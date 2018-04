TELeKONOM: Orange spustí 3G až v roce 2005...

FRANKFURT - Německá vláda včera prodala 6,3 procenta akcií v telekomunikačním gigantu Deutsche Telekom, které vlastní prostřednictvím rozvojové banky KfW, za 4,5 miliardy eur. Prodej akcií je součástí rozhodnutí vlády dokončit privatizaci dřívějšího státního monopolu. Stát vlastní přímo v telekomu 26,1 procenta a dalších 16,7 procenta vlastnil prostřednictvím státní rozvojové banky KfW. Po prodeji akcií se podíl KfW snížil na 10,4 procenta. Akcie směřovaly k investorům z řad institucí.

Vedením prodeje byly pověřeny firmy Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, ABN AMRO Rothschild a Dresdner Kleinwort Wasserstein. Podle zdrojů se banky zavázaly vyplatit za podíl určitou částku a pokud by zisk z prodeje byl nižší, zaplatily by ho ze své kapsy. Obchodníci v Londýně uvedli, že investiční banky prodávaly akcie Deutsche Telekom za 15,05 až 15,20 eura. Proti páteční závěrečné ceně emise 15,22 eura jde o mírnou slevu.

Prodej akcií německého telekomu přichází několik měsíců poté, co Francie nabídla na burze akcie France Telecom za 5,1 miliardy eur. Příští týden má zájem investorů přilákat prodej akcií italské energetické firmy Enel. K prodeji mají být nabídnuty akcie v maximální hodnotě osm miliard eur.

Německo prodalo cenné papíry Telekomu v posledních letech třikrát. V létě 2000 to byly akcie a v červenci a září 2003 obligace směnitelné za akcie. KfW patří německé vládě a vládám spolkových zemí. Všeobecně se očekává, že KfW prodá i část akcií státní společnosti Deutsche Post.

Firma Deutsche Post v pondělí oznámila, že připravuje nabídku 556 milionu svých vlastních akcií. Mluvčí upřesnil, že to odpovídá podílu 50 procent plus 26 akcií. Ke kótování akcií na trhu by mohlo dojít do konce října. KfW v současnosti drží 42 procent akcií Deutsche Post, napsala agentura Reuters.

CANNES - Mobilní operátor Orange, který je dceřinou společností France Telecom, možná opět odloží zahájení komerčního provozu vysokorychlostních mobilních služeb třetí generace až na příští rok. Firma se chce vyhnout tomu, aby zkušenosti zákazníků se službou byly špatné. V rozhovoru pro agenturu Reuters to uvedl generální ředitel Anjiv Ahuja.

Firma chce před komerčním spuštěním služeb třetí generace ještě odstranit technické problémy, například přehřátí telefonů, a rozšířit nabídku přístrojů alespoň o dva další modely. Ty by měly ještě před Vánocemi dodat firmy LG Electronics a Sony Ericsson.

Načasování spuštění služeb třetí generace firmou Orange považují někteří analytici za test schopnosti firmy zavést inovační produkty. Orange již delší dobu bojuje s konkurencí a

snaží si udržet svoji reputaci. Analytici se obávají, že Orange v posledních dvou letech ztratil část ze svého třpytu ve prospěch agresivnějších konkurentů, mezi které patří Vodafone a menší britská firma mmO2.

Telefony třetí generace přivedl do Evropy hongkongský konglomerát Hutchison Whampoa v březnu 2003. Telefony umožňují uskutečnit videohovory, posílat emaily s přílohou a vysoce kvalitní obrázky.

Odvětví se zatím obává předpovědět bližší termín, kdy se služby třetí generace masově zmocní trhu, a ospravedlní tak vysoké výdaje firem na získání licencí. Největší evropský mobilní operátor Vodafone již nabídl klientům deset telefonů třetí generace, napsala agentura Reuters.