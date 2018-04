Téma týdne: ideální platforma pro chytré mobily

Podle názoru společnosti Allied Business se v roce 2008 prodá více chytrých mobilů než těch klasických. Jenže ví někdo, jaký budou mít operační systém? I když se v tuto chvíli zdá, že nástup Symbianu je prakticky nezadržitelný, podle některých názorů budou dominovat zcela jiní hráči – Microsoft a Palm. A to se ještě nikdo seriózně nezabýval rolí Linuxu, který by mohl sehrát v mobilech podobně významnou úlohu, jako je tomu u osobních počítačů a serverových systémů.

My sice nedokážeme říct, co bude nejpoužívanější platformou u chytrých mobilů za několik let, ale zato vám budeme celý týden předkládat názory na jednotlivé systémy a přehled jejich výhod a slabin. Rádi bychom také dali prostor vám, uživatelům, kteří budete těmi, kdo o budoucnosti chytrých mobilů rozhodnou. Příští týden v úterý si na našich stránkách budete moci přečíst vyhodnocení čtenářské diskuse i hlasování. Pokud se domníváte, že máte k problému také co dodat, a nechcete to odbýt jenom diskusním příspěvkem, potom nám napište e-mail. Za nejzajímavější články poslané redakci i diskusní příspěvky čekají autory zajímavé dárky!

