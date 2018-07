Kampaň Samsungu dělá ze zaměstnanců obchodů Applu idioty

„Myslela jsem, že váš iPhone X je smartphone budoucnosti. Ale on nemá takovou rychlost stahování dat z internetu jako Galaxy S9,“ stěžuje si například v reklamě zákaznice v obchodu s telefony od Applu. Na to jí fiktivní zaměstnanec Pat odpovídá jen zamyšlenými grimasami obličeje.

V dalším reklamním spotu zase vysvětluje zákaznici, která nemůže najít na iPhonu 8 slot na paměťovou kartu, že iPhony místo toho využívají rozšíření paměti v podobě ukládání dat na cloud. Když ale zákaznice odpoví, že chce mít data v mobilu a ne někde na internetu, doporučí jí si radši připlatit za větší kapacitu u modelu iPhone X.

Řeč přijde i na výřezy displeje. Někomu se nelíbí, že výřez u modelu X překrývá video v režimu na celou obrazovku. „No, ale ne moc. Na to si zvyknete,“ odpovídá Pat. Nato se v obchodě objeví rodina, která má sestřih vlasů v podobném stylu, jako je právě výřez displeje u iPhonu X. V reklamních kampaních Samsungu namířených proti Applu je to už poměrně častý motiv (viz například v článku Samsung si utahuje z Applu už deset let, ukazuje v nové reklamě).

Zajímavý postřeh k Samsungu má fanouškovská komunita, kde se hovoří o tom, že po tolika narážkách na výřez displeje u iPhonu X můžeme prakticky vyloučit, že by se kdy Samsung pokusil uvést podobný telefon. Pokud ano, měl by ze všech těchto reklam jeden velký trapas.

Poslední reklamní spot si pak bere na mušku neschopnost modelů od Applu zobrazit na displeji dvě aplikace zároveň (multitasking). Zaměstnanec obchodu chválí v reklamě nalakované nehty zákaznice, která se ho ptá právě na to, proč režim více aplikací iPhony neumějí. „Mám je nalakované tak ,aby zobrazovaly víc barev zároveň. I moje nehty multitaskují,“ říká zákaznice.