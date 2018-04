Telecom už nebude státní – máme se radovat?

Vláda minulý čtvrtek (8. 8.) rozhodla , že novým majitelem 51,5 % akcií Českého Telecomu se stane konsorcium firem Deutsche Bank a TDC (bývalý Tele Danmark). Po několika letech tak končí období nejistoty, kdo bude novým vlastníkem Telecomu. Sice tu existoval již od poloviny roku 1995 strategický partner – konsorcium TelSource, jenže to mělo jenom 27 % akcií a navíc v minulosti deklarovalo snahu prodat svůj podíl v Telecomu. „Telecom potřebuje strategického partnera, aby obstál na liberalizovaném trhu,“ vysvětlil ministr financí Sobotka, proč se vláda rozhodla Telecom prodat. Celou chronologii privatizace Českého Telecomu (v minulosti ještě SPT Telecomu) s odkazy na související články na Mobil.cz najdete v tomto článku

Cena, za kterou se rozhodla vláda svůj podíl v Telecomu prodat, je 1,82 miliardy euro. Minulý čtvrtek to bylo 55,9 miliardy českých korun. Lze se setkat s názory, že to je výborná cena, stejně jako s těmi, které poukazují na mnohem vyšší hodnotu Telecomu a zvláště jeho 51% podílu v Eurotelu. Faktem ale je, že i přes pochybnosti o ceně je to nejvyšší částka, kterou mohla dnes a v nejbližších letech vláda dostat. Cenou za státní podíl v Telecomu se zabýváme v tomto článku.

Tvrdá jednání teprve začínají

Usnesení, které vláda schválila, přímo nestanovuje podmínky, které musí být ve smlouvě s Deutsche Bank a TDC. Pouze dává mandát Fondu národního majetku, aby uzavřel s kupci smlouvu a prosadil přitom několik omezujících podmínek. Těmi má být přítomnost státu v dozorčí radě Telecomu, zákaz měnit jméno Telecomu, převádět akcie a majetek Telecomu – to má být nemožné bez souhlasu státu a po dobu tří let od zaplacení kupní ceny. Smlouva musí být podle usnesení vlády uzavřena do konce října.

Součástí smlouvy bude jistě i přístup k Eurotelu. Podíl Telecomu 51 % totiž patří k tomu nejlukrativnějšímu, co lze vůbec v majetku našeho dominantního operátora nalézt. Vláda přitom nemá o jasno o tom, jak se nový vlastník ve vztahu k Eurotelu zachová. „Byli jsme si samozřejmě při hlasování vědomi možností, které nový majitel Telecomu může uplatnit ve vztahu k Eurotelu,“ říká k tomu ministr Mlynář. „Jednání o detailech smlouvy teprve začnou a bezpochyby tyto věci budou předmětem jednání,“ dodává. O tom, co bude nyní s Eurotelem a jaké možnosti má nový majitel Telecomu se dočtete zde.

Eurotel ale není jediným oříškem, který před Deutsche Bank a TDC stojí. Musí se především vypořádat s antimonopolním úřadem (ÚOHS – Úřadem na ochranu hospodářské soutěže). Tomu se nepochybně nebude zamlouvat, že obě společnosti již kontrolují (72 %) druhou největší telekomunikační společnost v zemi – České Radiokomunikace. Zvláště když Radiokomunikace mají 39,2% podíl v RadioMobilu a 50% podíl v Contactelu (kde zbytek vlastní přímo TDC). Pokud by neprotestoval proti této vlastnické struktuře, potom by vznikla telekomunikační skupina, která by měla monopol v mobilních i pevných telekomunikacích a mohla by si na trhu dělat, co by chtěla. O tom, jestli antimonopolní úřad prodej Telecomu může zkomplikovat či zamítnout a o možnostech Deutsche Bank a TDC píšeme v tomto článku.

Zákazníci se prý mají těšit na levnější a zajímavější služby

Prodej Telecomu již stačil přivítat jeho současný generální ředitel Přemysl Klíma. Podle tisku jsou však jeho dny v Telecomu již sečteny; Dánové by prý raději na jeho místě viděli současného šéfa Contactelu Michaela Čupu, který právě z Telecomu odešel v minulosti (a vystřídal v bývalém Dattelu právě Klímu). Privatizaci Telecomu vítají také jeho konkurenti – byť jim může nový majitel řádně zatopit, zvláště pokud přijde se zlevněním služeb a jejich širší nabídkou, což se dá od TDC vzhledem ke zkušenostem z jiných zemí i domácího Dánska očekávat, těší je, že už by vláda konečně měla přestat zvýhodňovat Český Telecom právě na jejich úkor. Nebude již k tomu totiž mít důvod (až dosud tak mohla zvyšovat cenu Telecomu). Reakce alternativních operátorů najdete zde.

Jestli se prodej Telecomu Deutsche Bank a TDC ukáže pro alternativní operátory jako výhra, nebo to pro ně bude znamenat ještě těžší časy než dnes, to se teprve ukáže. Stejně jako to, jestli zástupce TDC splní svůj slib a přinese běžným zákazníkům levnější služby a větší orientaci Telecomu právě na zákazníky. Nebude to prý hned, ale časem bychom měli vliv TDC poznat. „Poznáte to na tom, že se zlepší služby a ceny půjdou dolů,“ říká Torben Holm. Více o tom, co přinese dokončená privatizace především zákazníkům, ale i celému trhu, se dočtete v této analýze.

Český Telecom má před sebou další kapitolu své existence – s novým vlastníkem. A před sebou hned několik úkolů. Nejdříve musí úspěšně zvládnout přečíslování 22. září tohoto roku. Poté by měl i do domácností přinést vysokorychlostní internet ADSL. A vedle toho by měl samozřejmě obstát v agresivní konkurenci levnějších a historicky finančně méně zatížených alternativních operátorů; vyrovnat se musí i s velmi vysokým rozšířením mobilních telefonů. To vše by samozřejmě mohl zvládnout i bez strategického partnera. Doufejme ale, že s ním mu to půjde lépe a rychleji a že to prostřednictvím finančních výkazů příznivě pocítí nejen jeho noví majitelé, ale i běžní zákazníci ve formě levnějších a zajímavějších služeb.