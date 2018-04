Šikanují Motorola, Ericsson a Nokia své konkurenty i zákazníky?

Zkratkou MEN se slangově označuje trio asi nejvýznamnějších dodavatelů infrastruktury pro mobilní sítě. Motorola, Ericsson a Nokia dodávají svůj hardware operátorům na celém světě, na paty jim ovšem šlapou Lucent, Nortel a Siemens. Firmy MEN vydělaly spoustu peněz na celosvětovém boomu mobilních sítí v druhé polovině 90. let, na druhou stranu bojovaly o operátory nabídkou financování nákupu hardware.

Financování nákupů techniky dodavatelem se stalo obzvláště populárním v Evropě. V červnu 2001 měli operátoři rozpůjčováno od Nokie 3,5 miliardy dolarů, během jednoho týdne půjčila 2 miliardy dolarů operátorům Hutchison 3G a Orange. Orange si rovněž půjčil od Ericssonu, jeho dluh se tak vyšplhal na 1,3 miliardy dolarů. Podle konzultační firmy McKinsey & Company dlužili operátoři devíti nejvýznamnějším dodavatelům v létě 2001 více než 25 miliard dolarů.

Obrovské půjčky přinesly nežádoucí vedlejší efekty. Lucentu zůstali dlužit krachující alternativní operátoři (krach Winstar Communications stál Lucent 2 miliardy dolarů), mobilní operátoři brzy zjistili, že se stali téměř rukojmími dodavatelů (přesto druhý největší turecký mobilní operátor zůstal Nokii dlužen 719 milionů dolarů). Dodavatelé začali podmiňovat instalaci vybavení od třetích stran svým souhlasem, souhlas ovšem udělovali neradi.

Operátoři potřebují technologie, které jim ušetří nebo dokonce vydělají peníze, MEN proto mohou být ohroženi start-upy. Oběťmi agresivní politiky dodavatelů se podle článku MEN behaving badly v časopise Red Herring staly start-upy i renomované firmy, které známe z datových sítí a z internetu. Dominantní dodavatelé infrastruktury si dokázali ohlídat zejména lukrativní trh se základnovými stanicemi, na který si brousily zuby malé inovativní firmy. Peter Lojko, generální ředitel společnosti WaterCove Networks dodávající řešení pro mobilní datové služby, tvrdí: "Do základnové stanice se nedostanete, tam prosperují MEN. A ti se jí nevzdají."

Silnou stránkou MEN jsou zejména hlasové služby, Ericsson přibral jako partnera pro dodavatele datových směrovačů (routerů) Juniper Networks, Nokia si vybrala Cisco.

Přízrak FUD

Start-upy si stěžují na nepřátelskou taktiku MEN, která je dlouhá léta známá z počítačové branže pod zkratkou FUD (fear, uncertainty and doubt - strach, nejistota a pochybnosti). Zavedení dodavatelé tak s oblibou zpochybňují solventnost začínající firmy nebo třeba šíří dezinfomace o skutečných parametrech jeho nového produktu. Jako pořádnou hůl lze také využít záruční podmínky. "Každý dodavatel základnových stanic tvrdí, že po otevření zařízení přijdete o záruku," tvrdí Mike Dolbec z Orange Ventures. "Je to jejich poslední předmostí. Je to jejich způsob ochrany pozice na trhu."

MEN se snaží zachovat své tržní postavení i v oblasti software a služeb. Příkladem může být iniciativa Wireless Village, prostřednictvím které se MEN snažili prosadit vlastní standard mobilního instant messagingu. Existují sice otevřené standardy jako Jabber či rozšířené proprietární protokoly jako ICQ, AIM či MS Instant Messenger, MEN se však rozhodli vybudovat si vlastní standard na bázi Jabberu a do exkluzivního klubu nepouštěli konkurenci, jako třeba společnost OpenWave.

Evropská komise sleduje situaci, ale podle jejího názoru je hospodářská soutěž v odvětví v pořádku. Americká FTC odmítla situaci komentovat. Pouta mezi dodavateli hardware a operátory začínají polevovat a dokonce i členství ve Wireless Village se otevřelo dalším firmám.

První obětí války je pravda

Zajímavou novinkou v mobilních sítích jsou adaptivní, takzvané chytré antény, které zlepšují pokrytí a kapacitu sítě. Významným inovátorem v oblasti chytrých antén je společnost ArrayComm, která se snaží licencovat svoji technologii IntelliCell. Firma drží 200 patentů po celém světě, setkala se ovšem rovněž s určitou nevolí dominanntních dodavatelů. Pikantní je, že funkce předsedy představenstva a generálního ředitele ArrayCommu zastává Martin Cooper, který se dříve proslavil v Motorole zejména vynálezem mobilního telefonu. Počátkem letošního dubna jsme tak mohli oslavit 30. výročí spuštění prvního mobilu, Motorola však nehodlala glorifikovat svého současného konkurenta a o týdny později oslavila 20. výročí prvních komerčně dodávaných mobilů prostřednictvím turné jejich charismatického původního designéra Rudy Kroloppa.