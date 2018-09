A7 není tajemný Samsung se čtyřmi foťáky. Ten bude ještě lepší

Je to jen pár dní, co Samsung informoval o premiéře „čtyřnásobné zábavy“ (4x fun) 11. října. Zprvu nebylo jasné, zda půjde vůbec o smartphone, ale vzápětí se objevily informace, že má jít o mobil se čtyřmi fotoaparáty.

Na první pohled by to mohl být odkaz na čerstvě uniklý model se třemi fotoaparáty na zádech a jedním vepředu. Jenže spekulace nyní spíše naznačují, že v říjnu se dočkáme ještě dalšího modelu. Proslýchá se, že ponese název Galaxy A9 Pro.



Obrázky nového modelu Galaxy A7 (2018) unikly na nizozemském portálu Galaxy Club a je na nich jasně vidět, že půjde o smartphone se třemi snímači na zádech. Neobvyklý není jen jejich počet, modul s fotoaparáty se totiž ze standardní pozice uprostřed zad přesune k jejich levému okraji.

Z fotografií je dále patrné, že telefon bude mít protáhlý displej s poměrem stran 18,5:9 s poměrně tenkými rámečky a konektorovou výbavu zahrnující USB-C a sluchátkový jack. Ze samotných specifikací bohužel není známo nic, můžeme tak pouze tipovat, zda půjde o prémiový, či spíše levnější kousek. Zařazení do řady A nicméně naznačuje, že nepůjde o úplnou špičku, na níž pro letošek zůstanou modely Galaxy S9, Galaxy S9+ a Galaxy Note 9.



Závod v navyšování počtu snímačů už letos odstartoval Huawei s modelem P20 Pro, který používá vedle klasického širokoúhlého fotoaparátu i snímače s trojnásobným a pětinásobným přiblížením. Samsung je tedy dalším výrobcem, který se podřídí tomuto trendu. Očekává se ovšem, že třemi snímači to rozhodně neskončí. Například očekávaná Nokia 9, která by měla být představena v říjnu, se bude pyšnit hned pěti snímači (více v článku Je to ještě normální? Nokia bude mít foťák s pěti objektivy).