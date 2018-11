EU nařizuje: do členských zemí budeme volat za šest korun za minutu

Končí paradoxní situace Než dojde k úpravě cen za volání do zahraničí, tak v roamingu voláme po EU levněji než přímo z Česka. To znamená, že když budeme v Německu a budeme chtít volat na francouzské číslo, budeme platit cenu jako za tuzemský hovor v Česku podle svého tarifu. U neomezených tarifů tedy prakticky neomezeně, u předplacenky třeba za tři koruny za minutu. Ale třeba v případě T-Mobile by aktuálně stejný hovor na francouzské číslo z Česka vyšel na 12 korun za minutu, u předplacenky dokonce na 15 korun za minutu. Po 15. květnu 2019 vyjde minuta na šest korun. Což bude ve většině případů znamenat výrazné zlevnění. Pozor, regulace se netýká volání na česká čísla v zahraničí, tam se vždy platí tuzemská sazba. Tedy pokud budete volat příbuznému na dovolené ve Španělsku, vůbec vás to nemusí zajímat, platit budete stejně, jako by byl na dovolené na Lipně.