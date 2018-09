Za telefonování v letadle do vězení. V USA to bude federální zločin

Telefonování je dnes zakázáno na palubách většiny letadel, ale dosud nebylo přísně řešeno přímo zákony: pravidla v podstatě určovaly aerolinky. Ale v americkém Kongresu právě v prvním kroku schválili zákon, který z telefonování na palubě udělá zločin. Za nerespektování tohoto pravidla tedy bude nově hrozit vězení, zatímco dosud byly nejspíš aerolinky benevolentnější a prohřešky většinou řešily domluvou.

Americký zákon, který vedle telefonování staví do ilegality i elektronické cigarety a také nařídí minimální rozestupy sedadel a jejich šířku (a řeší i další ochranu cestujících, třeba proti bezdůvodnému vyhození z letu), teď musí schválit ještě Senát. Měl by tak učinit v následujících dnech.

Podle dosud dostupných zpráv není jasné, čeho konkrétně se zákaz bude týkat. Některé aerolinky totiž na palubách svých letadel nabízejí různé služby konektivity, ať už ve formě wi-fi, nebo vlastní mobilní sítě. Telefony tak lze za určitých podmínek používat. Někdy však aerolinky i v takových případech zakazují, či rovnou aktivně blokují jakékoli hlasové funkce. Hovory jsou jednoduše nežádoucí, nejspíš proto, aby hlasitě telefonující pasažér nerušil ostatní. Komunikace se tak na palubě musí omezit na brouzdání po internetu a textové či obrazové chaty.

Zatím nemáme informaci, zda Kongres postaví mimo zákon jen onu hlasovou komunikaci, nebo zda řeší komplexně případy, kdy pasažér navzdory pokynům posádky nepřepne telefon či jiné zařízení do letového režimu.

Například v Číně platí ještě přísnější pravidla. Podle údajů z roku 2017 tamní aerolinky nadále kompletně zakazují používání telefonu na palubě a to i v letovém režimu. Za neuposlechnutí výzvy tamní úřady obvykle ukládají trest několikadenního pobytu ve vězení. Přitom v Evropě i v USA platí už od konce roku 2013 volnější pravidla, kdy je možné využívat mobil v letovém režimu, ale Čína na tato pravidla nepřešla. Mnohde v Evropě pak aerolinky dovolují pasažérům telefony do běžného módu přepnout ihned po přistání, jindy stále ještě vyzývají k tomu, aby cestující se zapnutím mobilní konektivity vyčkali až do zastavení letadla.

Jaká konkrétní pravidla platí v Česku, jsme zjišťovali u Úřadu pro civilní letectví. Na dotaz ohledně možných postihů ovšem jeho tiskový mluvčí dosud nereagoval. Ale případ, kdy by v Česku někdo skončil za používání mobilu na palubě letadla za mřížemi, nám znám není.