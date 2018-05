Galaxy S10 přinese skokový nárůst bezpečnosti. Prst zkontroluje 3D

Snímač otisků: dříve výsada extraligy, dnes běžná výbava Snímač otisků prstů dnes představuje osvědčený způsob autorizace uživatele, který už u většiny dnešní produkce nahradil manuální zadávání hesla. Z nejvyšší třídy si postupně našel cestu do střední i nižší cenové kategorie a dnes chybí jen těm skutečně základním smartphonům. Dříve byl nejčastěji umístěn pod displejem, odtud jej však roztahování obrazovky po celé ploše často vyhání na zadní stranu, obvykle někam pod objektiv fotoaparátu, aby byla ploška snímače ukazováku co nejdostupnější. Sony jej pak u některých xperií umístilo do bočního vypínacího tlačítka. Rozvoj technologií ale nijak nepolevuje, a tak byl dalším stupněm vývoje integrace snímače přímo pod displej. To je, alespoň designově, nepochybně nejčistší řešení. Jak se ale ukázalo, je pro výrobce také pořádnou výzvou s řadou překážek, které bylo nutno překonat. O výrobu takového snímače se pokoušela řada z nich, nakonec všem trochu překvapivě vypálil rybník americký Qualcomm, když loni v létě na veletrhu v Šanghaji spolu s čínskou společností Vivo z konglomerátu BBK Electronics takový snímač představil. A to rovnou ve trojím různém provedení podle tloušťky krycího skla. Ačkoli byl prezentovaný smartphone Vivo prototypem, bylo více než jasné, že si nový typ snímače premiéru odbude právě u jejich smartphonu. Nakonec to však bylo trochu jinak. Smartphone s první čtečkou v displeji skutečně nese logo značky Vivo a byl k vidění již v lednu v rámci veletrhu CES v Las Vegas. Vivo X20 Plus UD (Under Display) ale nebyl k „zastižení“ na stánku čínského výrobce, jak by každý logicky očekával, ale u společnosti Synaptics, která potřebnou technologii nakonec dodala (vivo totiž na veletrhu nevystavovalo). Její systém Clear ID je, stejně jako v případě Qualcommu, také optický a určen pro panely typu OLED. Ultrazvukový snímač pod displejem, který kromě Samsungu podle posledních spekulací vyvíjí i Apple, by tak byl dalším krokem kupředu.