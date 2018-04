Souboj PalmOS vs. PocketPC - Zire72 - a další

Zire72 na obzoru?

Podle šeptandy nabídne palmOne na jaře inovaci svého modelu Zire71 - Zire72 by měl mít výrazně posílenou paměť (64 MB RAM, z toho 56 MB dostupných) a vestavěný foťák bude mít rozlišení 1,3 Mpixelů. Zire72 by měl běžet s PalmOS Garnet (5.2.1) a bude mít údajně rozměry a tvar Tungstenu E. Důležitá zpráva na závěr - Zire72 by měl mít Bluetooth!

Připomínáme, že se zatím jedná o šeptandu a neověřené zprávy!

Pocket Loox 4xx

Vypadá to, že na jaro připravuje novinku i Fujitsu Siemens Computers - PDA nové řady Loox 4xx. my jsme vás o něm informovali již před časem, nyní přinesl PDAfrance další údaje. Takže jen heslovitě - Windows Mobile 2003, procesor 300 MHz PXA255, 64 MB RAM, 32 MB ROM, SDIO slot, k mání bude verze s Bluetooh i bez něj - zkrátka solidní PDA střední třídy, které v nabídce Fujitsu Siemens Computers dosud chybělo.

Těšit se prý můžeme v květnu, informace ale nejsou potvrzeny výrobcem.

Další velké porovnání PalmOS a PocketPC

O komplexní článek na toto věčně živé téma se pokusil CNET. Jejich "souboj" má osm kol - snadnost použití, vkládání dat , základní PIM aplikace, synchronizace s desktopem , Email , kancelářské produkty, multimédia a software .

A jak to nakonec všechno dopadlo? V těch oranžových kolech vyhrál PalmOS, v modrých zase PocketPC, černá barva je nerozhodný výsledek.

Celkově tedy "zvítězil" PalmOS 4:2, mnohem zajímavější je ale přečíst si celý článek, jehož odkaz je na začátku této aktuality...

FoxPop vyhlásil ceny za rok 2003

Britský server FoxPOP vyhlásil aplikace roku 2003 pro PDA. Mezi oceněnými programy jsou k vidění:

G88 s PalmOS v Cannes

Na 3GSM World Congress v Cannes uvedla firma Group Sense Limited chytrý mobil s PalmOS G88. Běží na starším PalmOS 4.1.2, má 16 MB RAM a 16 MB ROM, foťák s rozlišením 320x240 pixelů. Na trhu bude v létě. Tisková zpráva PalmSource je zde.

Mobil má zprávy z veletrhu v Cannes, mimo jiné o komunikátoru Nokia 9500 a smartphonu Motorola MPx100.