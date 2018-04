Samsung a Apple se drží, ostatní dramaticky ztrácejí

Už zveřejněné finanční výsledky světové jedničky Nokie (čtěte: Nokia zažívá propad. Provozní zisk klesl o víc než 96 procent), a také Sony Ericssonu (čtěte: Sony Ericsson: k pádu do propasti chybí už jen krok) naznačily, že poslední čtvrtletí loňského roku zdaleka nebylo pro výrobce mobilních telefonů tím nejhorším. Postupně zveřejňované údaje o výsledcích dalších výrobců to jen podtrhly. Podle společnosti Strategy Analytics bylo první čtvrtletí roku 2009 vůbec nejhorším za 25 let.

Propadly se celkové prodeje všech výrobců, vítězem se nakonec stal Samsung. Ačkoli ani jihokorejský gigant se neubránil poklesu, je ztráta pouhého procenta ve srovnání s konkurenty důvodem ke skutečně velké oslavě. Navíc Samsung dosáhl 19% tržního podílu, což je nejlepší výsledek v historii. Ruce si mnou i v Applu, iPhone totiž pomáhá držet firmu v plusu. Tržby za něj totiž jako jediné rostou.

Lidé nové telefony nekupují, bojí se krize

Jak uvádí zpráva Strategy Analytics, trh mobilních telefonů se meziročně propadl o dramatických 37 milionů kusů. Prodalo se 245 milionů nových mobilních telefonů, což je meziroční propad o 13 %. Uživatelé podle všeho odkládají nákup nových telefonů do doby, až se zlepší ekonomická situace. S poklesem prodejů a klesající průměrnou cenou telefonu se potýkají všichni výrobci.

Kolik kdo prodal

Prodeje

(v mil. ks) 2006 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 2008 Q1 2009 Nokia 347,5 437,1 115,5 122 117,8 113,1 468,4 93,2 Samsung 118,0 161,2 46,3 45,7 51,8 52,8 196,6 45,8 LG 64,4 80,5 24,4 27,7 23,0 25,7 100,8 22,6 Motorola 217,4 159,0 27,4 28,1 24,4 19,0 99,9 14,7 Sony Ericsson 74,8 103,4 22,3 24,4 25,7 24,2 96,6 14,5 Apple 1,7 0,7 6,9 4,4 13,7 3,8 Ostatní 196,7 184,3 46,4 48,7 52,1 55,4 202,1 49,9 Celkem 1018,8 1 125,5 282,3 296,6 302,7 294,6 1 178,1 244,5

Největší propad zaznamenala, trochu očekávaně, Motorola (46 %). I tak si ale americký výrobce udržel celkové čtvrté místo před Sony Ericssonem (pokles o 40 %). Třetí místo drží druhý z Korejců – LG, které propadlo jen o 7 %. Velkou ranou bylo první čtvrtletí letošního roku pro Nokii, nejenže prodala o téměř pětinu méně, ale především se na polovinu propadly prodeje Nseries. Právě z této prémiové řady přitom Nokia generovala zisky.

Tržní podíly jednotlivých výrobců

Tržní podíl

(%) 2005 2006 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 2008 Q1 2009 Nokia 32,4 34,1 38,8 40,9 41,1 38,9 38,4 39,8 38,1 Samsung 12,6 11,6 14,3 16,4 15,4 17,1 17,9 16,7 18,7 LG 6,7 6,3 7,2 8,6 9,3 7,6 8,7 8,6 9,2 Motorola 17,9 21,3 14,1 9,7 9,5 8,5 6,4 8,5 6,0 Sony Ericsson 6,3 7,3 9,2 7,9 8,2 8,4 8,2 8,2 5,9 Apple 0,7 0,2 2,3 1,5 1,2 2,0 Ostatní 24,2 19,3 16,4 16,4 16,4 17,2 19,1 17,1 20,0 Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Přežijí jen nejsilnější

Hned pro několik výrobců z velké pětky bude zřejmě letošní rok zlomový. Nejde přitom jen o Motorolu, japonsko-švédské konsorcium Sony Ericsson zaznamenalo propad již čtvrté čtvrtletí v řadě. Přitom výsledky za aktuálně skončené čtvrtletí byly zdaleka nejhorší. Jedinými firmami, které dokázaly udržet růst, byly Apple a RIM (výrobce BlackBerry), ostatní propadali.

Nokia pořád prodává, ale zisky klesají

Podrobné informace o finančních výsledcích Nokie za 1. čtvrtletí najdete zde.

Se svými 93,2 miliony prodanými kusy si Nokia pohodlně drží první místo. Už dávno ale neplatí, že prodává za rok tolik co druhý Samsung. Přesto prodala dvakrát tolik. Snad i díky tomu se Nokia drží stále v černých číslech. Prodeje Nokie poklesly meziročně o 19 %, přičemž ztratila 3 procentní body ze svého tržního podílu (38 %).

Nokia (v mil. eur) Q1 2008 Q1 2009 Kvartální změna Meziroční změna 2007 2008 Meziroční změna Prodeje 12 660 9 274 -26,8 % - 26,7 % 51 108 50 722 - 0,8 % Zařízení a služby 9 263 6 173 - 24,2 % - 33,4 % 37 705 35 099 - 6,9 % Navteq 132 - 35,6 % 13 443 15 319 14,0 % Nokia Siemens Network 3 401 2 990 - 31,1 % - 12,1 % Provozní zisk 1 531 55 - 88,8 % - 96,4 % 7 697 7 033 - 8,6 % Zařízení a služby 1 883 547 - 28,8 % - 71,0 % 7 588 6 373 - 16,0 % Navteq - 120 64,4 % Nokia Siemens Network - 74 - 361 101,7 % 387,8 % 331 757 128,7 % Provozní marže (%) 12,1 0,6 15,1 % 13,9 % Zařízení a služby 20,3 8,9 20,1 % 18,2 % Navteq - 90,9 Nokia Siemens Network - 2,2 - 12,1 2,5 % 4,9 %

Samsung přes ztrátu posílil

Korejský Samsung prodal celkem 45,8 milionu telefonů. To sice znamená 1% pokles ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, ale zároveň to Samsungu pomohlo k upevnění druhé pozice mezi výrobci. Jeho tržní podíl dosáhl podle Strategy Analytics 19 %, což je nejvíce v jeho historii. Navíc se Samsungu jako jedinému podařilo zabránit dramatickému poklesu v segmentu dražších telefonů.

Samsung

(v bil. KRW) Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Čtvrtletní

změna % Meziroční

změna % 2007 2008 Meziroční

změna % Tržby Telekomunikace 5,55 6,14 6,85 7,73 8,06 4 % 21,06 26,72 33 % Provozní zisk Telekomunikace 0,92 0,79 0,50 0,16 0,94 509 % 2,16 2,37 2 %

Celému koncernu Samsung poklesl provozní zisk čtvrtletně o 36 % na 0,15 bilionu korejských wonů (asi 2,4 miliardy korun). Samsung mírně ztratil na domácím trhu, když export dosáhl 83 % jeho prodejů oproti 79 % v prvním čtvrtletí loňského roku. Telekomunikační divize byla přitom jednou z nejúspěšnějších. Prodeje se zvýšily čtvrtletně o 8 % na 8,06 bilionu wonů (127 miliard korun). Meziročně jde o nárůst dokonce 34 %.

Co je ještě důležitější, telekomunikační divize udržela provozní zisk v černých číslech, ve srovnání s minulým čtvrtletím vzrostl dokonce o 509 % (!) na 0,94 bilionu wonů (14,8 miliardy korun). Provozní marže přitom činí slušných 12 %. V růstu se udržela telekomunikační divize Samsungu i v meziročním srovnání (+ 2 %). Navíc Samsungu jako jedinému vzrostla průměrná cena prodaného telefonu (meziročně o 2 %).

LG se drží, ostatní jsou na tom hůř

Druhý z jihokorejských výrobců vypadal, že se stane černým koněm loňského roku. Nakonec musel z optimismu přece jen trochu ubrat. I tak si ale s přehledem drží třetí místo mezi světovými výrobci, a to vzhledem k velkým problémům dvojice následovníků celkem neohroženě. Podle Strategy Analytics prodalo LG za první čtvrtletí letošního roku 22,6 milionu telefonů, což znamená tržní podíl 9 %. Tedy méně než polovinu Samsungu.

LG Electronics (mld. KRW) Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 čtvrtletní změna meziroční změna 2007 2008 Mobilní telekomunikace Prodeje 3 327 3 849 3 815 4 487 4 253 - 5,2 % 16,8 % 12 192 16 030 Provozní zisk 454 537 524 176 255 935 1 543 Mobilní telefony Prodeje 3 195 3 754 3 514 4 093 3 916 - 4,3 % 22,6 % 10 476 14 556 Provozní zisk 444 540 240 215 263 889 1 604

Přes 7% propad v prodejích zaznamenalo LG 7% nárůst provozního zisku. Proti dvojcifernému růstu v loňském roce to není nic impresivního, ale řada firem by v současné finanční situaci jistě záviděla. Celkově se prodeje skupiny LG čtvrtletně propadly o 3,9 % na 12,85 bilionu wonů (202,6 miliardy korun). Meziročně jde ale o 14% nárůst. Provozní zisk se meziročně propadl o 1,9 % na 0,46 bilionu wonů (7,3 miliardy korun).

Meziročně dobrých výsledků dosáhla divize mobilních komunikací. Její prodeje se totiž meziročně zvýšily o 16,8 % na 4,256 bilionů wonů (67 miliard korun). Zajímavé je, že provozní zisk poklesl ve srovnání s loňským rokem o 202 miliard wonů (3,2 miliardy korun) na 255 miliard wonů (4 miliardy korun), v posledním čtvrtletí loňského roku to bylo ale jen 176 miliard wonů (2,8 miliardy korun).

Motorola ztratila téměř polovinu, přesto je čtvrtá

Jen díky vážným problémům Sony Ericssonu se podařilo americké Motorole udržet na čtvrtém místě. V meziročním srovnání prodala totiž o téměř polovinu (46 %) telefonů méně. Při pouhých 14,7 milionech prodaných kusů dosáhla její ztráta půl miliardy amerických dolarů (10 miliard korun). Podle odhadů Strategy Analytics mohou Motorolu zachránit už jen chystané modely s Androidem, jinak bude tato legenda minulostí.

Motorola

(v mil. USD) Q1 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Meziroční

změna (%) 2007 2008 Meziroční

změna (% Prodeje Mobilní zařízení 5 412 4 496 4 811 3 299 3 334 3 116 1 801 - 45 18 988 * * Provozní zisk Mobilní zařízení -260 - 248 -388 - 418 -346 - 840 - 509 22 -1 201 * *

* Motorola zveřejní výsledky za 4Q 2008 a celý rok 2008 až 2. 2. 2009.

Na rozdíl od korejských gigantů, kde telekomunikační divize výsledkům firmy významně pomáhá, u Motoroly je to přesně naopak. Provozní ztrátu celé firmy se podařilo snížit z více než 3 miliard dolarů na "pouhých" 231 milionů dolarů (4,7 miliardy korun). Prodeje divize mobilních telefonů se ale propadly na 1,8 miliardy dolarů (36,3 miliardy korun), což je meziroční pokles o 45 %. O pětinu navíc vzrostla i provozní ztráta, když dosáhla zmíněných 509 milionu dolarů (10,3 miliardy korun).

Sony Ericsson je zralý na ručník do ringu

Podrobné informace o finančních výsledcích Sony Ericssonu za 1. čtvrtletí najdete zde.

Sony Ericsson zaznamenal vůbec nejhorší výsledek ze všech velkých výrobců, ve srovnání s minulým rokem prodal o 40 % telefonů méně, za Motorolou zaostal o 200 tisíc kusů. Již páté čtvrtletí za sebou přitom Sony Ericsson zaostává za zbytkem trhu a navíc rychle ztrácí svůj podíl na trhu smartphonů a dražších telefonů.

Sony Ericsson

(v mil. EUR)

Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 2008 Q1 2009 Prodané kusy 21,8 24,9 25,9 30,8 103,4 22,3 24,4 25,7 24,2 96,6 14,5 Tržby 2 925 3 112 3 108 3 771 12 916 2 702 2 820 2 808 2 914 11 244 1 736 Provozní marže 11,8 % 10,1 % 13 % 13 % 11,9 % 6,7 % -0,1 % - 1 % - 9 % - 1 % - 21 % Provozní zisk 346 315 393 489 1 544 181 - 2 - 33 - 262 - 113 - 369 Průměrná cena telefonu 125 120 125 121 116 109 121 116 120

Apple sedmý, prodeje brzdí, zisky rostou

Ať si kdo chce, co chce říká, iPhone změnil trh. V současné době nejprodávanějšího telefonu v USA se prodalo 3,8 milionů kusů. Vzhledem k tomu, že má Apple v nabídce jediný model, samozřejmě zdaleka zaostává i za Sony Ericssonem. I když prodal zhruba čtyřikrát méně, žádný jiný jednotlivý model na trhu se nemůže iPhonu rovnat. Applu to zajistilo sedmé místo mezi výrobci s tržním podílem 2 %. Prodeje iPhonu byly v právě skončeném čtvrtletí zhruba o třetinu vyšší než Nokie 5800 XpressMusic (té se prodalo 2,6 milionů kusů).

Apple

(v mil. kusů/USD)

Q4 2007 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 čtvrtletní změna meziroční změna iPhone a související produkty Prodané kusy 2,315 6,892 4,363 3,793 - 13 % 123 % Tržby 241 806 1 247 1 521 22 % 302 % Apple Tržby 9 608 7 895 10 167 8 163 - 20 % 9 %

Skutečně impozantní není ale úspěch Applu v prodeji samotných telefonů, ale v příjmech, které prodané telefony generují. Za tím se skrývá nejen prodej aplikací, ale také provize od operátorů za datové přenosy. O tom, jak je iPhone ziskový produkt, svědčí to, že ačkoli se prodeje čtvrtletně snížily o 13 %, tržby se zvýšily o 22 % na 1,5 miliardy amerických dolarů (30,2 miliardy korun). Meziročně zaznamenal iPhone růst o 123 %, pokud jde o prodané kusy, a o neuvěřitelných 302 % v tržbách.

Jen pro srovnání, v prvním čtvrtletí roku 2008 prodal Apple 1,703 milionu kusů iPhonů a utržil za ně 378 milionů dolarů. V roce 2009 už za 3,8 milionů kusů inkasoval 1,521 miliardy dolarů. Takže čistý příjem na jeden prodaný iPhone vzrostl z 222 dolarů (4 472 korun) na 401 dolarů (8 078 korun).