Rok 2016: konec dvou mobilních gigantů je na spadnutí. Bude to škoda

Totokiho popření spekulací o stažení z mobilního trhu nebylo překvapením, šéf Sony Kazuo Hirai v něj totiž vkládá všechny naděje. Věří, že právě Totokimu, který v Sony pracuje téměř třicet let, se podaří zlomit nepříznivou situaci mobilní divize. A její nový šéf příliš neotálel a zahájil výraznou restrukturalizaci za účelem snížení nákladů.

Zatímco v případě obrazových senzorů a počítačových her se mu přijaté kroky vyplatily, a situaci se mu tak díky jim podařilo zvrátit, v mobilní divizi to jde podstatně pomaleji. A to i přes například výrazné snižování počtu zaměstnanců. Do konce roku má totiž mobilní divizi Sony opustit celá pětina zaměstnanců, tedy zhruba 2 100 lidí.

Hirai, přestože stále doufá v Totokiho schopnosti, tak tento týden informoval, že pro Sony bude pro setrvání na trhu se smartphony rozhodující následující rok. Dokud bude vše na dobré cestě, tak boj prý nevzdá. V opačném případě, tedy nepodaří-li se mobilní divizi vrátit v roce 2016 k ziskovosti, přijde na řadu zvážení alternativních možností.

Jako nejpravděpodobnější by se tak jevilo úplné stažení mobilní divize z trhu. Tedy krok, o kterém se spekuluje už od přelomu loňského a letošního roku a který Totoki později popřel. Druhou variantou by mohl být její prodej. Na domácím japonském mobilním trhu mělo Sony v loňském roce 17,5% tržní podíl, na severoamerickém pak nedosáhlo ani jednoprocentního podílu.

Hirai však hýří optimismem. Společnost totiž v červenci snížila očekávanou ztrátu aktuálního fiskálního roku z odhadovaných 60 miliard jenů (zhruba 12 miliard korun) na 39 miliard jenů (téměř osm miliard korun). „Výsledek tříleté restrukturalizace se začíná projevovat, ale stále ještě potřebujeme provést restrukturalizaci mobilní divize,“ podotkl Hirai.

Ziskovost této divize bude v příštím roce záviset především na úspěchu nové řady smartphonů Xperia Z5, které Sony představilo v září na berlínském veletrhu IFA. Je však otázkou, zda pro společnost budou mít tyto novinky natolik velký přínos. Již při jejich uvedení na trh totiž šokovala nesmyslnými cenami na britském trhu (více zde). A nevzpomenout nelze ani kauzu, kdy vydala upozornění, aby uživatelé její voděodolné telefony nepoužívali pod vodou (více zde).

Horké chvíle prožívá i BlackBerry

Otázku setrvání na trhu řeší i kanadské BlackBerry. I její výkonný ředitel John Chen nezávisle na výroku šéfa Sony naznačil možnost stažení se z trhu, zmínil to na říjnové konferenci Code/Mobile. Společnost by v případě, že by její podnikání nebylo v příštím roce rentabilní, ukončila výrobu hardwaru a zaměřila by se pouze na software.

Ani v případě BlackBerry přitom nejde o první náznak takového kroku. Chen to v případě, že mobilní divize bude i nadále ztrátová, připustil již v dubnu 2014. „Pokud nedokážu vydělávat peníze na mobilních telefonech, tak na tomto trhu nebudu působit,“ informoval tehdy v rozhovoru pro agenturu Reuters (více zde).

I BlackBerry se snaží objevit různé způsoby, jak odchodu z mobilního trhu zabránit. Divokou kartou, na kterou společnost vsadila snad vše, je její první androidí model Priv. Nebude-li však prodejním trhákem, mohl by to být poslední telefon kanadského výrobce.

Mobilní trh tak může v roce 2016 přijít o dva kdysi silné hráče. Nebudou to však první a patrně ani poslední společností, které z trhu zmizí. Zatím poslední se z trhu stáhla Nokia, která mobilní divizi prodala Microsoftu. Z minulosti můžeme vzpomenout společnosti Siemens, Bosch, Panasonic či Ericsson, který převzalo právě japonské Sony.