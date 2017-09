Do Evropy se vrátí smartphony proslulého japonského výrobce Sharp

Rozhodnutí vrátit se do Evropy oznámil ředitel Sharpu Jeng-Wu Tai na veletrhu IFA v Berlíně. První smartphony této značky určené pro evropský trh se objeví na příštím kongresu MWC v Barceloně na začátku roku 2018. Sharp už u nás telefony prodával, ale to bylo ještě v době tlačítkových modelů.

Na berlínském veletrhu jsme si nicméně mohli prohlédnout model Aquos R, který sice na náš trh pravděpodobně nedorazí, ale jde o jasnou ochutnávku toho, kam Sharp míří - do segmentu technologicky výborně vybavených smartphonů.



Aquos R svým vzhledem sice příliš nezaujme, jedná se o poměrně běžný smartphone s designem nápadně připomínající iPhone, ale „pod kapotou“ se dá najít spousta zajímavých prvků výbavy. Jmenovitě třeba nejvýkonnější procesor Snapdragon 835, 4 GB operační paměti, utěsnění proti prachu a vodě nebo 22,6MPix fotoaparát.



U telefonu je asi nejzvláštnější displej o úhlopříčce 5,3 palce s atypickým rozlišením 2 048 x 1080 pixelů. Jde navíc o IGZO panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou technologie HDR. Už na první pohled jsme museli uznat, že se minimálně vyrovná bohatému barevnému podání Super AMOLED obrazovek.

Sám ředitel Tai na adresu tohoto telefonu poznamenal, že se jedná o názornou ukázku snahy dostat se na stejnou pozici, jakou v současnosti drží přední výrobci - Samsung, LG nebo Sony.

Sharp už mimo jiné začal prodávat také model Aquos S2, který je podivným mixem mezi Essential phonem a připravovaným iPhonem 8. Telefon má velký, prakticky bezrámečkový displej, do kterého zasahuje pouze přední fotoaparát a na zádech pak vertikálně v levé straně dvojici snímačů. I tak by mohly vypadat modely, které tento výrobce přiveze do Evropy příští rok.



Sharp Aquos S2

Ačkoliv se u nás žádné smartphony značky Sharp neprodávají, pravidelně je obdivujeme na velkých výstavách. Na začátku roku 2015 nám na CESu v Las Vegas učaroval model Aquos Crystal tím, že přišel s bezrámečkovým designem dlouho před kýmkoliv jiným (psali jsme zde). Loni jsme zase obdivovali fotky z japonského veletrhu CEATEC, na kterém tento design ještě zajímavěji vyladil u svého Corneru R (psali jsme zde).