenu za hovory na mobil. Razantní zlevnění - o téměř třetinu na 6,80 Kč za minutu - by mělo bývalému monopolnímu operátorovi pomoci posílit řídnoucí řady zákazníků. Zároveň tak patrně budou muset jít s cenami dolů také jeho konkurenti, ať již pevní či mobilní. Bitva operátorů by tak měla přinést užitek i řadovým uživatelům.

25.6.2001, Rostislav Kocman, Daniel Deyl, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Mobilní videotelefony a jejich bratři ve 3G

V první ostře testované síti třetí generace na světě se právě začaly používat první mobilní videotelefony. Jde o mobily vybavené malou kamerou a velkým displejem, které se jinak od těch klasických na první pohled příliš neliší. Jak tedy vypadají funkční videotelefony a jejich jednodušší bratříčci pro sítě 3G?

25.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Nokia: Vývojáři všech zemí, spojte se!

Vyvíjíte aplikace pro mobilní zařízení? Rozhodně se tedy zapojte do Nokia Developer ProPoint, přinese vám to zásadní výhody.

25.6.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní technologie

TELeKONOM: Co týden, to jedna zlá zpráva

Od obrů až po střízlíky, telekomunikační společnosti nebudou na prvních šest měsíců nového tisíciletí vzpomínat právě v dobrém. Jejich manažeři očekávali sérii úspěchů, investoři zase pohádkové zisky a zákazníci stále lepší a levnější služby. V polovině roku je již zjevné, že mnohá z těchto očekávání se nevyplnila – telekomunikace stíhá od Nového roku průměrně jedna zlá zpráva týdne. Přinášíme přehled těch nejdůležitějších, jak je vidí renomovaný britský deník The Financial Times.

25.6.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Vivendi je blízko majority v největším polském mobilním operátorovi

Polská telekomunikační a energetická skupina Elektrim je blízko přijetí vylepšené nabídky na své telekomunikační jmění od francouzského multimediálního gigantu Vivendi Universal. Ten by tak získal majoritu v největším polském mobilním operátorovi, informoval dnes list Financial Times.

26.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Linky 0609 budou od 1. července přečíslovány

Kvůli novému číslovacímu plánu budou linky s předčíslím 0609 přečíslovány. Nově budou tyto telefony začínat 09xx.

26.6.2001, ČTK, rubrika Zprávy - operátoři

Jak se dovolat k živému operátorovi na infolince

Když potřebujete rychle vyřešit problém s mobilním operátorem, potom chcete mluvit přímo s živým pracovníkem infolinky a nemáte čas se proklikávat hlasovým systémem. V článku najdete návod na rychlé spojení s živým operátorem a schéma infolinek našich operátorů.

26.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

Jedete do Německa? Mobil s sebou!

V dnešním pokračování článků o možnostech výhodného používání mobilních telefonů za hranicemi ČR vás zveme na návštěvu do Německa. Posuďte sami, jestli vám pro cestu na západ bude stačit mobilní telefon s českou SIM kartou, nebo jestli by se vám nevyplatila některá z předplacených karet německých operátorů.

26.6.2001, Jan Matura, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Jižní Korea je v zákonech o mobilech před Spojenými státy

Ve Spojených státech se začalo o telefonování za jízdy hlasitě hovořit před několika týdny a prvním státem, který zákon zakazující používání mobilního telefonu přijme, bude New York. Přesto vejde v platnost až za půl roku, zatímco v Jižní Koreji budou řidiči za telefonování platit již od srpna v přepočtu 1800 korun.

26.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

Jak vypadá generátor čísel dobíjecích kupónů

Jak vypadá program, který vám pomůže volat zadarmo? Generátor čísel pro dobíjení předplaceních sad je jednoduchý a na stránkách Mobil.cz volně přístupný. Zkuste volat zadarmo, možná to půjde.

26.6.2001, Vaše redakce, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

TELeKONOM: Když operátor zkrachuje, licence mu zůstává…

… dokud ji od něho stát (alespoň v USA) nekoupí zpět; Číňané v absolutním počtu uživatelů mobilních telefonů brzy předstihnou Američany; slovenští státní ropní magnáti si založili telekomunikačního operátora; po uši zadlužení Nizozemci (KPN) pomýšlejí na koupi méně zadlužených Belgičanů (Belgacom); Slovenské telekomunikace drží tržby na stejné výši, ale zisk jim klesl třiapůlkrát.

26.6.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Deutsche Telekom bude šetřit

Německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom sníží do roku 2004 své provozní náklady o čtyři miliardy eur, protože se potřebuje zbavit dluhů.

27.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

S čím přijde Eurotel v červenci – Nokia 9210, novinky v chatu atd.

Eurotel s novým pololetím přinesl také některé nové služby, zvláště se týkají SMS chatu a nabídky log a melodií. Také již slibuje novou Nokii Communicator 9210.

27.6.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Pragonet dokončil výstavbu metropolitní sítě v Jihlavě

První etapu výstavby jihlavské metropolitní sítě dokončila akciová společnost Pragonet.

27.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Modelky mezi mobily – který je nejtenčí?

Nejen krásky procházející se po molech se předhánějí v tom, která z nich je tou nejštíhlejší. Nyní svádějí bitvu na ostří nože i dva výrobci mobilních telefonů, kteří se velmi těsně dělí o první a druhou pozici v anketě o nejtenčí mobil. Kdo tedy vyhrál - Samsung nebo Sanyo?

27.6.2001, Michael Rada, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Otevíráme TelStore.cz - online obchod s mobilními telefony

Otevíráme pro vás online obchod s mobilními telefony. Zatím si na adrese www.telstore.cz můžete za výhodné ceny kupovat Go a Twist sady, chystáme ale i nedotované telefony a příslušenství. Jaký je TelStore a proč vznikl?

27.6.2001, Patrick Zandl, rubrika Publicistika

Siemens S40 bug list aneb vyhněte se chybám

Nikdo není dokonalý. Toto známé úsloví platí i pro mobilní telefon Siemens S40. Přinášíme vám kompletní seznam chyb, které obsahují jednotlivé verze firmwaru tohoto telefonu. Pokud i vy máte s tímto telefonem nějaké problémy, navštivte autorizovaný servis, kde vám nahrají nejnovější verzi firmwaru. Většina nedostatků by tím měla být odstraněna.

27.6.2001, Vaše redakce, rubrika Tipy & triky

Mobilní telefony Philips ze světa nezmizí

Společnost Philips oznámila, že mobilní telefony s jejím logem nezmizí ze světa. Po dlouhém období nejistoty, kdy se spekulovalo o zániku mobilů Philips, přišlo vedení společnosti s povzbudivou zprávou. Zákazníci Philipsu se radují, ale zaměstnanci výrobního závodu ve Francii mají svěšené hlavy.

27.6.2001, Jan Matura, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Velká mobilní loupež stála tři miliony liber

Jak se dá přijít ke 190 milionům korun za necelé tři čtvrti hodiny? Je k tomu třeba nákladní auto, informace o distribučních kanálech telekomunikačních firem a pár litrů benzínu, o drzosti a neúctě k zákonu nemluvě. Přečtěte si, jak o víkendu doslova po anglicku zmizelo deset tisíc nových telefonů Nokia 8850 a 8210.

27.6.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Philips definitivně zavěsil…

… a značku této nizozemské firmy dál ponesou mobilní telefony vyrobené v Číně; obavy o zdraví spoluobčanů přiměly italskou vládu víceméně zakázat plánovaný provoz sítí 3G; Nokia odmítá komentovat zvěsti o mohutném outsourcingu; česká vláda prodlužuje licitace s Deutsche Bank o budoucnosti Českých radiokomunikací; Deutsche Telekom odvrátil hrozbu snížení úvěrového ratingu.

27.6.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Eurotel je pro firmy stále jednička

Nejstarší operátor GSM v České republice letos opět upevnil svoji pozici u velkých zákazníků. Firemní klientela se mu letos rozrostla již o osm procent. Téměř 70% finančních společností využívá jeho služby.

28.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Nokia bude také propouštět

Finská Nokia propustí až 1000 zaměstnanců divize infrastruktury. Oficiálním důvodem je prý zvýšení výkonnosti této divize.

28.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Nové telefony s GPRS jsou na cestě

O rychlém přenosu dat GPRS se mluví již velmi dlouho. Bohužel zatím není tato služba běžně dostupná ve všech našich sítích a operátoři na svou omluvu rádi používají argument, že není dostatek mobilních telefonů s podporou této technologie. Mají pravdu?

28.6.2001, Jan Matura, rubrika Mobilní telefony

Paegas přitvrdil vůči zákazníkům

Oba dominantní mobilní operátoři příští týden zavádějí nové všeobecné podmínky, jimiž se řídí jejich jednání vůči zákazníkům. Zatímco Eurotelu šlo zejména o to, aby zamezil komerčnímu zneužívání GSM bran, klienti RadioMobilu pocítí změny i jinde – a přinejmenším ti neukáznění si budou muset zvyknout na větší přísnost svého operátora, než jaká byla dosud.

28.6.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Jak ti to bliká aneb zvonění nemusí být jen zvukové či vibrační

Když je tma a váš mobil zvoní, světlo z displeje vám také oznámí, že máte hovor. Můžete se však postarat o to, aby váš telefon navíc ještě blikal a tím vám příchozí volání oznámil. Využít lze několik různých způsobů, například návlek na anténu nebo blikající stojan na mobil.

28.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

Ateus ISDN: Vlk v rouše beránčím

Jak vypadá jedna z nejdokonalejších digitálních GSM bran současnosti? Sama rozhodne o nejlevnější cestě volání, na ústředně nezabere žádný port navíc a nabídne všechny dnes používané funkce. Seznamte se s Ateus GSM Gate ISDN.

28.6.2001, Petr Pavlík, rubrika GSM brány

UMTS díl III. - Přístupové metody, Handover a kontrola výkonu

Jak v sítích UMTS komunikuje telefon se sítí, jak si ho mezi sebou předávají jednotlivé základnové stanice a jak se řídí výkon vysílačů, o tom je dnešní díl série o fungování sítí třetí generace.

28.6.2001, Petra Matušínová, rubrika UMTS - sítě třetí generace

TELeKONOM: Brigitte Bardotová je prima...

... ale monogram BB jako ekonomický rating nestojí za moc, jak se přesvědčili i v Lucent Technologies; francouzský Alcatel už nechce sám vyrábět telefony; jiní Francouzi (Vivendi) přeplácejí Němce (DT) v souboji o polskou PTC, největšího mobilního operátora střední Evropy; slovenská vláda rozprodává dalších 15 procent Globtelu.

28.6.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Siemens C45 a M45 - první fotky!

Společnost Siemens připravuje nástupce populárních modelů C/M 35. Nové modely low-end kategorie se dostanou na trh nejdříve na konci letošního roku. Chcete vidět jejich první fotografie?

29.6.2001, Vaše redakce, rubrika Siemens

Velkých zákazníků si operátoři více váží

Příloha: Přestože navenek deklarují operátoři GSM zájem o všechny zákazníky, těm opravdu velkým se věnují intenzivněji a s větší péčí. Vedle spousty služeb, o kterých se může běžnému zákazníkovi jen zdát, jim nabízejí mnohem více možností, jak ušetřit. Přečtěte si, čím lákají operátoři mezi své zákazníky firmy a státní instituce.

29.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

Když zálohy Telecomu zklamou, Oskar má problémy

Kvůli velkému výpadku své sítě již Oskar ví, že je důležité míti nejen Filipa, ale také záložní spoje. Ještě lépe by si to však měl pamatovat Český Telecom, který tyto spoje pro Oskara provozuje. Kvůli kombinaci smůly a ledabylosti na straně Telecomu trpěli včera dopoledne zákazníci Oskara.

29.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Testeři budou mít ďábelsky rychlý internet za korunu

Český Telecom spouští zkušební provoz technologie ADSL, přinášející běžným telefonním linkám přenosovou rychlost až 256, respektive 512 kbps v závislosti na zvolené službě. Zúčastněte se testů a mějte doma rychlý internet jen za symbolický poplatek. Neváhejte, nabídka je omezená!

29.6.2001, Petr Pavlík, rubrika Fixní spojení

Operátoři se zajímají i o malé a střední firmy

Příloha: Zatímco se supervýhodnými nabídkami pro opravdu velké firmy se Eurotel a RadioMobil v minulosti předháněli, o malé a střední podniky nejevili prakticky zájem. Po příchodu Českého Mobilu se situace změnila a drobné firmy jsou u všech operátorů středem zájmu.

29.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

Komunikace ve firmě usnadní virtuální privátní sítě

Příloha: Virtuální privátní síť nebo přímé připojení do sítě jsou pojmy, které většině zaměstnanců velkých firem mnoho neříkají. Na těchto službách je ale založena nabídka mobilních operátorů největším firmám – umožňují jim s těmito službami výrazně ušetřit a zefektivnit mobilní komunikaci.

29.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

Prodejte Telecom, radí OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jako další v řadě radí české vládě neodkladný prodej Telecomu. Jenže za tuto firmu dnes nikdo nedá to, co by za ni vláda chtěla.

29.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Na kolik způsobů lze využít mobilní telefon?

Víte, k čemu všemu se hodí váš Siemens, Alcatel nebo Nokia? Množství funkcí telefonu již dnes dokáže ovládat každý, ale existují i takové, které neocení ani zručný a zkušený uživatel. Redakce Mobilu.cz vám proto předkládá obsáhlý seznam možností využití mobilů od těch nejzákladnějších až po ty, na které jste asi dosud nepomysleli (a dost možná ani pomyslet nechtěli).

29.6.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Konec Izraelských telefonů v Palestině...

...přinese zřejmě zákaz palestinské samosprávy prodávat na západním břehu Jordánu Izraelské mobily; majoritní podíl v polském operátorovi PTC si koupí francouzská společnost Vivendi, které se podařilo v nabídce přeplatit Deutsche Telekom; British Telecom věří, že se mu do konce léta podaří spustit síť 3G na ostrově Man; Nokia bude prodávat GPRS telefony i ve spojených státech...

29.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Ze světa