Výjimečný samsung si nekoupíte. Je drahý a obtížně dostupný

Poslední týdny celý mobilní svět řeší rozkládací samsung, který výrobce naznačil na své nedávné konferenci pro vývojáře v San Francisku. Zatím ukázal jen prototyp, finální produkt se začne prodávat až příští rok na jaře. Přesto jeden rozevírací smartphone právě v těchto dnech Samsung začal prodávat. Ale s tím prototypem mnoho společného nemá.

Jmenuje se W2019 a z dnešního pohledu je to podivnost. Telefon totiž má véčkovou konstrukci, takovou, jaká byla oblíbená u obyčejných mobilů před deseti a více lety. Jenže s nástupem smartphonů tato konstrukce pozbyla smyslu. Ale Samsung a část čínských zákazníků si to nemyslí, a tak už od roku 2011 firma každý rok představí jedno prémiové smartphonové véčko. To aktuální se jmenuje W2019, aby bylo po celý příští rok aktuální, ale do prodeje jde už nyní.

Pokud by vás rozevírací telefon se dvěma displeji a špičkovou výbavou zaujal, máte v podstatě smůlu. Telefon se prodává jen v Číně u operátora China Unicom a cena je bláznivě vysoká. Samsung W2019 vyjde na 19 tisíc juanů, což je v přepočtu přes 62 tisíc korun. To z véčkového samsungu dělá s velkým náskokem nejdražší běžný smartphone na světě, když nebudeme počítat šperkařské kreace, kde cenu zvedají zlato a drahé kameny.

Vysoká cena je záměrná, v Číně to má být prémiový a výjimečný produkt. Produkce je omezená a jednotlivé kusy jsou číslované. Doplňuje jej prémiová zákaznická linka, která individuálně pomůže zákazníkovi s lecjakým problémem a přáním. Navíc jsou v ceně výměny displeje a baterie po dobu dvou let a to celkem až čtyřikrát. Telefon by neměl být blokovaný, takže individuální dovoz je možný, ale v Evropě logicky nebude k dispozici ani ona infolinka a ani servisní bonus.

Samsung W2019 je rarita, smartphonových véček je či bylo na trhu jen pár, od ZTE, LG nebo Gionee, ale žádné se v Evropě neprodává. A proč si vůbec smartphonové véčko pořídit? Asi jedině kvůli mechanické alfanumerické klávesnici, tu totiž jinak chytré telefony logicky nemají.

Telefon má dva displeje, které jsou stejné. Takže ho vlastně nemusíte otvírat, vnitřní displej a celá ta složitá konstrukce je tak jen kvůli oné mechanické klávesnici. Displeje mají klasický poměr stran 18:9 a úhlopříčku 4,2 palce. Rozlišení je FHD, tedy slušný standard. Pohon zajišťuje aktuálně nejvýkonnější procesor Snapdragon 845, kterému sekunduje 6 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Tu pak lze zvětšit paměťovou kartou.

Fotoaparát je špičkový, je zde stejná sestava objektivů, jaké má top model Note 9. Oba mají rozlišení 12 Mpix a skvělou světelnost a samozřejmě každý jinou ohniskovou vzálenost, takže je k dispozici dvojnásobný zoom. Zajímavostí je čtečka otisků na boku a chybějící sluchátkový konektor.

Telefon se prodává ve dvou barevných variantách, platinové a růžové zlaté. Je to pořádný kus železa, hmotnost je 257 gramů, což je hodně nad průměrem běžných smartphonů.