Vytvořil Android a teď i jeden z nejlepších smartphonů za dobrou cenu

Andy Rubin po odchodu z Googlu založil vlastní společnost Essential, která rozhodně nefunguje jako klasická korporace. Například jako šéf bezpečnosti je uveden pes Cosmo. Už delší dobu láká Rubin na svůj vlastní smartphone, který byl nyní představen. Je to jeden z nejlepších současných smartphonů.

Už samotná konstrukce je unikátní. Smartphone Essential PH-1 má tělo z titanu a keramická záda. Poškrábat ho při běžném používání je tedy prakticky nemožné. Displej navíc kryje odolné sklíčko Gorilla Glass 5. Novinka má modulární koncepci, kdy je možné k telefonu připojovat různé nové prvky pomocí magnetů. Připojení je bezdrátové. Spolu s telefonem byla představena 360stupňová kamera, která se připojí na záda telefonu.

Nový smartphone jde s dobou a má displej téměř přes celé čelo. Do displeje pouze zasahuje výstupek v horní části, který zahrnuje přední fotoaparát a různé senzory. Ruší tak celistvou plochu a uvidíme, zda to bude při používání vadit.

Displej typu LTPS má velmi vysoké rozlišení 2 560 × 1 312 obrazových bodů. Poměr stran je 19:10. Například podobně koncipovaný nový Samsung Galaxy S8 má podobný poměr stran displeje 18,5:9 a nové LG G6 18:9. Úhlopříčka displeje nového smartphonu je obří (5,71 palce), ale vzhledem k pokrytí celé plochy čela není smartphone nikterak extrémně velký. Jeho rozměry jsou 141,5 × 71,1 × 7,8 milimetru.

Essential PH-1 má dvojitý fotoaparát skládající se ze dvou 13megapixelových snímačů. Jeden je barevný, druhý monochromatický. Fotoaparáty mají špičkovou světelnost f/1,85 a k dispozici je hybridní automatické ostření skládající se z ostření pomocí fázového posuvu a laserového zaostřování. Videa lze nahrávat až v 4K rozlišení a kvalitě 30 snímků za sekundu. Přední kamera je osmimegapixelová bez autofokusu, ale se stejnou možností pořizování videa. Světelnost předního fotoaparátu je f/2,2.

Novinka využívá Android Nougat ve verzi 7.1.1. Použit je supervýkonný procesor Snapdragon 835 a grafický procesor je Adreno 540, kterým sekunduje operační paměť s kapacitou 4 GB. Uživatelské úložiště má nadprůměrnou kapacitu 128 GB (paměť typu UFS 2.1), ovšem nelze ho dále rozšířit pomocí paměťových karet.

Samozřejmostí je podpora všech možných pásem LTE, na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac. Je tu i podpora technologie NFC a Bluetooth je verzi 5.0 LE. Nechybí ani barometr. Satelitní navigace podporuje standardy GPS a Glonass.

Telefon má nový konektor USB-C s možností rychlonabíjení. Baterie má vcelku průměrnou kapacitu 3 040 mAh, což je stejně jako u nového Samsungu Galaxy S8, takže s výdrží by problém být neměl. Bezdrátové dobíjení ovšem chybí.

Smartphone má vzhledem k použitým materiálům vyšší hmotnost 185 gramů. Čtečka otisků prstů je umístěna na zádech. Mikrofony jsou tu hned čtyři, což by mělo být zárukou kvalitního zvuku nejen při telefonování.

Skvělá je cena. Ve Spojených státech je možné jej předobjednat za 699 dolarů, tedy v přepočtu za zhruba 16 500 korun. Ovšem bez místní daně. I tak je to cena o poznání nižší než u obdobných konkurenčních smartphonů. Limitovaná nabídka zahrnuje i zmiňovanou 360stupňovou připojovací kameru za 749 dolarů, tedy za přibližně 17 700 korun. S tuzemskou DPH by telefon vyšel na necelých 20 tisíc korun, za kameru by se připlácelo s DPH asi 1 400 korun.

Ceny jsou tedy příznivé, nevypadá to, že by nový smartphone postihl osud smartphonů Pixel od Googlu. Ty mají rovněž špičkovou výbavu, ale o poznání vyšší cenovku. Pixely se moc neprodávají. Od září do dubna se jich prodalo jen 2,1 milionu kusů, což je velmi málo.

Smartphone Essential PH-1, který na sobě nenese žádné logo, je zatím možné předobjednat pouze ve Spojených státech, další trhy budou oznámeny později. V prodeji bude černá a bílá verze, zelené a šedé provedení bude opět dostupné později. Zelná varianta má rámeček ve zlaté barvě.