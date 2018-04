Sony Ericsson má nové mobily, T-Mobile tarify

Nové telefony na Mobil.cz

Alcatel OT535



Dbtel M8



Sony Ericsson Z200



Sony Ericsson Z600



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 1. září 2003 – pátek, 5. září 2003

pondělí, 1. září 2003

Zdraží Telecom volání z karet Trick?

Na nových informačních letácích, které Telecom v současnosti rozmisťuje v kartových telefonních budkách, je namísto původní maximální ceny 3,60 Kč uvedena nová, a to 4,00 Kč. Pokud by ji Telecom uplatnil v plné výši, došlo by k nárůstu ceny za volání o jedenáct procent.

vydáno: pondělí, 1. září 2003

autor: Tomáš Volyňský

rubrika: Zprávy

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 1. září, 18:33:23



GPRS roaming nefungoval v Dánsku žádnému ze zákazníků T-Mobile. Co bylo příčinou?

T-Mobile již vyřešil poblém, který jeho zákazníkům znemožňoval využívat GPRS. Příčina byla téměř tragikomická, určité otazníky však zůstávají.

vydáno: pondělí, 1. září 2003

autor: Petr Nachtmann

rubrika: GPRS technologie

diskuse: 29 příspěvků, poslední: 4. září, 7:03:16

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotili 3 čtenáři

Agile Messenger - stále na drátě a zdarma

Chcete i na cestách komunikovat se svými přáteli používajícími ICQ, MSN či Yahoo messenger? Nic není nemožné - stačí mít pouze chytrý mobilní telefon a v něm nainstalovanou aplikaci Agile Messenger. Podívali jsme se mu pořádně na zoubek.

vydáno: pondělí, 1. září 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 12 příspěvků, poslední: 2. září, 18:18:23

hodnocení: průměrná známka 2,50, hodnotili 2 čtenáři

T-Mobile dnes představí nové tarify

Na dnešní tiskové konferenci představí T-Mobile nové tarify. Již ve čtvrtek ale pronikly na veřejnost informace o jednom z tarifů, určeném pro Studenty. Čekají se i další cílené nabídky. Detailní informace vám přineseme v průběhu dne, proto nezapomeňte sledovat Mobil.cz.

vydáno: pondělí, 1. září 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Služby T-Mobile

diskuse: 184 příspěvky, poslední: 4. září, 21:32:22

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotili 2 čtenáři

TELeKONOM: Ememesky u T-Mobile budou ještě měsíc stát dvě koruny...

... když se firma rozhodla svoji nabídku zaváděcích cen prodloužit do konce září; polská vláda chce prodat zbývajících 15 procent, které vlastní v dominantní telekomunikační skupině TPSA; ukrajinský operátor Ukrainian Mobile Communications ve druhém čtvrtletí zvýšil zisk o 60 procent na 29 milionů dolarů; čínský operátor číslo dvě, China Unicom, zvýšil v prvním pololetí čistý zisk o 12 procent na 289 milionů dolarů.

vydáno: pondělí, 1. září 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



Aktuálně: T-Mobile má tři nové tarify

T-Mobile právě představil tři nové tarifní programy. Jeden je klasický, s měsíčním paušálem a je určený pro studenty. Druhý je pro karty Twist a umožňuje především cizincům volat levně do vybraných zemí. Třetí využijí všichni zákazníci, budou totiž moci za pár desetikorun paušálu volat o víkendech za padesát haléřů za minutu.

vydáno: pondělí, 1. září 2003 10:59

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Služby T-Mobile

diskuse: 184 příspěvky, poslední: 4. září, 21:32:22

hodnocení: průměrná známka 2,36, hodnotilo 11 čtenářů

Aktuálně: probíhá tisková konference T-Mobile

Protože aktuální tisková konference T-Mobile patří k jedněm z nejdůležitějších, přinášíme vám aktuální informace přímo z ní. Sledujte i nadále Mobil.cz, tento článek pro vás neustále aktualizujeme.

vydáno: pondělí, 1. září 2003 11:00

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Služby T-Mobile

diskuse: 184 příspěvky, poslední: 4. září, 21:32:22

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 2 čtenáři

úterý, 2. září 2003

Alcatel OT535 - přináší největší barevný displej (recenze)

Mobilní telefon Alcatel OT535 přichází právě včas, aby stihl druhé pololetí a hlavně lukrativní předvánoční trh. Za přijatelnou cenu nabízí velký barevný displej, příjemné ovládání a slušnou výdrž na baterie. Zaujme vás?

vydáno: úterý, 2. září 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Alcatel

diskuse: 44 příspěvky, poslední: 5. září, 12:51:39

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 2 čtenáři

Nové tarify T-Mobile jsou výhodné

Nevyužít víkendové volání za padesát haléřů u T-Mobile je hřích, stejně jako se pro volání do vybraných zemí jednoznačně vyplatí Twist Home. Své zákazníky si najde i T-Mobile student, ale žádnou revoluci na českém mobilním trhu tato nabídka nezpůsobí. Konkurenti se totiž mohou velmi snadno přizpůsobit, takže tato nabídka T-Mobile bude působit především na již existující zákazníky.

vydáno: úterý, 2. září 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Služby T-Mobile

diskuse: 184 příspěvky, poslední: 4. září, 21:32:22

hodnocení: průměrná známka 2,08, hodnotilo 12 čtenářů

ClearVue Suite - na co Microsoft zapomněl

Chcete ve svém Smartphonu prohlížet dokumenty vytvořené v aplikacích Microsoft Word, Excel, PowerPoint nebo dokumenty ve formátu PDF i digitální fotografie? Za více než příhodnou cenu můžete všechny tyto možnosti najít v zajímavé kolekci aplikací.

vydáno: úterý, 2. září 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Software pro mobilní telefony



Alcatel OT535 - fotogalerie displeje

Chcete-li mít dokonalou představu o nejnovějším mobilním telefonu Alcatelu, určitě si prohlédněte fotogalerii více než pěti desítek fotografií jeho displeje. Zajímá vás, jaké menu dal Alcatel tomuto mobilu do vínku?

vydáno: úterý, 2. září 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Alcatel

diskuse: 44 příspěvky, poslední: 5. září, 12:51:39

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 4 čtenáři

TELeKONOM: Třetí mobilní generace? T-Mobile neví...

... kdy ji spustí (řeč je o celém německém koncernu, ne o bývalém Paegasu); France Télécom chce dokoupit 13,8 procenta Orange, která ještě nevlastní; Telecomu Italia Mobile klesl půlroční zisk na 993 milionů eur; České radiokomunikace mění logo.

vydáno: úterý, 2. září 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotil 1 čtenář

středa, 3. září 2003

U Oskara už můžete posílat MMS

Včera Oskar spustil službu MMS. Multimediální zprávy stojí podobně jako u konkunrence – necelých deset korun. Vedle samotné možnosti posílat MMS spouští Oskar i informační služby přes MMS a internetový editor a úschovnu zpráv. Zákazníci mají k dispozici balíčky, které jim umožňují posílat MMS bezplatně.

vydáno: středa, 3. září 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Služby Oskara

diskuse: 49 příspěvků, poslední: 5. září, 13:49:28

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotili 4 čtenáři

Zařízení s Bluetooth je možné hacknout

Bluetooth je méně bezpečný, než se může zdát. Hackerský nástroj Redfang, který je volně k dispozici, umožňuje vyhledat v éteru oběti již do 90 minut.

vydáno: středa, 3. září 2003

autor: Petr Nachtmann

rubrika: Bluetooth

diskuse: 17 příspěvků, poslední: 5. září, 9:58:53

hodnocení: průměrná známka 3,40, hodnotilo 5 čtenářů

Připojení ADSL od Contactelu: Udělej si sám!

Contactel začne od 19. září nabízet samoinstalační sady služby ADSL Contact v síti prodejen Datart, Electrocity, Hypernova a prostřednictvím internetovém obchodu @Mall. Pro zprovoznění ADSL tak již nebude nutné čekat na návštěvu techniků Českého Telecomu.

vydáno: středa, 3. září 2003

autor: Petr Nachtmann

rubrika: Internet přes ADSL

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 3. září, 20:29:08

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

Nejvybavenějším mobilem dneška je Dbtel M8 (první informace)

Zajímá vás, jak vypadá zřejmě nejvybavenější mobil dnešní doby? Dbtel M8 je mobilní telefon, který je malý a lehký, má skvělý barevný displej, Bluetooth i javu. Kdy se konečně evropští výrobci od asijských poučí?

vydáno: středa, 3. září 2003

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Ostatní

diskuse: 38 příspěvků, poslední: 4. září, 10:01:34

hodnocení: průměrná známka 2,04, hodnotilo 24 čtenáři

TELeKONOM: Levné mobily konečně oživují trh...

... který tak v druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 11,9 procenta; Telecom Italia v prvním pololetí vzdělal 1,056 miliardy eur čistého; Španělé napřesrok zaplatí vzšší základní poplatek za pevnou linku; čistý zisk ukrajinského operátora Kyivstar v prvním pololetí stoupl o 20 procent na 32,26 milionu dolarů.

vydáno: středa, 3. září 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



čtvrtek, 4. září 2003

České radiokomunikace budou nabízet internet přes elektrické vedení

Vysokorychlostní připojení k internetu přes ADSL u nás bude mít velkého konkurenta - připojení přes rozvody elektrického vedení. Internet přes elektřinu u nás budou nabízet České radiokomunikace. Ceny by měly být velmi zajímavé.

vydáno: čtvrtek, 4. září 2003

autor: Markéta Kaclová

rubrika: Telekomunikační firmy

diskuse: 146 příspěvků, poslední: 5. září, 16:41:16

hodnocení: průměrná známka 1,89, hodnotilo 99 čtenářů

Aktuálně: Sony Ericsson představil tři mobily a nová příslušenství

Právě dnes představila společnost Sony

vydáno: čtvrtek, 4. září 2003

autor: Rostislav Kocman, Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 26 příspěvků, poslední: 5. září, 15:21:20

hodnocení: průměrná známka 2,38, hodnotilo 13 čtenářů

Hádejte: Motorola V750 nebo Sharp GX10? Jeden i druhý!

Je to Motorola, není to Motorola? Kdo se v mobilních telefonech orientuje, asi velmi rychle pozná, že tato Motorola je jednomu dobře známému telefonu velmi podobná.

vydáno: čtvrtek, 4. září 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 4. září, 16:31:50



Sony Ericsson Z200 - extravagantní véčko pro mladé (první informace)

Společnost Sony Ericsson představila moderně pojaté véčko, které by mělo oslovit především mladé. Tomu vedle vyzývavého vzhledu odpovídá i výbava.

vydáno: čtvrtek, 4. září 2003

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 5. září, 13:30:07

hodnocení: průměrná známka 1,60, hodnotilo 5 čtenářů

pátek, 5. září 2003

Sony Ericsson T230 živě: budoucí eso výrobce? (fotogalerie)

Telefon, který by měl zajistit Sony Ericssonu úspěch. Levný mobil s barevným displejem a podporou MMS. To je nový Sony Ericsson T230. Podívejte se, jestli má šanci své ambice potvrdit.

vydáno: pátek, 5. září 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 5. září, 13:39:20

hodnocení: průměrná známka 1,82, hodnotilo 11 čtenářů

Sony Ericsson Z200 živě: ryze stylové véčko (fotogalerie)

Véčka jdou dobře na odbyt, a tak se Sony Ericsson rozhodnul vstoupit i do tohoto segmentu trhu. Ze dvou nových véček je model Z200 v hierarchii značky níže. Jedná se o stylový telefon, který na dnešní dobu překvapivě neovládá MMS.

vydáno: pátek, 5. září 2003

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 5. září, 13:30:07

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotili 4 čtenáři

Kontrolujte své kontakty v Nokii 3650,7650, 92xx

Šikovný prográmek vyexportuje veškerý obsah telefonní aplikace Kontakty, a to včetně miniatur, obrázků přiřazených ke jménu. Soubor lze pak upravovat v Excelu a importovat zpět. Jedná se o původní český program, který je levný. Jeho testování dopadlo dobře, i když to chvílemi bylo drama…

vydáno: pátek, 5. září 2003

autor: Marek Kuchařík ...další články tohoto autora

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 5. září, 12:35:57



Sony Ericsson Z600 - véčko s funkčností T610 (dojmy)

Nový Sony Ericsson Z600 by se měl stát jedním z nejvybavenějších véček na našem trhu. Je to totiž T610, ovšem s aktivním barevným displejem a s atraktivním designem. Možná je toto véčko moc velké a designéři si mohli víc pohrát i s klávesnicí. Své příznivce si ale Sony Ericsson Z600 určitě najde.

vydáno: pátek, 5. září 2003 00:30

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 16 příspěvků, poslední: 5. září, 16:28:46

hodnocení: průměrná známka 2,64, hodnotilo 11 čtenářů

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Eurotel už má 60 tisíc uživatelů MMS, Oskar jich chce letos 12 tisíc

Zhruba 12 tisíc uživatelů MMS služeb hodlá do konce letošního roku přilákat Český Mobil. Eurotel dnes oznámil, že ke konci srpna registroval 60 tisíc uživatelů MMS a do konce roku by mělo toto číslo vzrůst na 80 tisíc uživatelů.

vydáno: úterý, 2. září 2003 16:00

rubrika: Agenturní zprávy

