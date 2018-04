Za telefonování v letadle pět dnů vězení, za zapnutý mobil jen tři dny

Přísná Čína Čínské letecké společnosti obvykle zakazují používání mobilu na palubě letadla. To, co je jinde ve světě běžné, je v Číně zakázané. Nemluvíme teď o telefonování, ale o jakémkoliv používání mobilu v letadle. Dokonce i na linkách, kde je k dispozici palubní wi-fi, jsou mobily zakázané. Cestující mohou používat tablety nebo notebooky. Stejně tak v Číně striktně dbají na to, aby cestující neodeslal v odbaveném zavazadle externí baterii. Tu může mít u sebe na palubě, ale jen menší kapacity, a pokud na baterii není kapacita uvedena, tak baterie letí do koše. Nekompromisně.