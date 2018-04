Rok 2010 mobilně: Jablečné šílenství a konec roamingového vyděračství

Mobilní svět se změnil. Letošní rok znamenal přelom na poli chytrých telefonů. To co začal před lety iPhone, dokončil v roce 2010 nástup Androidu a i příchod Windows Phone 7. Ceny smartphonů klesají a uživatelé je kupují stále více. Skokanem loňského roku je Android, ale Apple rozhodně smutnit nemusí, vždyť se poprvé dostal do velké pětky světových výrobců.

Kromě čtvrté generace iPhonu jsme se dočkali nejen úspěchu operačního systému od Google, ale po dlouhém čekání i nové verze mobilních Windows. Jejich přijetí je ale vlažné. Trochu zklamáni jsou asi i fanoušci Nokie. Model N8 není propadákem jako některé předchozí pokusy, ale čekalo se od něj trochu víc.

Rozpakům se neubrání ani čeští uživatelé mobilů. Naši operátoři se konečně rozhoupali a spustili válku o to, kdo pokryje signálem 3G menší a menší město. Na konci roku se navíc Česko stalo sídlem evropského navigačního systému Galileo. Zato Český telekomunikační úřad nám moc radostí neudělal a znovu dokázal, že bourat oligopol u nás rozhodně nechce.

Nový mobilní operátor zatím nebude

O licenci na pátého, respektive čtvrtého GSM operátora se v Česku mluví už poměrně dlouhou dobu. Zatím ale není jisté, kdy se dočkáme a jestli v dohledné době vůbec. ČTÚ výběrové řízení stále nevypsal, poukazuje na technologické a legislativní problémy. Zpoždění ohlásil koncem března. Start nového operátora je nyní značně nejistý. Kdyby ovšem pátý mobilní operátor přeci jenom vstoupil na trh, mohl by podle ČTÚ sdílet části infrastruktury současných operátorů. (Čtěte: Nový mobilní operátor se zpozdí)

Konkurence iPhonu

Samsung Galaxy S byl v letošním roce jeden z mála mobilních telefonů, který byl co do oblíbenosti a úspěchu schopen soupeřit s iPhonem. Uveden na trh byl 3. června 2010. U fanoušků zabodoval především velkým displejem a také rychlou odezvou. Novinky s operačním systémem Android a gigahertzovým procesorem se prodalo za tři a půl měsíce pět milionů kusů. V současné době je už toto číslo vyšší než 9 milionů. (Čtěte: iPhone pro fanoušky Androidu)

Jablečné šílenství

24. června Apple zahájil prodej iPhonu 4. V pěti zemích světa vypuklo doslova šílenství, lidé se strkali ve frontách a neváhali v nich trávit dlouhé hodiny. V Japonsku, Německu, Francii, Británii i USA byl vzápětí vyprodán. Ve třech následujících dnech bořil všechny rekordy prodejnosti. I v Česku se uvedení novinky koncem srpna neobešlo bez front a nadšení (Zahájení prodeje iPhonu 4 v Česku). Mobilní svět se od té doby dělí na dvě poloviny. Na ty, kteří iPhone mají nebo by jej chtěli mít, a na ty, kteří jím ostentativně pohrdají.

Zlevnění roamingu

Evropská komise se ostře pustila do operátorů ohledně poplatků za mezinárodní hovory, SMS a datové přenosy, a začaly se dít divy. Jako první si EK posvítila na data, kterým nastavila povinný limit a snížila maximální možnou cenu. Zlevnit musely i mezinárodní hovory (Konec nebeským účtům za mobil). V regulaci cen míní nadále pokračovat. I nadále se mají snižovat poplatky a vyloučena není ani možnost, že by se v budoucnu roaming zrušil úplně (Regulace roamingu má pokračovat).

Nástup Androidu

Ačkoliv první zařízení s operačním systémem Android bylo uvedeno na trh už v roce 2008, masivní a triumfální nástup zaznamenal Android až v roce 2010. Brzy začal šlapat na paty nejoblíbenějším platformám, jako je iOS nebo Symbian. Do budoucna se očekává další vzestup tohoto OS, za kterým stojí internetový gigant Google (Skvělý nástup a slibná budoucnost Android OS). Výrazněji prosadit ho pomohl i vlastní telefon Google Nexus One, koncem roku představený v nové verzi.

Nokia nenadchla

Jeden z nejočekávanějších telefonů od Nokie, model N8, měl přinést obrat k lepšímu po nepříliš přesvědčivých výsledcích předchozích top modelů značky. Ačkoliv se Nokii podařilo vyrobit relativně dobrý telefon, který zabodoval mimo jiné 12 Mpix fotoaparátem, 16GB vestavěnou pamětí a HDMI konektorem, žádný velký náskok si oproti konkurenci neudělal. Nokie jen v podstatě snížila ztrátu na hlavní konkurenty a to je na světovou jedničku trochu málo. (Otestovali jsme nejlepší Nokii N8)

Rozpačitý Windows Phone 7

Dlouho očekávaný operační systém Windows Phone 7 byl oficiálně uveden 11. října. Šestá generace mobilních Windows už měla přece jen svá nejlepší léta za sebou a tak zákazníci čekali na něco nového. Windows Phone 7 opustil původní počítačové rozhraní a vydal se současným trendem směrem k integraci sociálních sítí. Nové prostředí vypadá dynamičtěji a moderněji, reakce uživatelů jsou ale prozatím spíše rozpačité. Je otázkou, jestli Microsoft s uvedením novinky neváhal příliš dlouho. Zatímco o Windows Phone 7 se spekulovalo, Android si rychle získával pozici na trhu. (Testovali jsme Windows Phone 7)

Triumf chytrých telefonů

Rok 2010 se nesl ve znamení smartphonů. Přelomovým telefonem, který měl na svědomí jejich masové rozšíření, byl samozřejmě iPhone 4. Ve třetím čtvrtletí roku 2010 se telefonů s operačním systémem prodalo přes 80 milionů kusů, což znamenalo meziroční nárůst o 96 procent. Smartphony už se podílejí jednou čtvrtinou na prodeji všech mobilních telefonů, podobný podíl jich ležel v rámci všech mobilů pod vánočními stromky. Chytré telefony zamíchaly i kartami úspěchu mobilních výrobců. Značky jako RIM nebo Samsung, které včas zareagovaly na tento trend, si výrazně polepšily.

(Smartphony jsou hitem)

Galileo v Česku



Ministři Evropské unie potvrdili 10. prosince 2010 Prahu jako sídlo administrativního centra evropského navigačního systému Galileo. Do budovy bývalé České konsolidační agentury v Holešovicích se toto centrum přestěhuje z Bruselu během roku až dvou. Přesunutí úřadu do Prahy znamená prestiž i desítky až stovky pracovních míst. Centrum by mohlo spolupracovat i s tuzemskými vysokými školami. Zahájení provozu Galilea by bylo prozatím přesunuto na rok 2014, na oběžných drahách jsou jen dvě z plánovaných třiceti družic. (Potvrzeno: Galileo, centrum evropské navigace bude sídlit v Praze)

Mobilně a vysokorychlostně

Z pohledu 3G sítí sice Česko patří mezi nejzaostalejší vyspělé země, ale přesto se v loňském roce situace pohnula výrazně kupředu. Pokrytí vysokorychlostním mobilním internetem od Vodafone je dostupné ve 150 městech a obcích včetně všech krajských metropolí, pokrývá zhruba 38 procent populace ČR. Jen o něco vyšší číslo, 42,5 procent populace, uvádí o svém 3G pokrytí v 84 městech O2. k 3G síti od T-Mobile se připojíte v 39 městech. Tak to vypadá, že čeští operátoři konečně pochopili, že mobilní internet je naprostou samozřejmostí. Hodně tomu pomohly i smartphony, některé jsou připojené vlastně pořád. (Rychlý mobilní internet nabírá dech a Předplaťte si internet. Máte ho po ruce, když potřebujete)