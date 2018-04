Samsungu ve videu padá jeho nejdražší mobil, vy to radši nezkoušejte

Prémiové samsungy už několik generací udržují jeden společný designový prvek - sklo vepředu, sklo vzadu. Jistě, pokud zrovna telefon není celý od hlavy až k patě upatlaný otisky prstů (což se ale, abychom mu nekřivdili, netýká jen Samsungu, ale i spousty dalších výrobců), vypadá skutečně luxusně.

Jenže to platí až do momentu, kdy si uvědomíte, že sklo, byť sebevíc tvrdá verze Gorilla Glass, se zkrátka rozbije mnohem snadněji než běžný kov či plast. Právě u Samsungu jsou pak takové výměny tvrzených skel o to bolestivější, když máte jeden z mobilů se zahnutými boky, kde se tak sklo ještě ladně ohýbá až k tenkému rámečku.

Jako třeba v případě modelu Note 8. Ten ve videu od výrobce letí k zemi mnohokrát, i když výsledek ukázaný v krátké reklamě radši není. My to ovšem chápeme, protože než prémiové modely této značky, byste letět k zemi viděli radši i sadu nádobí po babičce. Jediná prasklinka vás totiž může vyjít pořádně draho, například na výměnu prasklého skla displeje u modelu S8 si připravte okolo 7 tisíc korun.

Jistě, ceníme si toho, že se Samsung snaží vylepšovat mobily i po této stránce, ale my zkrátka jakékoliv chlácholení typu, že nějaký ten pád by mobil s cenou přes 20 tisíc mohl vydržet, raději moc vážně brát nebudeme. Takové video bychom spíše chápali u modelu řady Xcover, který se nám povedlo rozbít až po opravdu důkladné snaze (více v článku Rozbili jsme odolný samsung. Běžné pády i vodu vydrží, ale má své limity)