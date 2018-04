SMS brána O2 nově zasílá nezkrácené zprávy zdarma. Stále ale s reklamou

V něm se firma vyptává na vaše záliby, koníčky a životní situaci. "Uvedený dotazník slouží k lepšímu zacílení mobilní reklamy, což je výhodné pro zadavatele i příjemce. Zákazník tak může dostat obchodní sdělení, které je pro něj zajímavé a neobtěžuje ho," vysvětluje jeho důvod Blanka Vokounová z tiskového oddělení operátora.

Pokud si ale zákazník nepřeje reklamní sdělení dostávat, lze je odříci na infolince operátora, podobně jako u konkurenčního T-Mobilu. "Každý zákazník má možnost požádat o vyřazení z databáze pro obesílání nabídek společností O2 a třetích stran," dodává Vokounová. - čtěte T-Mobile začal všem zákazníkům rozesílat reklamu na mobily. Lze ji odhlásit

Plná délka, stále ale s reklamou

Inovovaná SMS brána 1188 tak nyní funguje ve dvou režimech. Pro neregistrované zákazníky umožňuje zasílání SMS zdarma s omezeným počtem znaků na 60, a to bez diakritiky. Registrovaní zákazníci mohou posílat zprávy v plné délce 160 znaků a navíc i s diakritikou, která však počet znaků sníží na 70.

Všechny zprávy odeslané z SMS brány O2 však stále mohou obsahovat reklamní sdělení. Zkrácené zprávy bez registrace ho mají přímo ve svém těle, u zpráv o plné délce reklama přichází v druhé zprávě.

Pro registraci stačí zadat na stránkách sms.1188.cz své mobilní číslo a zvolit si heslo. Následně je uživateli zaslán ověřovací kód a po jeho přepsání se zobrazí připravený dotazník. Pro samotné odeslání zpráv stačí zadat jen své mobilní číslo a heslo. Jeden uživatel může během šedesáti minut odeslat na mobilní čísla v síti O2 až 100 zpráv.

Konkurence má stále navrch

I přes drobná vylepšení zůstává volně přístupná SMS brána O2 na stránkách sms.1188.cz daleko za konkurencí. Ta umožňuje volně zasílat do svých sítí SMS zdarma o plné délce 160 znaků bez nutnosti registrace. Po registraci si pak například zákazníci T-Mobilu užijí komfort zasílání SMS a MMS zdarma do vlastní sítě včetně zobrazení čísla odesílatele. Za poplatek lze z brány umístěné pod zábavním portálem t-zones odesílat zprávy i do jiné než domácí sítě.

Podobnou SMS bránu nabízí O2 jen v rámci věrnostního programu O2 Extra. "V závislosti na typu členství obdrží každý týden člen programu O2 Extra až 100 SMS a 100 MMS zpráv zdarma. Ostatní zprávy jsou zpoplatněny jednotnou sazbou. Brána umožňuje posílat zprávy o délce až 760 znaků, neobsahuje reklamu a nabízí další užitečné funkce," říká Vokounová.

Vodafone svou SMS bránu nabízí zcela volně bez nutnosti registrace, a to včetně možnosti uvedení čísla odesílatele. Z takto doručené zprávy pak nelze poznat, zda byla odeslána z telefonu, nebo SMS brány. Lze na ni tedy odpovědět zcela standardním způsobem. Zprávy mohou mít až 760 znaků. Obě volně přístupné SMS brány konkurence jsou bez reklam.

Právě nemožnost uvedení čísla odesílatele považujeme za jeden z největších nedostatků SMS brány 1188. Pokud se v SMS zapomenete podepsat, příjemce jen těžko pozná, kdo mu zprávu poslal. Doručené zprávy z SMS brány O2 přicházejí z čísla 9996210, jiná možnost není. "V budoucnu chystáme další výhody pro registrované v rámci sms brány," nechala však zablesknout naději na lepší zítřky Vokounová.