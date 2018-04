Rychlá data v sítích 3G až příští rok, nejsou mobily

Podle agentury Informa se uživatelé na rychlé datové přenosy v sítích třetí generace pomocí technologie HSDPA mohou těšit až příští rok. Dřív nebudou k dispozici v dostatečném počtu službu podporující mobilní telefony. Operátoři nechtějí službu ve svých sítích spouštět dříve, než bude dostatek mobilů. Něco obdobného se totiž stalo již při spuštění vůbec prvních sítí UMTS, kdy nebyl na trhu dostatek mobilů pro tyto sítě a operátoři nechtějí stejnou chybu opakovat.

První mobil s podporou HSDPA představilo nedávno na veletrhu CTIA, konaném v americkém New Orleans, LG. To souviselo s ohlašovaným spuštěním služby v síti třetí generace amerického operátora Cingular. Mělo se tak stát ještě před koncem letošního roku, ale podle všeho se zákazníci rychlých dat nedočkají v plném provozu dříve, než v polovině příštího roku. Testovací provoz by ale měl být zahájen ještě letos.

Zdržení v dodávkách mobilů s podporou HSDPA hlásí většina důležitých výrobců mobilů pro sítě třetí generace. V masovém měřítku slibují dodávky potřebných terminálů právě až v polovině příštího roku.

