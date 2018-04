Rozhořčení zákazníci chystají dvouhodinový bojkot mobilních operátorů

"Ceny na českém trhu mobilního volání a služeb jsou nejvyšší v Evropě. Oligopol tří nadnárodních společností si z České republiky udělal doslova zlatý důl," stojí ve výzvě facebookové skupiny Nechceme předražené mobilní volání a služby.

"A regulační úřad (ČTÚ) pod vedením neschopného Pavla Dvořáka nejenže přihlíží, ale dokonce oligopol svými kroky obhajuje a podporuje," nešetří ani dále svou kritikou autor stránky, jenž nikde nevystupuje pod občanským jménem.

Na protest proto vyzývá všechny nespokojené zákazníky, aby v neděli 17.7.2011 v 17:00 vypnuli na dvě hodiny své mobilní telefony.

S operátory to stejně nehne, myslí si iniciátor akce

Cílem akce je podle iniciátora upozornit média a širokou veřejnost na situaci, ve které se ČR ocitla. Tedy na jinde nevídané postupy regulátora či na obrovské rozdíly v cenách stejných služeb stejných nadnárodních společností v sousedních zemích. Jak však uvádí dále, sám si od bojkotu víceméně nic neslibuje.

"Ze strany operátorů počítáme s bagatelizací naší akce, a to i v případě, že by telefony v uvedenou dobu vypnula polovina jejich zákazníků. Je to logické, oligopolní trh jim přináší značné zisky bez práce a bez investic, které je nutné vynakládat na konkurenčních trzích," nastiňuje autor stránek svá očekávání.

"Operátoři udělají vše pro zachování stávajícího stavu. Ostatně, lžou nám už roky, proč by s tím právě teď měli přestat?" ukončuje výzvu řečnickou otázkou.

Vždyť stále zlevňujeme, reagují operátoři

Protistrana tak agresivní politiku logicky nevolí. Staví se do pozice "toho hodného". Kdyby ostatně učinila opak, nechala by se zatáhnout do hry co do objemu celkových zákazníků bezvýznamné iniciativy.

"Názory našich zákazníků jsou pro nás důležité, ale k podobným protestům nevidíme důvod, protože každý zákazník může požádat o doporučení nejvhodnějšího tarifu, aby neplatil zbytečně za služby, které nepoužívá," uvedl tiskový mluvčí Telefóniky O2 Martin Žabka.

Podle Martiny Kemrové z tiskového oddělení T-Mobilu pak patrně neexistuje odvětví, kde by zákazníci nechtěli nižší ceny. "V telekomunikacích je situace o to zostřenější, že zákazníci je již považují za 'utilitu', tedy něco, na co mají samozřejmý nárok a co by mělo být nejlépe zdarma," míní Kemrová.

Nejmenší český operátor Vodafone pak upozornil na obecný trend snižování cen. "Příkladem může být nejférovější účtování hovorů na trhu nebo nedávno razantně snížená cena za datové přenosy z ciziny v rámci tarifů Vodafone Passport data," komentoval výtky tiskový mluvčí Vodafonu Miroslav Čepický.

Bojkoty tu už byly. Bez odezvy

Až na Vodafone se ve své logice vyjádření operátorů shodují. Dala by se shrnout do věty "Mrzí nás to, ale nic si z toho neděláme". Mají k tomu ostatně důvod, jak naznačuje historie. "To, že skupina zákazníků hodlá přistoupit k bojkotu nás sice mrzí, ale nejsme přesvědčeni, že by dopad takovéto akce na naše podnikání byl nějak zásadní. T-Mobile již podobnou aktivitu zažil," podotkla Kemrová.

Narážela přitom na skutečnost, kdy se v roce 2003 skupina zákazníků rozhodla dát najevo svůj nesouhlas s uzavřením volné internetové SMS brány. Tenkrát akci podpořily tisíce zákazníků, kteří si své telefony vypnuly na celý den. Bez větších dopadů. Brána se zrušila a nad snahou skupiny zákazníků se zavřela stojatá voda českého telekomunikačního trhu.