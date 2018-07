Bude prvním smartphonem s Androidem P Xperia se čtyřmi fotoaparáty?

XZ2 je stále výborně vybavený smartphone, jež v mnoha ohledech šlape na paty těm nejlepším. Má výkonný Snapdragon 845, dostatek paměti i recenzenty výborně hodnocený fotoaparát, který navíc umí zpomalit čas (více v článku: Moderní smartphony dokázaly zkrotit čas. Jak to dělají?).

V některých parametrech ale na špičku nestačí. Na mysli máme třeba „jen“ 4 GB operační paměti, displej „jen“ s FHD+ rozlišením a úhlopříčkou 5,7 palce nebo foťák s „pouhým“ jedním objektivem. Současná elita totiž má až dvojnásobek RAM, větší 6palcové displeje běžně s QHD+ rozlišením a dvojitý fotoaparát se stává standardem i u střední třídy.

Tento nesoulad má vyrovnat právě XZ3. Úhlopříčka má totiž díky tenčím okrajům nabobtnat na 5,9 palce a rozlišení poskočit právě na QHD+ (1 440 × 2 880 pixelů). Některé zdroje se ale stále přiklánějí k FHD+.

Operační paměť má mít kapacitu 6 GB, čímž by se XZ3 srovnala s XZ2 Premium. Porce úložiště by pak měla být 64 nebo 128 gigabytů.

První čtyřoká xperia?

Hlavním vylepšením by však měl být duální foťák a to nejen vzadu, ale dokonce i na čele telefonu. XZ23 by se tak stala vůbec prvním „čtyřokým“ smartphonem Sony.

Parametry hlavního fotomodulu by měly kopírovat sestavu z XZ2 Premium, tedy 19MPix snímač s čočkou světelnosti f/1,8 a senzor s 12 megapixely má asistovat objektivu clonového čísla 1,6. Přestože unikl snímek, jež má zachycovat oba foťáky, žádné technické parametry jej nedoprovázejí.

Dřívější spekulace chystané xperii přisuzovaly i mírně větší baterii a to si v tomto ohledu majitelé XZ2 rozhodně stěžovat nemohli. Navzdory průměrně velkému článku totiž telefon z hlediska výdrže baterie patří na špičku. Ostatně s takovým závěrem přišla také agentura Strategy Analytics ve svém testu (více v článku: Tohle jsou šampioni ve výdrži baterie, tvrdí analytici).

Mírným škraloupem na jeho výsledcích je, že si test u firmy zadala přímo společnost Sony. Na druhou stranu je nutno říci, že jsou poslední dvě generace vrcholných xperií pro výbornou výdrž baterie obecně proslulé.

XZ3 by si mohla být vůbec prvním smartphonem s novou verzí Androidu s pracovním označením P. Připomeňme, že loni v září se osmičkový Android jako první objevil právě u tandemu XZ1 a XZ1 Compact.

Přestože je okolo chystané xperie zatím až příliš otazníků, dosavadní spekulace jej pasují na jeden z nejzajímavějších smartphonů, které by mohl přinést tradiční veletrh IFA, který na týden otevře své brány už posledního srpna na berlínském výstavišti.