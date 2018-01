Rozbili jsme odolný samsung. Běžné pády i vodu vydrží, ale má své limity

Model Galaxy Xcover 4 zařadil Samsung do nabídky již loni, na českém trhu jde v současnosti o jediný odolný telefon tohoto výrobce. Výhodou je hlavně nízká cena pohybující se okolo 6 tisíc korun - to je za telefon, který je kompletně utěsněný proti prachu a vodě a má armádní certifikaci MIL-STD-810G, poměrně zajímavá nabídka.

Další parametry zahrnují 5" HD displej (720 x 1 280 pixelů) chráněný sklem Gorilla Glass, čtyřjádrový procesor Exynos, 2 GB operační paměti, 13MPix fotoaparát s naprůměrnou světelností (f/1,9), Android ve verzi 7.0 nebo vyměnitelnou 2 800mAh baterii. Jde tak veskrze o běžnou střední třídu, u které si připlácíte právě za onu zvýšenou odolnost. Takže jak si mobil vedl?

V první řadě jsme ho ponořili do vody, což je vzhledem k plnému utěsnění proti vodě (certifikace IP68) asi ten nejlehčí test. Telefon by měl podle výrobce vydržet ve vodě až do hloubky 1,5 metru 30 minut, takže pokud vám náhodou upadne do vany, bazénu, skleničky s vodou, pak to nepředstavuje žádný problém.

Více nás každopádně zajímalo, jak si telefon povede při sérii nejrůznějších pádů. Nejprve jsme vyzkoušeli ty nejjemnější karamboly, tedy z výšky pasu. Xcover 4 jsme pouštěli na pevný dlážděný povrch. Telefon jsme si nechali vyklouznout z kapsy celkem čtyřikrát a pokaždé obstál na výbornou. Displej nepoškozen, na bocích jsme až při důkladném zkoumání zaznamenali skutečně nenápadné oděrky.

To samé se opakovalo i v případě, že nám telefon z ruky vypadl během volání, tedy od ucha. Ani větší výška se nijak negativně neprojevila na schopnosti telefonu odolat pádům a opět jsme na těle našli jen velice nepatrné oděrky. Krycí sklo displeje bylo stále nepoškozené. Od ucha jsme telefon upustili opět celkem čtyřikrát.

Už v tuto chvíli můžeme říci, že telefon je vhodný pro uživatel, kteří se obávají právě takovýchto běžných pádů. Samsung Galaxy Xcover 4 v tomto případě obstál skvěle - ochránil displej, na těle zůstaly jen drobné oděrky a párkrát se uvolnil zadní kryt. Z hlediska běžného používání byl tedy telefon stále prakticky jako nový.

Nás samozřejmě zajímalo, kde až je limit tohoto modelu. Následoval tedy obtížnější pád - ze schodů. Telefon na schody dopadl opět z úrovně hlavy, po několika odrazech pak dopadl z výšky dvou metrů na dlažbu. Tentokrát už jsme na těle nalezli několik viditelnějších oděrek, ale krycí sklo displeje bylo stále nedotčené. Pro jistotu jsme jej na schodech upustili ještě jednou, se stejným výsledkem.

Lehké i náročnější pády měl tedy telefon za sebou, přešli jsme tak k poslednímu a nejtěžšímu testu odolnosti - mrštění o zem. Například u choleriků se mohou právě mobily stát obětí ventilace hněvu, jsou totiž snadno po ruce a jejich silné mrštění o zem pro ně bývá fatální. Je ovšem Xcover 4 mobilem, který odolá i takové zkoušce? Ano, i ne. Hodně totiž záleží na úhlu dopadu telefonu na zem.

První pokus, kdy jsme jím mrštili o zem, totiž přežil opět jen s oděrkami na bocích. Pravda, dopadl na hranu a odrazil se do vzdálenosti několika metrů. Při druhém pokusu ovšem dopadl už přímo na displej, krycí sklo už v tomto případě nevydrželo a prasklo.

Na skle se tak objevila typická „pavučina“, ovšem bez vlivu na funkčnost telefonu. Displej se dal stále bez problémů ovládat, bylo ovšem nutné dávat si pozor na drobné střepy a ostré hrany prasklého skla. Bez problému fungovala i všechna tlačítka, fotoaparát fotil, sluchátko a mikrofon byly také plně funkční. Na funkčnost telefonu to tedy opět nemělo žádný vliv.

Redakční crash test prokázal, že model Xcover 4 je nepochybně vhodný do náročnějších podmínek i do rukou „nešikových majitelů“, kterým telefony často padají. Má ovšem své limity, když se budete snažit, tak zkrátka i odolný telefon rozbijete. Případná oprava není zrovna nejlevnější, v autorizovaném servisu Samsungu by za výměnu krycího skla požadovali 2 200 korun, tedy zhruba třetinu pořizovací ceny telefonu. Jde ovšem o sumu, kterou si servis naúčtuje jen v případě, že není poškozena dotyková a zobrazovací vrstva pod krycím sklem. V opačném případě by byla oprava ještě dražší.