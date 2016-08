Sportem i hraním k více datům. Mladí získají až 5 GB dat měsíčně navíc

Mobilní data navíc prostřednictvím nového programu získají jen zákazníci O2 mladší 27 let, kteří využívají tarify Kůl 2 GB, Free CZ nebo Free Evropa. Avšak registraci do programu může při splnění věkového omezení provést kdokoli, každou registraci navíc operátor odmění 20 GB mobilních dat. Osobě, která aktuálně nevyužívá některý z uvedených tarifů, totiž zůstane tato odměna uložena po dobu půl roku a po přechodu na některý z nich je pak může začít využívat.

Pro až 5 GB dat měsíčně navíc však bude muset zákazník také něco udělat. Mobilní data jsou totiž odměnou za různé aktivity jak v reálném, tak v digitálním světě. Jednou z možností získání bonusových dat bude používání geolokační aplikace Datomat, která bude dostupná pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. Úkolem bude hledání datových bran, princip lze přirovnat k oblíbenému hledání kešek.

Datových bran bude téměř deset tisíc a budou rozmístěny po celé republice. Obsahovat budou tři různé objemy dat (80 MB, 200 MB a 3 GB) v závislosti na náročnosti/významnosti místa. Přímo v aplikaci uživatel uvidí, kolik dat která brána obsahuje. Celkem budou brány obsahovat více než deset milionů megabytů mobilních dat.

Hledání odměny tak mladé lidi zavede například na hrady a zámky, na rozhledny, do muzeí či knihoven. Datové brány, jejichž přehled bude k dispozici přímo v mobilní aplikaci, budou rozmístěny například i po parcích či dalších turisticky zajímavých místech.

Hledání datových bran je však pouze jedním ze způsobů, jak mobilní data navíc získat. Mezi další možnosti patří například přihlášení projektu do neziskového programu SmartUp od Nadace O2 či například účast na maratonu v rámci Run Czech. Operátor myslel i na uživatele, kteří svůj volný čas věnují hraní on-line her. Právě i tak bude možné u vybraných her bonusová data získat.

Podle O2 budou postupně přibývat i další možnosti. Jednou z nich by mohla být například i spolupráce s dobročinnými organizacemi, které by mohly data rozdávat mladým lidem jako formu odměny za jejich výpomoc.

Pokud zákazník během měsíce nastřádá více než 5 MB dat, nemusí se bát, že o ně přijde. Uživateli se budou totiž střádat v Datomatu, čerpat je tak může průběžně. Je však nutné pamatovat, že platnost nasbíraných dat je vždy jen šest měsíců.