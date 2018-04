Ode dneška voláme v EU jako doma. Pozor na některé finty

V rámci Evropské unie (podrobněji níže) se od 15. června 2017 volá jako doma. To znamená, že pro volání, SMS a data platí stejné ceny jako při využívání služeb v Česku . Prakticky: pokud stojí SMS 1,50 Kč, stejnou cenu bude mít i v roamingu v rámci EU.

Kdo má v tarifu volné jednotky nebo neomezené služby, může je čerpat v Česku i v celé EU bez rozdílu. V případě volání a SMS to musí být jednotky nebo neomezené služby využitelné do jiných sítí. Prakticky: majitel má číslo O2 a má neomezené volání do své sítě a 100 minut do jiných sítí. V roamingu v EU tak může čerpat ze 100 minut, po vyčerpání bude platit stejnou minutovou sazbu jako při volání v ČR.

U předplacenek platí v podstatě to samé. V případě balíčku volných minut nebo SMS je lze čerpat jak v Česku, tak v rámci EU. Opět to ale musí být jednotky využitelné do jiných českých sítí. Jinak platí v celé EU stejná sazba jako v ČR.

V roamingu je jedno, jestli voláte domů, v rámci navštívené země, či jinam po EU. Prakticky: česká SIM je v Německu a bude volat do Francie nebo do ČR nebo po Německu. Cena je stejná jako v Česku do jiných sítí. Volání do zahraničí se uplatňuje jen tehdy, když s českou SIM voláte z Česka (třeba do Německa).

U dat platí, že datový balíček (i přikoupený) můžete využít stejně tak v Česku jako jinde v EU. Výjimky nastávají až při větších objemech dat, běžného uživatele by se to nemělo dotknout. Prakticky: v tarifu máte 1,5 GB dat. Ty můžete využít stejně tak v Česku jako třeba v Itálii.